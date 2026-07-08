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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Inter : Jones reste la priorité ; les Nerazzurri s'apprêtent à relancer les négociations

Inter
C. Jones
Liverpool
Mercato

Après le rejet de sa première offre, l'Inter rehausse son offre, fort d'un accord avec le joueur.

L'Inter ne lâche pas la piste menant à Curtis Jones. Le milieu de terrain de Liverpool reste la priorité pour renforcer l’entrejeu de Cristian Chivu. Une fois le dossier Anan Khalaili réglé – ce qui est actuellement plus urgent –, le club nerazzurro est prêt à revenir à la charge pour ce joueur né en 2001, auteur de 228 matchs et 22 buts sous le maillot des Reds entre 2018 et 2026.


La première offre de l’Inter, d’environ 20 millions d’euros, a été rejetée par Liverpool, qui valorise le joueur autour de 40 millions. Selon la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta et Piero Ausilio estiment pouvoir conclure l’affaire en proposant entre 25 et 30 millions, tout en jouant la carte du contrat du joueur, qui expire dans un an. Un argument qui pourrait inciter les Reds à revoir leurs exigences à la baisse plutôt que de risquer de le perdre gratuitement.


  • L'Inter et Jones ont trouvé un accord.

    L’Inter s’intéresse de longue date à Jones. Les premiers contacts entre les deux clubs remontent même à avant janvier dernier, lorsque Liverpool et les Nerazzurri avaient également évoqué la situation de Denzel Dumfries. Depuis, l’intérêt pour le milieu de terrain anglais n’a jamais faibli. Ce qui a surtout convaincu Chivu, c’est l’extraordinaire polyvalence tactique du joueur. Jones est en effet capable d’occuper plusieurs postes, du milieu relayeur au milieu offensif, en passant par l’ailier et même l’arrière droit, des qualités qui font de lui le profil idéal pour élargir l’éventail des options à la disposition de l’entraîneur.


    Entre-temps, le joueur a manifesté des signes d’ouverture à un transfert : l’Inter aurait trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain, désireux de clore son aventure en Premier League pour découvrir un nouveau championnat.


    Avant d’officialiser ce dossier, la direction milanaise doit toutefois finaliser l’arrivée de Khalaili en provenance de l’Union Saint-Gilloise, une opération prioritaire pour renforcer le flanc droit après le départ de Dumfries. Parallèlement, Ivan Provedel doit passer sa visite médicale avant d’être officialisé comme nouveau gardien de l’Inter. Une fois ces dossiers réglés, le club nerazzurro reviendra sur le dossier Jones, vu comme le renfort idéal pour finaliser le milieu de terrain de la nouvelle Inter.


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