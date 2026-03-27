Inter : la stratégie de mercato envisageable après le départ de Bastoni

Le fait que Barcelone soit en pourparlers avec Bastoni incite l'Inter à réfléchir à ce qui pourrait se passer dans l'immédiat. Certes, il faudra peut-être entamer des négociations avec un prix de départ très élevé, maisdans certaines situations, le plus important est de réfléchir à la manière de remplacer la star sur le départ par un joueur à la hauteur, capable de satisfaire tant sur le plan médiatique que technique. Et c'est précisément cette considération qui pourrait dicter une ligne directrice déterminante pour les futures stratégies de l'Inter au cas où le défenseur de l'équipe nationale quitterait les couleurs nerazzurri. Il est trop risqué de chercher un nouveau Bastoni : rares sont les joueurs qui pourraient tenir la comparaison, et ils coûtent une fortune. En suivant cette logique, il serait bien plus simple de tout changer, de révolutionner la défense et de repartir sur de nouvelles bases, en évitant le poids écrasant des comparaisons inévitables qui s'ensuivraient.





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