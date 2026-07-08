Inter : Jones reste la priorité ; les Nerazzurri s'apprêtent à relancer les négociations

L'Inter ne lâche pas la piste menant à Curtis Jones. Le milieu de terrain de Liverpool reste la priorité pour renforcer l’entrejeu de Cristian Chivu. Une fois le dossier Anan Khalaili réglé – ce qui est actuellement plus urgent –, le club nerazzurro est prêt à revenir à la charge pour ce joueur né en 2001, auteur de 228 matchs et 22 buts sous le maillot des Reds entre 2018 et 2026.
La première offre de l’Inter, d’environ 20 millions d’euros, a été rejetée par Liverpool, qui valorise le joueur autour de 40 millions. Selon la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta et Piero Ausilio estiment pouvoir conclure l’affaire en proposant entre 25 et 30 millions, tout en jouant la carte du contrat du joueur, qui expire dans un an. Un argument qui pourrait inciter les Reds à revoir leurs exigences à la baisse plutôt que de risquer de le perdre gratuitement.