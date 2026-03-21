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Inter : retour d'intérêt pour Andrey Santos, de Chelsea : une révolution au milieu de terrain

Vicario n'est pas la seule cible des Nerazzurri sur le marché de la Premier League.

L'Inter continue de s'intéresser au marché de la Premier League.


Un an après avoir recruté le défenseur suisse Manuel Akanji (dont le contrat doit être racheté à la fin de cette saison pour 15 millions d'euros) auprès de Manchester City, le directeur sportif Piero Ausilio s'est déjà mis au travail pour tenter de ramener dans son pays Guglielmo Vicario (né en 1996), déjà approché avant son transfert d'Empoli à Tottenham pour 18,5 millions d'euros à l'été 2023.

Le gardien italien est la première, mais pas la seule cible des Nerazzurri sur le marché anglais.


  • INTER ET ANDREY SANTOS

    SportItalia rapporte que l'Inter s'intéresse à Andrey Santos.


    Le milieu de terrain brésilien né en 2004 est sous contrat jusqu'en juin 2030 avec Chelsea, qui l'a acheté pour 12,5 millions d'euros à Vasco da Gama en 2023. Après des prêts à Nottingham Forest et à Strasbourg, il est revenu à Londres, où il a jusqu'à présent disputé 40 matches, marquant 1 but, délivrant 5 passes décisives et recevant 8 cartons jaunes.


    Les dirigeants nerazzurri en avaient déjà discuté avec son agent Giuliano Bertolucci l'année dernière, alors que les conditions n'étaient pas réunies pour faire avancer les négociations, et ils ont désormais renoué le contact pour voir si la situation a changé entre-temps et s'il y a une marge de manœuvre pour relancer les discussions.


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  • UNE RÉVOLUTION AU MILIEU DE TERRAIN

    En vue de la saison prochaine, Chivu envisage de changer de système de jeu, en passant d'un milieu de terrain à trois à un duo de milieux centraux.


    Un rôle qu'aucun des sept milieux de terrain actuels de l'Inter n'occupe naturellement : de Barella à Zielinski en passant par Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan et Sucic. Parmi eux, l'ancien joueur de Naples est peut-être le seul à être sûr à 100 % de rester à Milan, tandis que les autres pourraient bien changer d'air.


    Andrey Santos peut évoluer en tant que milieu intérieur dans un milieu de terrain à trois, mais aussi en tant que milieu central, comme il l'a démontré à Chelsea aux côtés de l'Équatorien Moises Caicedo et au sein de l'équipe du Brésil de Carlo Ancelotti avec son compatriote Bruno Guimaraes, de Newcastle.


    Ce n'est pas un hasard si l'Inter serait sur les traces d'autres milieux de terrain capables de jouer en duo au milieu : le Français Manu Koné de la Roma et l'Allemand Leon Goretzka, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en juin.


    Sans oublier le Serbe Aleksander Stankovic, que les Nerazzurri sont prêts à ramener en Italie en versant à Bruges les 23 millions d'euros prévus par la clause de rachat.



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