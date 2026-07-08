Inter : Jones reste la priorité ; les Nerazzurri s'apprêtent à relancer les négociations

L’Inter s’intéresse de longue date à Jones. Les premiers contacts entre les deux clubs remontent même à avant janvier dernier, lorsque Liverpool et les Nerazzurri avaient également évoqué la situation de Denzel Dumfries. Depuis, l’intérêt pour le milieu de terrain anglais n’a jamais faibli. Ce qui a surtout convaincu Chivu, c’est l’extraordinaire polyvalence tactique du joueur. Jones est en effet capable d’occuper plusieurs postes, du milieu relayeur au milieu offensif, en passant par l’ailier et même l’arrière droit, des qualités qui font de lui le profil idéal pour élargir l’éventail des options à la disposition de l’entraîneur.





Entre-temps, le joueur a manifesté des signes d’ouverture à un transfert : l’Inter aurait trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain, désireux de clore son aventure en Premier League pour découvrir un nouveau championnat.





Avant d’officialiser ce dossier, la direction milanaise doit toutefois finaliser l’arrivée de Khalaili en provenance de l’Union Saint-Gilloise, une opération prioritaire pour renforcer le flanc droit après le départ de Dumfries. Parallèlement, Ivan Provedel doit passer sa visite médicale avant d’être officialisé comme nouveau gardien de l’Inter. Une fois ces dossiers réglés, le club nerazzurro reviendra sur le dossier Jones, vu comme le renfort idéal pour finaliser le milieu de terrain de la nouvelle Inter.





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