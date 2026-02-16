La dernière des sept sélections de Toney avec l'Angleterre remonte à juin 2025, lorsqu'il est entré en fin de match lors d'un match amical contre le Sénégal au City Ground. C'est la seule fois où il a joué sous les ordres de Tuchel.

Il pourrait être sélectionné pour tenter de remporter la gloire mondiale en Amérique du Nord. Toney ajoute ce qu'il apporterait aux Three Lions : « Cela signifierait beaucoup [d'aller à la Coupe du monde]. Je n'ai jamais joué à la Coupe du monde. Ce serait un rêve ; tout le monde en rêve. Si nous devions la remporter, ce serait énorme pour le pays. On imagine ce qui pourrait se passer. Si cela se réalisait, ce serait une bénédiction.

« Peut-être [que je pourrais apporter un avantage grâce à la chaleur]. Il y a de grands joueurs dans l'équipe et certains des meilleurs attaquants anglais, donc je pense que tout le monde aura sa chance, car tout le monde pourra s'adapter à la chaleur, mais on peut dire que je suis un peu plus habitué que les autres. C'est difficile, car il faut légèrement modifier son jeu. On ne peut pas courir comme un fou, sinon on s'essouffle. Il faut être plus stratégique dans ses courses. Je pense que je n'aurai pas besoin de m'adapter. J'ai déjà joué ici par plus de 30 degrés, et je pense m'y être habitué. »

Il a poursuivi en disant : « Tout ce que je peux faire, c'est continuer à marquer des buts. Cela me donne les meilleures chances possibles. Cela pourrait être ma dernière chance. Il s'agit de ce qui est le mieux pour le pays ; l'entraîneur choisira l'équipe et il faut respecter cela.

Je me sens beaucoup plus en forme et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Mes statistiques de course sont également élevées. Je ne veux pas me contenter de rester assis et de me détendre ; je travaille plus dur et mes statistiques le prouvent. J'aide ceux qui m'entourent. Il aurait un buteur avide de jouer. Oui, je touche un gros salaire, mais je veux quand même continuer à bien jouer, ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Je veux essayer de réaliser de grandes choses. »