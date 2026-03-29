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Emanuele Tramacere

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Inter : entre Vicario, Sommer et Martinez, les scénarios pour l'avenir du poste de gardien

Inter
G. Vicario
Y. Sommer
J. Martinez
F. Stankovic
Tottenham
Venezia
Mercato

Cet été, une révolution s'annonce dans les cages des Nerazzurri. Qui reste et qui arrive ?

L'Inter 2026/2027 va changer de visage, et ce dans de nombreux secteurs du terrain. Le poste de gardien en est un exemple parmi d'autres, où le duo actuel, composé de Yann Sommer et Josep Martinez, n'est plus considéré comme suffisamment fiable pour occuper sans contestation la place de titulaire.


Depuis quelque temps, le directeur sportif PieroAusilio s'est activé sur le marché des gardiens de but pour tenter de devancer la concurrence et de faire venir à Milan un profil de premier plan. Parmi les nombreux noms sondés, celui de Guglielmo Vicario émerge avec force.


Mais à quel prix ? Et qui sera le remplaçant pour la saison prochaine ? Les scénarios sont variés.

  • VICARIO, LE FAVORI

    Guglielmo Vicario a depuis longtemps devancé la concurrence (pour diverses raisons liées au salaire, à l'expérience, à l'âge et au prix du transfert) d'Elia Caprile, Marco Carnesecchi et de noms exotiques tels que ceux de Dibu Martinez et d'Alisson Becker.


    Le gardien, qui appartient aujourd'hui à Tottenham, fait partie intégrante du groupe de l'Inter en équipe nationale – et le dîner de vendredi soir à Coverciano en compagnie de Dimarco, Bastoni, Barella et Pio Esposito (ainsi que Locatelli, de la Juventus) a déclenché diverses rumeurs – il possède une expérience internationale et est encore au sommet de sa maturité footballistique.

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  • LES CHIFFRES CONCERNANT TOTTENHAM : AUSILIO ÉTAIT À LONDRES

    De son côté, Vicario s'est déjà déclaré tout à fait favorable à un transfert chez les Nerazzurri et, après trois ans passés en Premier League à Tottenham, il souhaiterait de toute façon faire ses adieux et revenir en Italie.


    Piero Ausilio s'est rendu à Londres à l'occasion du match de Ligue des champions du 18 mars entre Tottenham et l'Atlético Madrid, et toutes les parties, y compris son agent Gabriele Giuffrida, ont tenté d'évaluer la faisabilité de l'opération.


    Vicario vaut pas moins de 18 à 20 millions d'euros pour Tottenham, mais si les Spurs étaient relégués à la fin de la saison, son estimation pourrait baisser.

  • SOMMER COME VICE ?

    Le titulaire de la saison prochaine viendra donc du marché des transferts, mais qu'adviendra-t-il de Sommer et Martinez ? Le gardien suisse, tout d'abord, arrive en fin de contrat le 30 juin 2026 et pourrait donc, à la fin de la saison, être libre de quitter Milan en tant que joueur libre.


    On parle depuis longtemps d'une forte volonté de Bâle de le ramener au club où il a grandi, mais à la Viale della Liberazione, on envisage la possibilité d'offrir au joueur une prolongation de contrat d'un an avec un rôle de remplaçant ou de doublure de Vicario ou de celui qui arrivera à Milan.

  • MARTINEZ À VENDRE

    Et Josep Martinez ? L'Espagnol n'a pas vraiment convaincu, il traverse une mauvaise passe en dehors du terrain et, à la fin de la saison, il est le principal candidat à un départ, quelle que soit la décision de Sommer.


    Pour l'acheter au Genoa, 14 millions d'euros ont été déboursés à l'été 2024 et le poids de son transfert dans le bilan ne dépassera pas les 8 millions d'euros. C'est à partir de là que l'on envisagera un transfert sortant qui pourrait également permettre au gardien espagnol de jouer plus régulièrement.

  • ATTENTION À STANKOVIC

    Et si Martinez venait à partir et si Sommer refusait le poste de remplaçant ? L'Inter se retrouverait alors contrainte d'envisager un double recrutement pour le poste de gardien, et dans cette optique, il convient de rappeler que Filip Stankovic, l'un des fils de Dejan, reste dans le viseur des Nerazzurri, même s'il n'appartient plus au club.


    Le gardien né en 2002 réalise une saison exceptionnelle en Serie B avec Venise et est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de la catégorie. Le club vénitien a racheté son contrat pour environ 2 millions d'euros, mais l'Inter conserve un pourcentage de 50 % sur sa future revente. En substance, s'il décidait de le racheter, il ne paierait que la moitié de son transfert.