Une polémique retentissante à San Siro après le but égalisateur de l'Atalanta sur le terrain de l'Inter, un résultat qui pourrait relancer le championnat : sous la loupe, un contact entre Sulemana et Dumfries qui a permis au Ghanéen de tirer, avant que Krstovic ne marque après le rebond sur Sommer.
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Inter : protestations suite au contact entre Sulemana et Dumfries sur le but de Krstovic. Marelli : « But valable »
LE FAIT
Tout se passe à la 82e minute : Zappacosta adresse une longue passe en profondeur au Monténégrin, qui prolonge le ballon derrière lui en comptant sur la course de Sulemana, lequel arrive toutefois avec un certain retard par rapport à Dumfries. Les deux joueurs entrent en contact, le Ghanéen pose une main sur le dos du Néerlandais, il y a peut-être aussi un léger contact entre les pieds droits des deux joueurs, mais le fait est que Dumfries glisse et laisse la possession à l'adversaire, qui, à ce moment-là, tire, voit son tir repoussé par Sommer et marque le but de Krstovic. Manganiello semble vouloir siffler, mais ne sanctionne finalement pas l'intervention.
LES MANIFESTATIONS
Les joueurs de l'Inter protestent immédiatement avec véhémence auprès de Manganiello qui, au moment où le ballon franchit la ligne de but, pointe du doigt le milieu de terrain. Dumfries se prend la tête dans les mains, incrédule. L'examen de la vidéo par Gariglio et Chiffi dans la salle VAR est interminable, le jeu ne reprenant qu'après plus de 3 minutes. Chivu est le plus virulent dans ses protestations : l'entraîneur de l'Inter reçoit d'abord un carton jaune, puis, au moment où le but est validé, il est expulsé et quitte le terrain en hurlant « C'était une faute ! ».
LE COMMENTAIRE DE MARELLI
Voici le commentaire de Luca Marelli sur DAZN : « Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette action. Le but est le résultat d'un contact non sifflé entre Sulemana et Dumfries ; Manganiello a très bien fait de laisser le jeu se poursuivre. Il n'y a pas de contact bas, le contact haut correspond à une main posée sur le dos de Dumfries, mais ce n'est pas une faute. On dirait que c'est Dumfries qui tombe, le but est tout à fait valable. »