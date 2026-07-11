NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDEVotre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses Découvrir11 juil. 2026 04:52-04:00Traduit par Inter : examens médicaux de Khalaili – le CONI demande des vérifications supplémentaires, le tesseramento est suspenduInterDe nouveaux examens spécifiques seront effectués entre lundi et mardi : d’ici là, toute demande de licence restera suspendue.Inter : examens médicaux de Khalaili – le CONI demande des vérifications supplémentaires, le tesseramento est suspendu