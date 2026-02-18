Getty Images
« J'ai honte » - Une légende du Benfica accuse Gianluca Prestianni d'avoir menti au sujet d'un « acte raciste » envers Vinicius Junior lors d'un match houleux contre le Real Madrid
La victoire du Real Madrid à Benfica ternie par une polémique raciste
Vinicius a marqué le seul but du match, permettant au Real Madrid de prendre l'avantage lors du match aller des barrages contre Benfica. Cependant, les accusations de racisme portées par Prestianni ont entaché la rencontre, qui a été interrompue pendant dix minutes après que l'arbitre Letexier ait déclenché le protocole antiracisme. Vinicius a été soutenu par ses coéquipiers, qui ont révélé après le match qu'ils auraient été prêts à arrêter complètement le match. Il a ensuite publié une déclaration sur l'incident.
Il a écrit sur les réseaux sociaux : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'est nouveau dans ma vie ou dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'autre part, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui n'avait aucun intérêt. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire et alors que les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »
Prestianni nie avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius
Prestianni a ensuite insisté sur le fait qu'il n'avait pas tenu de propos discriminatoires à l'égard de Vinicius, affirmant que ses paroles avaient été mal interprétées par l'ailier brésilien et ses coéquipiers.
Il a déclaré : « À aucun moment je n'ai proféré d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit. »
Son club et son entraîneur ont également maintenu son innocence. La déclaration du Benfica stipule : « Le Sport Lisboa e Benfica considère dans un esprit de collaboration totale, de transparence, d'ouverture et de clarté les mesures annoncées aujourd'hui par l'UEFA, à la suite du cas présumé de racisme qui s'est produit lors du match contre le Real Madrid. Le club réaffirme, clairement et sans équivoque, son engagement historique et inébranlable à défendre les valeurs d'égalité, de respect et d'inclusion, qui correspondent aux valeurs fondamentales de sa fondation et dont Eusébio est le plus grand symbole. Le Sport Lisboa e Benfica réitère son soutien total et sa confiance dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni, dont le comportement au service du club a toujours été guidé par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l'identité du Benfica. Le club regrette la campagne de diffamation dont le joueur a été victime. »
Mourinho a critiqué Vinicius pour avoir incité aux insultes avec sa célébration de but, ajoutant : « Les mots que Gianluca Prestianni et Vinicius ont échangés, je veux rester indépendant. J'ai vu deux choses complètement différentes. Je veux rester indépendant et je ne fais aucun commentaire à ce sujet. C'est exactement ce que je lui ai dit [à Vinicius Jr]. Je lui ai dit : « Quand tu marques un but comme ça, tu te contentes de célébrer et de revenir.» Quand il discutait du racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité [Eusebio] de l'histoire de ce club était noire. Ce club est tout sauf raciste. S'il avait quelque chose en tête à ce sujet, c'est Benfica. Ils [Vinicius Jr et Prestianni] m'ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je veux être indépendant. »
La légende du Benfica « honteuse » d'un « acte raciste »
Prestianni est désormais accusé de mensonge par Luisao, qui a disputé plus de 500 matchs avec Benfica dans les années 2000 et 2010, remportant notamment six titres de Primeira Liga.
Il a déclaré : « Ce maillot est trop grand. J'adore Benfica, c'est ma seconde peau, mais il faut être digne de porter ce maillot sacré. Et ce texte [de Prestianni] aggrave [tout] parce que c'est un mensonge. Le football se gagne avec du cran, avec un esprit combatif. C'était un acte raciste, oui, et j'en ai honte.
Je défends le club et j'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle. Je ne juge personne. Je dis simplement que Benfica est trop grand pour être impliqué dans cela, que ce soit vrai ou non. Cependant, d'après mon expérience, je connais la vérité.
Combien de fois avez-vous célébré ? N'oubliez pas que le poste confortable revient à celui qui a le plus de titres et qui aime le plus ce club. Je ne vais même pas répondre [aux insultes], pour moi, vous n'êtes rien. Un moins que rien. »
L'UEFA confirme l'ouverture d'une enquête sur les allégations
L'UEFA a confirmé qu'elle allait enquêter sur cet incident, qui pourrait avoir des répercussions importantes pour Prestianni s'il est reconnu coupable de comportement raciste envers Vinicius. Le joueur de 20 ans risquerait une lourde suspension de plusieurs matchs, mais il reste à voir s'il sera inculpé et sanctionné avant le match retour qui aura lieu la semaine prochaine.
