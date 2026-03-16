Inter-Atalanta : Gervasoni aurait promu l'arbitre Manganiello (suspendu avec Chiffi) : une note de 7

Le penalty non sifflé en faveur de l'Inter pour une faute de Scalvini sur Frattesi en fin de match, lors du match nul 1-1 contre l'Atalanta samedi après-midi à San Siro, fait encore débat deux jours après les faits.

L'arbitre Gianluca Manganiello sera suspendu pour quelques journées de championnat de Serie A, tout comme ceux qui se trouvaient dans la salle VAR de Lissone : Gariglio et Chiffi.

Dimanche, Gariglio était AVAR lors du match Côme-Rome et Chiffi (arbitre international souvent utilisé par l'UEFA en tant que VMO - Video Match Official) VAR lors du match Lazio-Milan.