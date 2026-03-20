Inter : ce qui se dit sur Palestra : Chivu a donné un indice

Le mois de janvier a donné un indice très clair : lors du mercato hivernal, l'Inter s'est mise en quête d'un ailier droit capable d'interpréter le rôle de cinquième homme d'une manière différente de celle de Dumfries.

Les Nerazzurri cherchaient un ailier offensif capable de couvrir tout le couloir, un joueur doté des qualités de Luis Henrique en phase offensive, mais avec une plus grande capacité à dribbler et à se démarquer que le Brésilien. Cristian Chivu était prêt à accepter quelques lacunes défensives, qui pouvaient être comblées avec du temps, de l’application et du travail. C’est dans ces conditions que l’Inter a tenté de se rapprocher de Moussa Diaby, un joueur qu’Al-Ittihad a décidé de garder afin de ne pas bouleverser son secteur offensif, qui avait déjà vu partir Benzema.