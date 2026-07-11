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Inter : examens médicaux de Khalaili – le CONI demande des vérifications supplémentaires, le tesseramento est suspendu

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De nouveaux examens spécifiques seront effectués entre lundi et mardi : d’ici là, toute demande de licence restera suspendue.

Inter : examens médicaux de Khalaili – le CONI demande des vérifications supplémentaires, le tesseramento est suspendu

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