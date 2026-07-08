Inter, écoutez Marchegiani : « Martinez-Provedel ? C'est un risque. Ils vont se disputer la place, rien n'est joué d'avance. »

« Di Gregorio ? Il a eu ses chances, mais il est probablement arrivé à la Juventus à un moment très particulier et il lui aurait fallu une étape intermédiaire supplémentaire avant de faire le grand saut. Il a fait ce qu’il a pu, mais il est clair que dans un club comme celui-ci, il faut non seulement une structure technique, mais aussi une structure d’expérience et de personnalité qui n’est pas à la portée de tout le monde. À mon avis, miser sur Dibu Martínez serait idéal : il brille lors de cette Coupe du monde et apporterait une vraie force de caractère. Bien sûr, d’autres qualités sont nécessaires, car la Juventus a toujours eu des gardiens de classe mondiale. »