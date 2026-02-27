Getty Images Sport
« J'ai pas mal de problèmes » - L'ancienne star du FC Barcelone explique pourquoi il travaille dans un magasin de sport local alors qu'il est confronté à des problèmes juridiques et de santé mentale
La transition de Mathieu vers une vie loin des terrains
Le Français, qui a connu une période riche en trophées au Camp Nou et est devenu l'un des chouchous des supporters au Mestalla, a vu sa carrière professionnelle prendre fin brutalement en 2020 lorsqu'une grave blessure au genou l'a contraint à raccrocher les crampons alors qu'il jouait pour le Sporting CP au Portugal. Depuis cette retraite forcée, l'ancien défenseur international avait largement disparu de la scène publique jusqu'à ce que des images de lui travaillant dans une succursale Intersport près de Marseille commencent à circuler sur les réseaux sociaux. La vue d'un vainqueur de la Ligue des champions servant des clients a fait sensation en ligne, mais Mathieu a désormais précisé que cette décision était nécessaire pour son bien-être et sa situation personnelle. Dans une interview très personnelle accordée à beIN Sports, le joueur de 41 ans a admis que la transition vers une vie loin des terrains était beaucoup plus difficile que beaucoup ne l'avaient imaginé.
Lutter contre la dépression et rechercher une vie sociale
Mathieu explique que c'est grâce à un ami avec lequel il jouait à l'académie de Sochaux, Loic Loval-Landre, qu'il a pu quitter la maison et trouver un emploi chez Intersport après plusieurs mois de problèmes de santé mentale. L'ancien défenseur explique qu'il avait atteint un point où il avait besoin d'une routine structurée pour lutter contre l'isolement qu'il ressentait après la fin de sa carrière.
« Il savait que je voulais sortir un peu de chez moi, je ne faisais rien depuis un certain temps. Nous discutions, et il m'a dit : "Il y a un poste vacant" », raconte-t-il.
Le passage d'un environnement très intense, celui du football européen de haut niveau, à une inactivité totale a eu des conséquences néfastes sur l'état mental de Mathieu. En acceptant ce poste dans le commerce de détail, il a cherché à retrouver un sentiment de normalité et un but qui avaient disparu depuis sa blessure au genou au Portugal.
L'impact viral et les préoccupations en matière de confidentialité
En été, un passant a aperçu Mathieu au travail et la photo est devenue virale, attirant de nombreuses personnes qui se sont rendues au magasin uniquement pour prendre des photos avec le Français afin d'immortaliser ce moment. Cette attention indésirable s'est avérée difficile à gérer pour l'ancien joueur, qui essayait simplement de reconstruire sa vie loin des projecteurs. Les personnes de son entourage ont demandé sur les réseaux sociaux que la vie privée de l'ancien joueur du Sporting Portugal, le club où il a pris sa retraite, soit respectée afin qu'il puisse travailler en paix.
Malgré ses efforts pour rester discret, la renommée associée à ses années de succès en Liga lui a rendu difficile de mener une existence tranquille dans son magasin. Les représentants et les amis de Mathieu ont dû rappeler au public que derrière ce visage célèbre se cache un homme qui tente de naviguer dans un parcours post-carrière complexe. Le magasin est devenu un lieu touristique inattendu pour les fans de football, compliquant ce qui devait être un simple retour thérapeutique à un environnement social normal.
Luttes juridiques en cours et perspectives d'avenir
Au-delà de son parcours en matière de santé mentale, Mathieu a également révélé que des facteurs plus complexes, impliquant le système judiciaire, expliquaient sa situation professionnelle actuelle. Mathieu a également avoué qu'il travaillait parce qu'il était impliqué dans un procès.
« Je ne peux pas en parler. Si je suis chez Intersport, c'est parce qu'il se passe quelque chose qui m'a causé pas mal de problèmes. Je peux seulement dire que je suis impliqué dans un procès. Je ne vais pas faire ça éternellement. C'était pour avoir une vie sociale », a-t-il expliqué.
Si les détails de l'affaire judiciaire restent confidentiels, il est clair que l'ancien défenseur central est confronté à un défi multiforme dans sa vie personnelle. Son emploi dans le magasin de sport lui sert à la fois de refuge temporaire et de solution pratique pendant cette période tumultueuse. Même s'il ne se voit pas rester indéfiniment dans le commerce de détail, ce poste reste pour lui un pont essentiel alors qu'il gère ses « nombreux problèmes » et cherche à trouver une base stable pour le prochain chapitre de sa vie après le beau jeu.
