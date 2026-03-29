Inter : entre Vicario, Sommer et Martinez, les scénarios pour l'avenir du poste de gardien

L'Inter 2026/2027 va changer de visage, et ce dans de nombreux secteurs du terrain. Le poste de gardien en est un exemple parmi d'autres, où le duo actuel, composé de Yann Sommer et Josep Martinez, n'est plus considéré comme suffisamment fiable pour occuper sans contestation la place de titulaire.





Depuis quelque temps, le directeur sportif PieroAusilio s'est activé sur le marché des gardiens de but pour tenter de devancer la concurrence et de faire venir à Milan un profil de premier plan. Parmi les nombreux noms sondés, celui de Guglielmo Vicario émerge avec force.





Mais à quel prix ? Et qui sera le remplaçant pour la saison prochaine ? Les scénarios sont variés.