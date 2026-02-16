Getty
« J'ai agi en tant que son agent » - Vinicius Jr révèle comment il a aidé le Real Madrid à recruter Kylian Mbappé et Jude Bellingham
Le bilan de Mbappé au Real Madrid : buts et apparitions
Mbappé a inscrit 82 buts pour le Real en 90 apparitions toutes compétitions confondues, dont 38 cette saison. Il a remporté le Soulier d'or de la Liga la saison dernière et occupe à nouveau la tête du classement cette saison.
Le Real est en quête de nouveaux trophées, tant au niveau national que continental, avec son redoutable numéro 10 en tête. Le club a travaillé dur pour recruter Mbappé, une opportunité s'étant présentée à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.
Mbappé s'est rendu en Espagne en tant qu'agent libre et a signé un contrat lucratif, le Français n'ayant jamais caché que son rêve était de représenter le grand club madrilène. Il a toutefois été convaincu de suivre cette voie par des personnalités éminentes qui faisaient déjà partie de l'effectif du Real Madrid.
Comment Vinicius a fait venir Mbappé et Bellingham au Bernabéu
Vinicius a pris l'initiative de faire bouger les choses, en sondant régulièrement Mbappé. Le joueur international brésilien a déclaré à Ibai Llanos, alors qu'un milieu de terrain international anglais était également incité à rejoindre l'Espagne : « Chaque été, je lui écrivais [à Mbappé] : « Quand viens-tu ? » J'ai joué le rôle d'agent. J'ai fait la même chose avec [Jude] Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus d'options pour gagner. Nous passons plus de temps ensemble qu'avec notre famille. Nous devons avoir de bonnes relations. »
On a déjà évoqué les tensions entre Mbappé et Vinicius, car ils veulent tous deux être les leaders à Madrid, mais ces rumeurs ont été régulièrement minimisées.
Mbappé a déclaré : « J'ai une très bonne relation avec Vinicius. Elle s'est beaucoup améliorée cette année, nous avons appris à mieux nous connaître. C'est un excellent joueur et une très bonne personne.
Deux joueurs célèbres dans la même équipe font vendre beaucoup de journaux... Nous savons que les gens parlent de nous tout le temps. Je normalise cela, car le jour où il y aura un vrai problème, j'espère que cela n'arrivera jamais, je dirai que c'est grave. Et les gens écouteront et comprendront que je suis sérieux. Ce n'est pas grave. Dans la vie d'un footballeur célèbre, ou d'un joueur du Real Madrid, ce n'est pas grave. »
Vinicius signera-t-il un nouveau contrat alors que la Saudi Pro League s'intéresse à lui ?
Vinicius a fait l'objet de spéculations concernant son départ du Bernabeu, avec des offres mirobolantes qui auraient été préparées par la Ligue professionnelle saoudienne, mais il affirme être heureux dans la capitale espagnole et pourrait encore accepter une prolongation de son contrat qui expire en 2027.
Il a déclaré à propos de son avenir : « Je suis très heureux. Jouer pour le Real Madrid, avoir la vie que j'ai et ma famille me rend heureux. Être heureux sur le terrain et en dehors, c'est ce qu'il y a de mieux. »
Vinicius a vu ses performances baisser légèrement depuis qu'il est devenu candidat au Ballon d'Or en 2024, mais il a franchi la barre des 20 buts lors de quatre saisons consécutives. Il a atteint les deux chiffres cette saison malgré ses désaccords avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso.
Il est pleinement conscient de la pression qui pèse sur lui et affirme s'y être habitué après avoir fait une entrée fracassante sur la scène footballistique en tant qu'adolescent précocement doué. Il a ajouté à propos de ses performances sous les feux des projecteurs : « Quand on est très jeune, on n'apprend pas à être célèbre. Je suis sorti de nulle part pour devenir célèbre et ne plus pouvoir sortir dans la rue.
Le bon côté, c'est que les gens vous aiment beaucoup, mais le mauvais côté, c'est la presse et les supporters adverses. Mais j'adore ça (les sifflets des supporters adverses). Nous nous entraînons pour ces matchs. C'est dans les moments de pression que les meilleurs joueurs se distinguent, et au Real Madrid, nous sommes prêts. »
Calendrier du Real Madrid 2025-26 : prochain match contre le Benfica de Mourinho
Le Real est en lice pour remporter les titres de la Liga et de la Ligue des champions cette saison. Vinicius et Mbappé s'apprêtent à disputer mardi les barrages de la phase à élimination directe européenne contre le Benfica de José Mourinho, avant de se rendre samedi à Osasuna.
