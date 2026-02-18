« J'ai honte » - Une légende du Benfica accuse Gianluca Prestianni d'avoir menti au sujet d'un « acte raciste » envers Vinicius Junior lors d'un match houleux contre le Real Madrid

Prestianni a ensuite insisté sur le fait qu'il n'avait pas tenu de propos discriminatoires à l'égard de Vinicius, affirmant que ses paroles avaient été mal interprétées par l'ailier brésilien et ses coéquipiers.

Il a déclaré : « À aucun moment je n'ai proféré d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit. »

Son club et son entraîneur ont également maintenu son innocence. La déclaration du Benfica stipule : « Le Sport Lisboa e Benfica considère dans un esprit de collaboration totale, de transparence, d'ouverture et de clarté les mesures annoncées aujourd'hui par l'UEFA, à la suite du cas présumé de racisme qui s'est produit lors du match contre le Real Madrid. Le club réaffirme, clairement et sans équivoque, son engagement historique et inébranlable à défendre les valeurs d'égalité, de respect et d'inclusion, qui correspondent aux valeurs fondamentales de sa fondation et dont Eusébio est le plus grand symbole. Le Sport Lisboa e Benfica réitère son soutien total et sa confiance dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni, dont le comportement au service du club a toujours été guidé par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l'identité du Benfica. Le club regrette la campagne de diffamation dont le joueur a été victime. »

Mourinho a critiqué Vinicius pour avoir incité aux insultes avec sa célébration de but, ajoutant : « Les mots que Gianluca Prestianni et Vinicius ont échangés, je veux rester indépendant. J'ai vu deux choses complètement différentes. Je veux rester indépendant et je ne fais aucun commentaire à ce sujet. C'est exactement ce que je lui ai dit [à Vinicius Jr]. Je lui ai dit : « Quand tu marques un but comme ça, tu te contentes de célébrer et de revenir.» Quand il discutait du racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité [Eusebio] de l'histoire de ce club était noire. Ce club est tout sauf raciste. S'il avait quelque chose en tête à ce sujet, c'est Benfica. Ils [Vinicius Jr et Prestianni] m'ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je veux être indépendant. »