« J'ai agi en tant que son agent » - Vinicius Jr révèle comment il a aidé le Real Madrid à recruter Kylian Mbappé et Jude Bellingham

Vinicius a fait l'objet de spéculations concernant son départ du Bernabeu, avec des offres mirobolantes qui auraient été préparées par la Ligue professionnelle saoudienne, mais il affirme être heureux dans la capitale espagnole et pourrait encore accepter une prolongation de son contrat qui expire en 2027.

Il a déclaré à propos de son avenir : « Je suis très heureux. Jouer pour le Real Madrid, avoir la vie que j'ai et ma famille me rend heureux. Être heureux sur le terrain et en dehors, c'est ce qu'il y a de mieux. »

Vinicius a vu ses performances baisser légèrement depuis qu'il est devenu candidat au Ballon d'Or en 2024, mais il a franchi la barre des 20 buts lors de quatre saisons consécutives. Il a atteint les deux chiffres cette saison malgré ses désaccords avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso.

Il est pleinement conscient de la pression qui pèse sur lui et affirme s'y être habitué après avoir fait une entrée fracassante sur la scène footballistique en tant qu'adolescent précocement doué. Il a ajouté à propos de ses performances sous les feux des projecteurs : « Quand on est très jeune, on n'apprend pas à être célèbre. Je suis sorti de nulle part pour devenir célèbre et ne plus pouvoir sortir dans la rue.

Le bon côté, c'est que les gens vous aiment beaucoup, mais le mauvais côté, c'est la presse et les supporters adverses. Mais j'adore ça (les sifflets des supporters adverses). Nous nous entraînons pour ces matchs. C'est dans les moments de pression que les meilleurs joueurs se distinguent, et au Real Madrid, nous sommes prêts. »