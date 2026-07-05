Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

Traduit par

Insulte à la mère de Deschamps… Le sélectionneur du Paraguay répond à cette accusation infamante

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
D. Deschamps
G. Alfaro
Paraguay
France

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a estimé que certaines remarques proférées lors du match contre le Paraguay, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, avaient franchi la ligne jaune, laissant entendre que sa mère avait été insultée depuis le banc adverse.

Les Bleus se sont néanmoins qualifiés pour les quarts de finale grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Selon RMC Sport, le sélectionneur a confié en conférence de presse : « J’aurais préféré ne pas entendre ces insultes provenant du banc de touche, en particulier certaines d’entre elles. »

Selon la chaîne, le sélectionneur français a laissé entendre qu’il avait été la cible d’insultes venues du banc adverse, certaines pouvant même avoir visé, de manière indirecte ou involontaire, sa mère récemment décédée.

Interrogé peu après, le sélectionneur paraguayen Gustavo Álvaro a rétorqué : « La première chose que j’ai faite après le coup de sifflet final, c’est d’aller voir Deschamps. Je lui ai souhaité d’atteindre la finale et de remporter la Coupe du monde. Je lui avais d’ailleurs déjà dit avant le match qu’il disposait d’une superbe équipe. »

Alvaro a ajouté : « C’est une bataille où chaque camp utilise ses armes », tout en défendant la stratégie mise en œuvre par ses joueurs.

Il a souligné : « Le football est un sport de confrontation et de duels. Tout commence et finit sur le terrain. Les contacts, les tacles et les tensions font partie du jeu. Mais nous n’avons fait preuve d’aucune agressivité. »

Il a ajouté : « Il y a peut-être eu quelques incidents avec Mbappé ou d’autres joueurs. Et peut-être qu’il a lui aussi tenu certains propos pendant le match. Pour moi, le terrain est un champ de bataille où chaque camp utilise ses propres armes. Tout naît sur le terrain, tout y meurt, et une fois le coup de sifflet final, tout est terminé. »

  • Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pas question de présenter des excuses pour une action qui n’a jamais eu lieu sur le terrain.

    Interrogé sur d’éventuelles insultes visant la mère de Deschamps, Álvaro a catégoriquement démenti : « Non, absolument pas. On ne peut pas s’abaisser à ce niveau dans le football. Jamais. Je pensais que vous faisiez référence à l’échange de mots entre les joueurs pendant le match. »

    Je respecte énormément Deschamps et j’ai beaucoup d’admiration pour lui. Oui, il y a eu des protestations, notamment concernant la vidéo, certains ont réclamé un penalty et d’autres non. Mais, honnêtement, je n’ai jamais entendu de telles insultes. Et connaissant le staff technique avec lequel je travaille, je suis certain qu’aucun d’entre eux ne se comporterait de la sorte. »

    Le sélectionneur paraguayen a refusé de présenter des excuses pour un incident qu’il conteste fermement, réaffirmant son rejet absolu de toute attaque personnelle.

    Il a conclu : « Le football n’est pas une guerre. Je ne m’excuserai pas pour quelque chose qui, à ma connaissance, ne s’est jamais produit. Mais je m’oppose totalement à ce genre de comportements. Si j’avais entendu de tels propos, j’aurais été le premier à intervenir immédiatement. C’est tout à fait inacceptable, et je le rejette catégoriquement. »

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
France crest
France
FRA
Maroc crest
Maroc
MAR