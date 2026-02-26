Injustement dénigré ou calcio en crise ? Le succès de l'Atalanta ne doit pas occulter les échecs des grandes équipes italiennes en Ligue des champions

La présence de Christian Vieri et Ronaldo dans les tribunes pour assister à l'élimination de l'Inter de la Ligue des champions par Bodo/Glimt n'a échappé à personne. Les Nerazzurri sont peut-être la meilleure équipe de Serie A à l'heure actuelle, mais le football italien ne produit plus d'attaquants de classe mondiale comme l'ancienne star des Azzurri et ne recrute plus de superstars comme « Il Fenomeno ».

Comme l'a fait remarquer Thierry Henry dans le studio de CBS Sports avant le coup d'envoi, « Ils auraient bien besoin de vous deux ce soir ! » Ronaldo a répondu : « On pourrait peut-être jouer cinq minutes ! » Les fans de l'Inter auraient probablement accepté cette offre !

Plus de 70 000 d'entre eux, soit près du double de la population de Bodo, s'étaient rendus à San Siro dans l'espoir de voir leur équipe prouver que le terrain en plastique était responsable de la défaite surprenante 3-1 subie la semaine dernière lors du match aller. Au lieu de cela, ils ont assisté à un spectacle offert par l'équipe norvégienne à la « Scala del Calcio » pour la deuxième fois en trois mois, qui a complètement ridiculisé le football italien.

La légende de la Juventus, Alessandro Del Piero, a plaisanté en disant qu'il était au bord des larmes avant les matchs retour des barrages, étant donné que les trois équipes italiennes étaient menées au score cumulé et que le champion en titre, Naples, n'avait même pas réussi à sortir de la phase de groupes. Cependant, la légende de la Juventus a fait valoir que « tout n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît ». Et il avait raison. Du moins dans le cas de l'Atalanta, qui ne devrait vraiment pas être considérée sous le même jour négatif que l'Inter, la Juve ou Naples.

« C'est un match qui restera dans l'histoire, non seulement ici à Bergame pour tous les supporters de l'Atalanta, mais aussi pour le football italien dans son ensemble », a déclaré l'entraîneur Raffaelle Palladino à Sky Sport Italia. « J'ai entendu beaucoup de commentaires sur le football italien et je pense qu'il faut le protéger, surtout de l'intérieur. Nous sommes trop sévères lorsque les choses ne vont pas bien, nous avons besoin de critiques plus constructives, d'être un peu plus positifs, et nous l'avons prouvé ce soir. »

L'Atalanta est toutefois une exception en Italie : un club merveilleusement bien géré, réputé pour sa capacité à repérer et à former de jeunes joueurs avant de les revendre à un prix exorbitant, tout en restant compétitif en Serie A et en Europe. En effet, la victoire de La Dea sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui semblait invincible, en finale de la Ligue Europa 2024, a été l'aboutissement d'un projet ambitieux et à long terme, ancré dans la réalité économique du football moderne, qui a fourni un modèle parfait à suivre pour les autres équipes de Serie A.

Cependant, alors que Bologne et Côme, qui dispose de moyens financiers importants, montrent également ce qu'il est possible de faire avec une stratégie claire et cohérente, les meilleures équipes italiennes sont loin d'être aussi avisées, stables, voire performantes.