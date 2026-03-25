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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

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Inter : Barcelone s'intéresse à Bastoni ; premiers contacts avec le joueur

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Après avoir échoué dans leur tentative de recrutement de Lautaro, les Catalans, quelques années plus tard, sont prêts à se lancer à la conquête d’une autre star de l’équipe nerazzurra.

Pour Alessandro Bastoni, l'Inter-Juventus risque fort de marquer un avant et un après.


La simulation à l'encontre de Kalulu et la joie qu'il a manifestée lorsque l'arbitre a brandi le carton rouge à l'encontre du joueur bianconero ont changé la perception du défenseur né en 1999, qui, depuis lors, a été sifflé dans tous les stades italiens à l'exception de San Siro.


Il est indéniable qu’en ce moment, le climat autour de Bastoni est très particulier et qui sait si, pour la première fois, lui aussi commence à hésiter. Par le passé, aucune offre ne l’avait fait vaciller ; face à la possibilité de quitter Milan, Bastoni a toujours répondu « non, merci ». Il n’a jamais voulu entendre parler d’offres qui pouvaient le concerner, pourtant nettement plus avantageuses que les contrats signés avec l’Inter.


Mais aujourd’hui, la situation commence à changer : il y a plus de tensions que de joie autour de lui et, après tant d’années, un sentiment de lassitude et d’accoutumance commence à s’installer.

  • PREMIERS CONTACTS

    C'est dans ce contexte que Barcelone tente de s'immiscer ; les Catalans s'intéressent au joueur depuis un certain temps déjà, à tel point que, lors d'une précédente trêve internationale, ils ont pu nouer les premiers contacts avec l'entourage du joueur. Il s'agit de premières démarches pour un dialogue qui reste encore à construire, mais le rapprochement sera constant et progressif, car il semble que cette fois-ci, Bastoni ne veuille ériger aucune barrière. L'Inter n'a pas été prise au dépourvu : à Viale della Liberazione, la rumeur circule depuis un certain temps et ce n'est pas un hasard si, ces dernières semaines, les Nerazzurri font pression pour s'assurer les services de Carlos Augusto par le biais d'un renouvellement de contrat. Mais c'est un sujet qui mérite d'être traité à part, car il recèle lui aussi ses propres pièges.

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  • S'IL PART, L'INTER CHANGERA

    En somme, quelques années après la tentative infructueuse pour Lautaro, Barcelone semble prêt à lancer une nouvelle offensive pour s'emparer d'une star nerazzurra. Alessandro Bastoni fait partie des leaders charismatiques et techniques du vestiaire de l'Inter, c'est un supporter de l'Inter, l'un des intouchables. Ne serait-ce que parce que ce sont ses propres qualités qui en font un joueur incontournable, notamment sa façon d'interpréter le rôle de troisième défenseur. Il en a toujours été ainsi : quand Bastoni est là, on joue d’une certaine manière ; quand il n’est pas là, la différence se fait sentir. L’Inter est donc obligée de réfléchir à une série de variables, dont le changement de système de jeu, au cas où, à Viale della Liberazione, on déciderait de céder le joueur.À Barcelone, on est convaincu de pouvoir aller de l’avant, peut-être en incluant une contrepartie dans la transaction, tandis qu’à Milan, on freine pour l’instant. La position de Bastoni sera également déterminante : pour la première fois depuis son arrivée à l’Inter, face à une offre, il pourrait commencer à vaciller. 

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