Ivan Toney, « affamé », envoie un message à Thomas Tuchel à propos de la Coupe du monde, tandis que l'attaquant d'Al-Ahli décrit ce qu'il apporterait à l'équipe d'Angleterre
Toney s'envole pour le Moyen-Orient dans le cadre d'un transfert de 40 millions de livres sterling
Toney a accepté une offre lucrative d'Al-Ahli à l'été 2024, un transfert de 40 millions de livres sterling (55 millions de dollars) ayant été conclu. À l'époque, certains se sont demandé si Toney ne mettait pas en péril ses ambitions avec l'Angleterre en quittant sa zone de confort dans son pays natal.
L'attaquant de 29 ans ne regrette pas d'avoir quitté les côtes anglaises, ses statistiques en Arabie saoudite rivalisant avec celles de Ronaldo, quintuple vainqueur, l'un des meilleurs joueurs du monde et le seul à l'avoir surpassé lors de la saison 2024-25.
Toney pourrait-il revenir en Premier League ?
Interrogé par Sky Sports sur la possibilité d'un retour en Premier League à un moment donné, Toney a répondu : « Il ne faut jamais dire jamais. J'ai des objectifs que je veux d'abord atteindre ici, le club m'a engagé pour une longue période. Je veux leur rendre la pareille et leur apporter des trophées. Dans le football comme dans la vie, on ne sait jamais ce qui nous attend au tournant. Qui sait quelle sera la prochaine étape ?
Je me sens bien ici et j'aime être ici. Je m'en sors bien, mes statistiques parlent d'elles-mêmes et je suis installé. J'apprécie mon football et je ne vois pas pourquoi je partirais pour retourner là où j'étais. »
Toney explique à Tuchel ce qu'il apportera à l'équipe d'Angleterre
La dernière des sept sélections de Toney avec l'Angleterre remonte à juin 2025, lorsqu'il est entré en fin de match lors d'un match amical contre le Sénégal au City Ground. C'est la seule fois où il a joué sous les ordres de Tuchel.
Il pourrait être sélectionné pour tenter de remporter la gloire mondiale en Amérique du Nord. Toney ajoute ce qu'il apporterait aux Three Lions : « Cela signifierait beaucoup [d'aller à la Coupe du monde]. Je n'ai jamais joué à la Coupe du monde. Ce serait un rêve ; tout le monde en rêve. Si nous devions la remporter, ce serait énorme pour le pays. On imagine ce qui pourrait se passer. Si cela se réalisait, ce serait une bénédiction.
« Peut-être [que je pourrais apporter un avantage grâce à la chaleur]. Il y a de grands joueurs dans l'équipe et certains des meilleurs attaquants anglais, donc je pense que tout le monde aura sa chance, car tout le monde pourra s'adapter à la chaleur, mais on peut dire que je suis un peu plus habitué que les autres. C'est difficile, car il faut légèrement modifier son jeu. On ne peut pas courir comme un fou, sinon on s'essouffle. Il faut être plus stratégique dans ses courses. Je pense que je n'aurai pas besoin de m'adapter. J'ai déjà joué ici par plus de 30 degrés, et je pense m'y être habitué. »
Il a poursuivi en disant : « Tout ce que je peux faire, c'est continuer à marquer des buts. Cela me donne les meilleures chances possibles. Cela pourrait être ma dernière chance. Il s'agit de ce qui est le mieux pour le pays ; l'entraîneur choisira l'équipe et il faut respecter cela.
Je me sens beaucoup plus en forme et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Mes statistiques de course sont également élevées. Je ne veux pas me contenter de rester assis et de me détendre ; je travaille plus dur et mes statistiques le prouvent. J'aide ceux qui m'entourent. Il aurait un buteur avide de jouer. Oui, je touche un gros salaire, mais je veux quand même continuer à bien jouer, ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Je veux essayer de réaliser de grandes choses. »
Qui rejoindra Kane dans les rangs offensifs de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026 ?
Toney a marqué 30 buts la saison dernière, dont 23 dans la Saudi Pro League, et en compte déjà 28 cette saison. Harry Kane sera le choix numéro un de l'Angleterre pour occuper le poste de numéro 9 lors de la Coupe du monde 2026, mais il a été suggéré que Tuchel devrait sélectionner deux autres attaquants centraux, parmi lesquels Toney, aux côtés d'Ollie Watkins, Dominic Solanke, Danny Welbeck et Dominic Calvert-Lewin.
