« J'ai pas mal de problèmes » - L'ancienne star du FC Barcelone explique pourquoi il travaille dans un magasin de sport local alors qu'il est confronté à des problèmes juridiques et de santé mentale

Mathieu explique que c'est grâce à un ami avec lequel il jouait à l'académie de Sochaux, Loic Loval-Landre, qu'il a pu quitter la maison et trouver un emploi chez Intersport après plusieurs mois de problèmes de santé mentale. L'ancien défenseur explique qu'il avait atteint un point où il avait besoin d'une routine structurée pour lutter contre l'isolement qu'il ressentait après la fin de sa carrière.

« Il savait que je voulais sortir un peu de chez moi, je ne faisais rien depuis un certain temps. Nous discutions, et il m'a dit : "Il y a un poste vacant" », raconte-t-il.

Le passage d'un environnement très intense, celui du football européen de haut niveau, à une inactivité totale a eu des conséquences néfastes sur l'état mental de Mathieu. En acceptant ce poste dans le commerce de détail, il a cherché à retrouver un sentiment de normalité et un but qui avaient disparu depuis sa blessure au genou au Portugal.