Goal.com
En direct
CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

Traduit par

Inter : la stratégie de mercato envisageable après le départ de Bastoni

Inter
Mercato
A. Bastoni
Serie A

Le défenseur est séduit par la Catalogne et les Nerazzurri prennent leurs précautions pour ne pas être pris au dépourvu si jamais il venait à partir.

Le fait que Barcelone soit en pourparlers avec Bastoni incite l'Inter à réfléchir à ce qui pourrait se passer dans l'immédiat. Certes, il faudra peut-être entamer des négociations avec un prix de départ très élevé, maisdans certaines situations, le plus important est de réfléchir à la manière de remplacer la star sur le départ par un joueur à la hauteur, capable de satisfaire tant sur le plan médiatique que technique. Et c'est précisément cette considération qui pourrait dicter une ligne directrice déterminante pour les futures stratégies de l'Inter au cas où le défenseur de l'équipe nationale quitterait les couleurs nerazzurri. Il est trop risqué de chercher un nouveau Bastoni : rares sont les joueurs qui pourraient tenir la comparaison, et ils coûtent une fortune. En suivant cette logique, il serait bien plus simple de tout changer, de révolutionner la défense et de repartir sur de nouvelles bases, en évitant le poids écrasant des comparaisons inévitables qui s'ensuivraient. 


Toutes les MISES À JOUR EN TEMPS RÉEL ! Rejoignez la chaîne WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM : cliquez ici


  • LA GAMME

    C'est pourquoi le passage à une défense à quatre n'est pas seulement une suggestion, mais une idée concrète. Et c'est cette même raison qui pousse l'Inter à s'intéresser aussi et surtout aux défenseurs centraux. À ce jour, aucun nom ne se détache particulièrement, mais une ligne directrice se dessine, qui sera toutefois discutée plus en détail lors des réunions prévues en avril à Viale della Liberazione entre les propriétaires et la direction, lorsque les idées devront converger vers une stratégie unique à mettre en œuvre, en suivant également la ligne de l'entraîneur. 

    • Publicité

  • LA CRISE DE LA SEPTIÈME ANNÉE

    L'autre point essentiel à prendre en compte concerne l'expérience : l'équipe va perdre des joueurs qui, ces dernières années, ont joué un rôle très important au sein du vestiaire, des joueurs de niveau international, habitués à jouer sous la pression que l'on ne peut ressentir que lorsqu'on est obligé de gagner. Des qualités qui, selon la vision de l’entraîneur et de la direction, devront être réintroduites dans le groupe, si l’objectif est de maintenir l’équipe compétitive comme elle l’a toujours été depuis l’ère Conte. En résumé, l’éventuel départ d’Alessandro Bastoni pourrait entraîner un bouleversement massif, tant sur le plan philosophique que technique : l’Inter, qui joue avec une défense à trois depuis la saison 2019/20, pourrait pour la première fois changer de peau après sept championnats consécutifs. 

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM