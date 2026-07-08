Alors que la Coupe du monde bat son plein, les premiers clubs de Serie A se réunissent déjà pour préparer un exercice qui s’annonce particulièrement équilibré. Luca Marchegiani, consultant pour Sky Sport, a dressé le bilan de ce championnat qui démarrera dans un peu plus d’un mois. Voici ses déclarations à Fanpage.
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Inter, écoutez Marchegiani : « Martinez-Provedel ? C'est un risque. Ils vont se disputer la place, rien n'est joué d'avance. »
« Di Gregorio ? Il a eu ses chances, mais il est probablement arrivé à la Juventus à un moment très particulier et il lui aurait fallu une étape intermédiaire supplémentaire avant de faire le grand saut. Il a fait ce qu’il a pu, mais il est clair que dans un club comme celui-ci, il faut non seulement une structure technique, mais aussi une structure d’expérience et de personnalité qui n’est pas à la portée de tout le monde. À mon avis, miser sur Dibu Martínez serait idéal : il brille lors de cette Coupe du monde et apporterait une vraie force de caractère. Bien sûr, d’autres qualités sont nécessaires, car la Juventus a toujours eu des gardiens de classe mondiale. »
« Concernant le poste de gardien au Napoli, entre Milinkovic-Savic et Meret, je ne suis pas tout à fait d’accord au sujet de Meret. À mon avis, c’est un gardien très doué techniquement, mais il a été remis en question, surtout l’année dernière, lorsqu’il a dû alterner le poste de titulaire avec Milinkovic-Savic. Il aurait besoin d’un regain de confiance ; dans cette optique, un changement ne serait peut-être pas une mauvaise idée. À 29 ans, il dispose encore d’une marge de progression et du temps nécessaire pour achever sa maturation sportive. »
« L’Inter avec Martinez titulaire et Provedel dans le rôle de numéro 2 ? C’est un choix délicat. Un duo risqué, car Provedel ne vient pas à Milan pour être remplaçant. C’est un gardien compétitif ; je ne crois pas que la voie soit toute tracée pour Martinez. Il faudra se battre pour la place. Je suis curieux de voir comment la situation va évoluer, car elle n’est pas aussi évidente qu’il y paraît. »
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