Inter Miami confirme la blessure de Lionel Messi et reporte le match contre Independiente del Valle à Porto Rico

Lionel Messi ne s'est pas entraîné avec l'Inter Miami après avoir souffert d'une élongation au tendon du jarret gauche lors du match contre le Barcelona SC en Équateur. Le club a confirmé le rapport médical et annoncé le report du match amical de pré-saison contre l'Independiente del Valle à Porto Rico. Le capitaine s'est ensuite adressé aux fans pour s'excuser du changement de programme.

    Match amical contre Porto Rico reporté

    Inter Miami a annoncé que son match amical de pré-saison à Porto Rico, initialement prévu le vendredi 13 février, a été reporté au jeudi 26 février. Ce changement fait suite à une mise à jour médicale concernant Messi.

    Messi souffre d'une élongation au tendon du jarret gauche

    Selon un communiqué officiel publié par le club et Baptist Health, Messi n'a pas participé à l'entraînement du mercredi 11 février en raison d'une élongation musculaire au mollet gauche. La blessure a été contractée lors du récent match de l'Inter Miami contre le Barcelona SC en Équateur et persiste depuis lors. Des examens médicaux supplémentaires ont confirmé le diagnostic, et son retour à l'entraînement complet dépendra de ses progrès cliniques et fonctionnels dans les jours à venir.

    Messi envoie un message aux fans

    Messi s'est ensuite adressé directement aux fans dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, présentant ses excuses aux supporters de Porto Rico.

    « Bonjour à tous, je tiens à saluer le peuple portoricain, ceux qui allaient assister à l'entraînement et au match », a déclaré Messi. « Lors du dernier match en Équateur, j'ai terminé avec une gêne et j'ai dû sortir prématurément. C'est pourquoi, en accord avec les organisateurs et le club, nous avons décidé de suspendre ce match. J'espère qu'il pourra être reprogrammé, afin que nous puissions nous revoir bientôt et vous rendre visite. »

    Il a ensuite remercié les fans pour leur compréhension.

    « J'apprécie sincèrement votre soutien et votre affection, a-t-il déclaré. Je sais que les billets avaient déjà été vendus et que tout était organisé, j'espère donc que nous pourrons bientôt y arriver. Je vous embrasse tous très fort. »

    Quelle est la prochaine étape pour l'Inter Miami ?

    Les Herons feront leurs débuts cette saison le 21 février contre le LAFC, où ils commenceront à défendre leur titre dans une nouvelle ère avec de nouvelles stars telles que German Berterame dans leur équipe.

