Italy UCL flops GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Injustement dénigré ou calcio en crise ? Le succès de l'Atalanta ne doit pas occulter les échecs des grandes équipes italiennes en Ligue des champions

Comme Alessandro Costacurta l'a effectivement admis à l'issue d'une dernière soirée dramatique des barrages de la Ligue des champions, lui et ses collègues commentateurs du studio Sky Sports étaient venus enterrer les représentants de la Serie A en Europe, et non les féliciter. Et pourtant, ils n'ont pas eu d'autre choix après que deux remontées remarquables aient prouvé que le football italien n'était pas encore mort.

Au lendemain de l'élimination embarrassante de l'Inter à domicile face à Bodo/Glimt, l'Atalanta a renversé un déficit de deux buts contre le Borussia Dortmund lors du premier match, avant que la Juventus ne réalise un exploit encore plus impressionnant en forçant la prolongation contre Galatasaray, malgré un score de 5-2 après le match aller et l'expulsion de Lloyd Kelly juste après la mi-temps.

Au final, l'avantage numérique de l'équipe turque s'est avéré décisif, mais même si les Bianconeri ont été éliminés, ils ont indéniablement mérité les applaudissements qui ont commencé bien avant le coup de sifflet final à Turin. Que penser du tour de barrage d'un point de vue italien ? 

Après la défaite de l'Inter, il semblait qu'il n'y aurait aucun représentant de la Serie A en huitièmes de finale pour la première fois depuis la création de la Ligue des champions. Mais la qualification de l'Atalanta, combinée à l'admirable remontée de la Juve, signifie-t-elle que la situation en Italie n'est pas aussi grave qu'elle semblait l'être mardi soir à San Siro ?...

  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Exempt de critique

    La présence de Christian Vieri et Ronaldo dans les tribunes pour assister à l'élimination de l'Inter de la Ligue des champions par Bodo/Glimt n'a échappé à personne. Les Nerazzurri sont peut-être la meilleure équipe de Serie A à l'heure actuelle, mais le football italien ne produit plus d'attaquants de classe mondiale comme l'ancienne star des Azzurri et ne recrute plus de superstars comme « Il Fenomeno ».  

    Comme l'a fait remarquer Thierry Henry dans le studio de CBS Sports avant le coup d'envoi, « Ils auraient bien besoin de vous deux ce soir ! » Ronaldo a répondu : « On pourrait peut-être jouer cinq minutes ! » Les fans de l'Inter auraient probablement accepté cette offre !

    Plus de 70 000 d'entre eux, soit près du double de la population de Bodo, s'étaient rendus à San Siro dans l'espoir de voir leur équipe prouver que le terrain en plastique était responsable de la défaite surprenante 3-1 subie la semaine dernière lors du match aller. Au lieu de cela, ils ont assisté à un spectacle offert par l'équipe norvégienne à la « Scala del Calcio » pour la deuxième fois en trois mois, qui a complètement ridiculisé le football italien. 

    La légende de la Juventus, Alessandro Del Piero, a plaisanté en disant qu'il était au bord des larmes avant les matchs retour des barrages, étant donné que les trois équipes italiennes étaient menées au score cumulé et que le champion en titre, Naples, n'avait même pas réussi à sortir de la phase de groupes. Cependant, la légende de la Juventus a fait valoir que « tout n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît ». Et il avait raison. Du moins dans le cas de l'Atalanta, qui ne devrait vraiment pas être considérée sous le même jour négatif que l'Inter, la Juve ou Naples.

    « C'est un match qui restera dans l'histoire, non seulement ici à Bergame pour tous les supporters de l'Atalanta, mais aussi pour le football italien dans son ensemble », a déclaré l'entraîneur Raffaelle Palladino à Sky Sport Italia. « J'ai entendu beaucoup de commentaires sur le football italien et je pense qu'il faut le protéger, surtout de l'intérieur. Nous sommes trop sévères lorsque les choses ne vont pas bien, nous avons besoin de critiques plus constructives, d'être un peu plus positifs, et nous l'avons prouvé ce soir. »

    L'Atalanta est toutefois une exception en Italie : un club merveilleusement bien géré, réputé pour sa capacité à repérer et à former de jeunes joueurs avant de les revendre à un prix exorbitant, tout en restant compétitif en Serie A et en Europe. En effet, la victoire de La Dea sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui semblait invincible, en finale de la Ligue Europa 2024, a été l'aboutissement d'un projet ambitieux et à long terme, ancré dans la réalité économique du football moderne, qui a fourni un modèle parfait à suivre pour les autres équipes de Serie A.

    Cependant, alors que Bologne et Côme, qui dispose de moyens financiers importants, montrent également ce qu'il est possible de faire avec une stratégie claire et cohérente, les meilleures équipes italiennes sont loin d'être aussi avisées, stables, voire performantes.

  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-PRESSERAFP

    Pas assez bien

    Naples a remporté le Scudetto deux fois au cours des trois dernières années, mais le club attend toujours sa première participation aux demi-finales de la Coupe d'Europe. Antonio Conte s'est constamment plaint des blessures et du calendrier chargé tout au long de la campagne continentale de cette saison, mais les champions d'Italie en titre n'ont remporté que deux de leurs huit matchs en phase de groupes et ont été éliminés en raison de leur incapacité à battre une équipe de Copenhague réduite à 10 joueurs pendant près d'une heure.

    De son côté, Luciano Spalletti, l'homologue de Conte à la Juventus, a déploré le caractère schizophrénique de son équipe après sa défaite désespérément décevante en barrage contre Galatasaray. Les Bianconeri ont capitulé lors du match aller, mais ont été impressionnants lors du match retour. L'entraîneur était donc fier de la performance de ses joueurs ce soir-là, mais profondément frustré par le fait qu'ils n'aient pas réussi à battre une équipe qu'ils auraient clairement dû battre.

    La dure réalité, cependant, est que la Juventus n'est plus la force qu'elle était sous Massimiliano Allegri. En effet, les finalistes de 2015 et 2017 ont désormais perdu leurs cinq derniers matchs à élimination directe en Ligue des champions, ce qui ressemble beaucoup à un « héritage footballistique »...

    Comme la presse italienne n'a pas tardé à le souligner, il y avait une différence alarmante entre la profondeur de l'effectif de la Juve et celle de Gala. Alors que les champions turcs étaient dans la position enviable de pouvoir laisser Mauro Icardi sur le banc à Istanbul avec Victor Osimhen en attaque, Spalletti estimait qu'il n'avait pas de meilleure option pour mener l'attaque que l'ancien milieu de terrain de Leeds United Weston McKennie - et la performance de Jonathan David lors du match retour l'a bien montré.

    Au final, ni Naples ni la Juventus n'ont été suffisamment performants pour atteindre les huitièmes de finale, mais le fait que l'Inter n'y soit pas parvenu non plus a vraiment jeté le discrédit sur la Serie A.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    « En tête du classement par défaut »

    Les Nerazzurri ont disputé deux finales de Ligue des champions en trois saisons sous la houlette de leur ancien entraîneur Simone Inzaghi. Il était donc indéniablement choquant de les voir battus à domicile et à l'extérieur par Bodo/Glimt. Après tout, il s'agit d'une équipe qui compte actuellement 10 points d'avance en tête de la Serie A.

    Cependant, tout en louant le projet prometteur de Côme, dans lequel il a littéralement un intérêt, Henry a réitéré son affirmation selon laquelle l'Inter est « en tête du championnat par défaut », c'est-à-dire essentiellement la meilleure d'un groupe médiocre.

    « Pour l'instant, les équipes italiennes sont là où elles doivent être, malheureusement », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde sur CBS. « Quand on apprend que Bodo/Glimt a battu l'Inter, on se dit : "Oh, quelle surprise !" Mais quand on regarde le match, il n'y a pas de surprise.

    Une équipe a joué avec la bonne attitude. L'autre a joué de manière léthargique, sans beaucoup d'intensité. »

    La même accusation a été portée contre l'Inter par Fabio Capello et Zvonomir Boban sur Sky Sport Italia mardi soir, les deux hommes estimant que le rythme plus lent de la Serie A est désormais exploité sans pitié par les adversaires de la Ligue des champions. Et nous ne parlons pas seulement de l'élite européenne ici.

    S'il était possible d'éprouver une certaine sympathie pour une équipe de l'Inter vieillissante démantelée par le Paris Saint-Germain, triple vainqueur, lors de la finale de la saison dernière, il n'y avait, comme l'a écrit la Gazzetta dello Sport, « aucune excuse » pour que le leader incontesté du championnat soit dominé par Bodo/Glimt.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ROMAAFP

    « De nombreux problèmes »

    Il existe bien sûr plusieurs explications à la situation déplorable dans laquelle se trouve actuellement le football italien.

    Comme l'a souligné Del Piero sur CBS, rien ne se passe dans le vide. Le fait que la Serie A ne compte qu'une seule équipe en huitièmes de finale « est le résultat de ce qui s'est passé en Italie ces dernières années, où le niveau d'investissement a baissé et où d'autres marchés sont devenus beaucoup, beaucoup plus importants que le nôtre.

    Il y a de nombreux problèmes. Pour commencer, les stades. Nous connaissons tous le niveau des stades, nous devons donc faire beaucoup mieux en dehors du terrain à cet égard.

    Ensuite, le système de formation des jeunes. Dortmund a joué le match aller avec deux Italiens nés en 2008. Excusez-moi ! Que se passe-t-il ? Pourquoi n'en avons-nous pas ? Pourquoi jouent-ils à Dortmund ? Il y a donc des lacunes dans plusieurs domaines. »

    La grande question est maintenant de savoir si quelque chose va être fait pour y remédier. Car nous avons déjà connu cette situation en Italie. Une enquête approfondie a été menée après que l'équipe nationale n'ait pas réussi à se qualifier pour la deuxième Coupe du monde consécutive en 2021. 

    « Nous récoltons ce que nous avons semé », avait déclaré à l'époque le légendaire entraîneur Arrigo Sacchi à la Gazzetta. « Nous parlons beaucoup, mais on ne résout pas les problèmes avec des mots. » Cependant, peu de mesures ont été prises depuis. 

  • FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-SASSUOLOAFP

    « Les stades les plus laids d'Europe »

    Il reste extrêmement difficile, même pour des clubs aussi importants que l'Inter, l'AC Milan, Naples et Rome, de se construire de nouveaux stades, ce qui signifie qu'ils se voient privés d'une source de revenus extrêmement importante qui leur permettrait de combler l'écart financier qui les sépare des équipes les plus riches d'Europe.

    « Nous avons les stades les plus laids d'Europe, ce qui affecte nos revenus et nos droits télévisuels, car un stade laid et vide ne se vend pas à la télévision », a déclaré Adriano Galliani, ancien vice-président de l'AC Milan et actuel PDG de Monza, à Calcio e Finanza. « Et nous n'avons pas construit ces stades parce que la bureaucratie a freiné tout le monde, car les autorités ont longtemps exigé la construction d'une piste d'athlétisme. Il y a toujours mille obstacles. »

    L'argument de Del Piero concernant le système de formation des jeunes est également très valable, Capello insistant sans cesse sur le fait que l'Italie paie le prix d'avoir abandonné son identité footballistique il y a plus de dix ans.

    « Permettez-moi de dire que nous avons pris le pire du Guardiolisme », a déclaré l'ancien entraîneur de l'AC Milan à la Gazzetta après l'humiliation de l'Italie face à la Norvège lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. « Nos milieux de terrain ne se tournent jamais vers le but adverse, tandis que les autres regardent constamment vers l'avant et exécutent à une vitesse dont nous ne pouvons que rêver.

    Dans les académies, on apprend aux enfants à suivre des tactiques, à conserver la possession du ballon et à faire des passes en retrait vers le gardien, au lieu de les encourager à développer leur qualité et leur créativité. Où pensez-vous que cela va nous mener ? Peut-être même pas en Amérique du Nord cet été.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    « Où vont les célébrités à la fin de leur carrière »

    L'Italie pourrait encore se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis 2010 grâce aux barrages du mois prochain, mais l'équipe manque cruellement de talents, ce que l'entraîneur Gennaro Gattuso attribue au fait que seuls 32 % des joueurs de Serie A sont éligibles pour jouer avec les Azzurri. Et ce n'est pas à cause de la présence de talents de classe mondiale dans les meilleures équipes.

    Comme l'a souligné l'ancien international néerlandais Jan Mulder, « la Serie A est aujourd'hui le lieu où les célébrités vont finir leur carrière ». Le rôle de Luka Modric dans la renaissance de l'AC Milan cette saison n'a rien fait pour remettre en cause cette perception négative ; au contraire, cela ne fait que la renforcer.

    Paolo Di Canio est toutefois plus contrarié par le fait que Donyell Malen ait été comparé au légendaire Gianluca Vialli après avoir immédiatement fait sensation à la Roma après son transfert depuis Aston Villa lors du mercato de janvier.

    « Il [Malen] a 27 ans et personne ne lui a jamais prêté attention », a déclaré l'ancien attaquant de West Ham à Sky. « À Aston Villa, il était remplaçant de [Morgan] Rogers et [Ollie] Watkins, qui sont plus forts. Il arrive ici et marque cinq buts en cinq matchs, et on met Vialli dans le même sac ? Mon grand frère, un baiser au ciel, je suis désolé qu'ils t'aient mentionné !

    Notre vision du football italien est que nous sommes toujours phénoménaux. Mais cette saison, beaucoup pensaient que Naples irait loin en Ligue des champions, mais ils ont ensuite encaissé six buts contre une équipe (le PSV) qui a récolté trois points contre eux, puis cinq dans les sept autres matchs. L'Inter a encaissé cinq buts en finale de la Ligue des champions contre le PSG, mais cela aurait pu être dix. Alors, ne comparez même pas la Serie A à la Premier League, qui est d'un tout autre niveau. »

    Cette dernière affirmation est incontestable. Alors que la Premier League comptera six équipes en huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'Italie n'en aura qu'une seule, et il est révélateur que ce soit le club le mieux géré du pays. 

    Il faut donc espérer que le succès de l'Atalanta ne détournera pas l'attention des échecs des autres. Il faut tirer les leçons de cette situation, car la situation en Serie A est grave. Le calcio est en crise. Les meilleures équipes ne sont pas en bonne santé financière et, à moins que des mesures drastiques ne soient prises cette fois-ci, Costacurta & Co. seront de retour dans le studio de Sky Sport l'année prochaine à la même époque - ou peut-être même après les barrages de la Coupe du monde - pour pleurer la mort du football italien.

