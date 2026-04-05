En ce dimanche de Pâques, tous les regards sont tournés vers Inter-Roma, l'un des deux grands matchs de la 31e journée du championnat, avec le match en retard de demain soir entre Naples et Milan. Au cœur de la défense nerazzurra, Cristian Chivu confirme une nouvelle fois Alessandro Bastoni, et au moment de l'annonce des compositions, un immense rugissement s'élève de la part des supporters présents à San Siro pour le défenseur central de l'Inter, signe évident de solidarité envers le défenseur né en 1999 qui traverse une période difficile et qui, ces derniers jours, s'est également retrouvé au centre de certaines discussions en raison de ses performances en équipe nationale. Puis, lorsque Chivu l'a remplacé à la 58e minute, alors que le score était de 4-1 pour les Nerazzurri, pour faire entrer Darmian, San Siro lui aréservé une ovation debout et les supporters ont entonné le chant « Alessandro Bastoni olé ».