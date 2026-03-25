Inter : Barcelone s'intéresse à Bastoni ; premiers contacts avec le joueur

Pour Alessandro Bastoni, l'Inter-Juventus risque fort de marquer un avant et un après.





La simulation à l'encontre de Kalulu et la joie qu'il a manifestée lorsque l'arbitre a brandi le carton rouge à l'encontre du joueur bianconero ont changé la perception du défenseur né en 1999, qui, depuis lors, a été sifflé dans tous les stades italiens à l'exception de San Siro.





Il est indéniable qu’en ce moment, le climat autour de Bastoni est très particulier et qui sait si, pour la première fois, lui aussi commence à hésiter. Par le passé, aucune offre ne l’avait fait vaciller ; face à la possibilité de quitter Milan, Bastoni a toujours répondu « non, merci ». Il n’a jamais voulu entendre parler d’offres qui pouvaient le concerner, pourtant nettement plus avantageuses que les contrats signés avec l’Inter.





Mais aujourd’hui, la situation commence à changer : il y a plus de tensions que de joie autour de lui et, après tant d’années, un sentiment de lassitude et d’accoutumance commence à s’installer.