Inter : retour d'intérêt pour Andrey Santos, de Chelsea : une révolution au milieu de terrain

En vue de la saison prochaine, Chivu envisage de changer de système de jeu, en passant d'un milieu de terrain à trois à un duo de milieux centraux.





Un rôle qu'aucun des sept milieux de terrain actuels de l'Inter n'occupe naturellement : de Barella à Zielinski en passant par Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan et Sucic. Parmi eux, l'ancien joueur de Naples est peut-être le seul à être sûr à 100 % de rester à Milan, tandis que les autres pourraient bien changer d'air.





Andrey Santos peut évoluer en tant que milieu intérieur dans un milieu de terrain à trois, mais aussi en tant que milieu central, comme il l'a démontré à Chelsea aux côtés de l'Équatorien Moises Caicedo et au sein de l'équipe du Brésil de Carlo Ancelotti avec son compatriote Bruno Guimaraes, de Newcastle.





Ce n'est pas un hasard si l'Inter serait sur les traces d'autres milieux de terrain capables de jouer en duo au milieu : le Français Manu Koné de la Roma et l'Allemand Leon Goretzka, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en juin.





Sans oublier le Serbe Aleksander Stankovic, que les Nerazzurri sont prêts à ramener en Italie en versant à Bruges les 23 millions d'euros prévus par la clause de rachat.







