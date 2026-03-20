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Inter : ce qui se dit sur Palestra : Chivu a donné un indice

Les Nerazzurri ont cherché un ailier en janvier également et pourraient revenir sur le marché cet été pour combler les lacunes de leur effectif

Le mois de janvier a donné un indice très clair : lors du mercato hivernal, l'Inter s'est mise en quête d'un ailier droit capable d'interpréter le rôle de cinquième homme d'une manière différente de celle de Dumfries.

Les Nerazzurri cherchaient un ailier offensif capable de couvrir tout le couloir, un joueur doté des qualités de Luis Henrique en phase offensive, mais avec une plus grande capacité à dribbler et à se démarquer que le Brésilien. Cristian Chivu était prêt à accepter quelques lacunes défensives, qui pouvaient être comblées avec du temps, de l’application et du travail. C’est dans ces conditions que l’Inter a tenté de se rapprocher de Moussa Diaby, un joueur qu’Al-Ittihad a décidé de garder afin de ne pas bouleverser son secteur offensif, qui avait déjà vu partir Benzema. 

  • LA CROISSANCE DE PALESTRA

    Un ailier à intégrer, donc. Quelque chose de très différent de Dumfries. C'est du moins ce que représentait Diaby, une demande expresse de Chivu, qui a tout mis en œuvre pour le recruter, jusqu'à quelques minutes avant l'entrée en jeu de l'équipe à Crémone. Que va-t-il se passer à l'avenir ? Au Viale della Liberazione, on a une vision claire des besoins de l’équipe : un joueur comme Diaby manque depuis plusieurs saisons, même si les Nerazzurri ont tenté à plusieurs reprises d’en intégrer un dans l’effectif.


    Entre-temps, cependant, un autre profil très intéressant émerge en Italie, mais avec des caractéristiques trop différentes de celles de Diaby : il s’agit de Marco Palestra, joueur appartenant à l’Atalanta, qui a disputé cette année une saison en tant que titulaire à Cagliari.

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  • FACTURE SALÉE

    À Appiano Gentile, on a observé Palestra avec beaucoup d'attention, mais à ce jour, malgré l'estime qu'on lui porte, le latéral de l'Atalanta ne semble pas être une priorité. Tout d'abord parce qu'il ne possède pas les qualités recherchées par Chivu, mais cet aspect pourrait être surmonté si Dumfries venait à partir cet été, étant donné qu'en janvier déjà, si le Néerlandais était parti, les Nerazzurri auraient misé sur le duo Norton-Cuffy - Diaby, l'un ayant des qualités plus défensives, l'autre, en revanche, plus offensives.


    Mais comme nous le disions, en ce qui concerne Palestra, l’autre énorme problème pourrait être celui du coût du transfert : l’Atalanta a bien l’intention d’attendre, de voir ce qui se passera en équipe nationale et de lancer une enchère. On part de 40 millions, un montant que l’Inter était prête à mettre sur le marché en janvier pour Diaby, en optant plutôt pour une solution plus économique avec le latéral plus défensif, à savoir Norton-Cuffy.