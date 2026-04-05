En ce dimanche de Pâques, tous les regards sont tournés vers Inter-Roma, l'un des deux grands matchs de la 31e journée du championnat, avec le match en retard de demain soir entre Naples et Milan. Au cœur de la défense nerazzurra, Cristian Chivu confirme une nouvelle fois Alessandro Bastoni, et au moment de l'annonce des compositions, un immense rugissement s'élève de la part des supporters présents à San Siro pour le défenseur central de l'Inter, signe évident de solidarité envers le défenseur né en 1999 qui traverse une période difficile et qui, ces derniers jours, s'est également retrouvé au centre de certaines discussions en raison de ses performances en équipe nationale. Puis, lorsque Chivu l'a remplacé à la 58e minute, alors que le score était de 4-1 pour les Nerazzurri, pour faire entrer Darmian, San Siro lui aréservé une ovation debout et les supporters ont entonné le chant « Alessandro Bastoni olé ».
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Inter-Roma : Bastoni reçoit une ovation debout au moment de son remplacement
LE SOUTIEN DES SUPPORTERS
Ces derniers jours déjà, les supporters nerazzurri avaient manifesté leur soutien au joueur ; certains d'entre eux se sont rendus à Appiano Gentile à la veille du match contre la Roma et ont déployé, à l'entrée du centre d'entraînement de l'Inter, une banderole adressée à Bastoni : « La tête haute et sans crainte, ton public est à tes côtés ». Une déclaration d’affection qui vient directement de l’ancienne Curva Nord nerazzurra, aujourd’hui Secondo anello verde. Signe que malgré les nombreux sifflets reçus par le défenseur ces dernières semaines après l’incident avec Kalulu lors du match contre la Juventus, et après son expulsion lors du dernier match disputé avec l’Italie qui a coûté la qualification pour la Coupe du monde aux Azzurri, les supporters de l’Inter restent toujours aux côtés de l’un des joueurs les plus aimés de l’équipe.
BASTONI ET LE MARCHÉ : LE FC BARCELONE INTENSIFIE SA PRESSION
Et ce, malgré la pression constante exercée par Barcelone sur Bastoni. Les Catalans l'ont identifié comme leur cible principale pour renforcer une défense qui connaîtra plusieurs changements ; le joueur né en 1999 plaît tant au directeur sportif Deco qu'à l'entraîneur Flick, notamment pour sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de contacts directs entre les deux clubs ; le Barça est en pourparlers avec l'entourage du joueur et a déjà constaté que celui-ci était ouvert à l'idée de tenter l'aventure en Espagne ; sa valeur est estimée, à ce jour, à environ 60 millions d'euros.