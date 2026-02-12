Inter Miami confirme la blessure de Lionel Messi et reporte le match contre Independiente del Valle à Porto Rico

Messi s'est ensuite adressé directement aux fans dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, présentant ses excuses aux supporters de Porto Rico.

« Bonjour à tous, je tiens à saluer le peuple portoricain, ceux qui allaient assister à l'entraînement et au match », a déclaré Messi. « Lors du dernier match en Équateur, j'ai terminé avec une gêne et j'ai dû sortir prématurément. C'est pourquoi, en accord avec les organisateurs et le club, nous avons décidé de suspendre ce match. J'espère qu'il pourra être reprogrammé, afin que nous puissions nous revoir bientôt et vous rendre visite. »

Il a ensuite remercié les fans pour leur compréhension.

« J'apprécie sincèrement votre soutien et votre affection, a-t-il déclaré. Je sais que les billets avaient déjà été vendus et que tout était organisé, j'espère donc que nous pourrons bientôt y arriver. Je vous embrasse tous très fort. »