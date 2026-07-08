Tout part d’une nouvelle approche de Newcastle United, fin juin, qui a poussé la joueuse à clarifier sa position. Les Magpies s’étaient déjà vu opposer un refus au printemps. Comme Sabrina El Mala ne souhaite pas, pour l’instant, ouvrir de négociations, les Anglais ont contacté directement la direction du club de Cologne pour prendre le pouls d’une éventuelle disposition à un transfert. La réponse a été sans équivoque : il n’y aura pas de départ vers l’Angleterre cet été.
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Information surprenante : la mère de Said El Mala aurait tranché les discussions concernant le transfert de son fils
Seul un club de premier plan, habitué des compétitions internationales, pourrait faire vaciller la famille. En interne, le club de Bundesliga range dans cette catégorie Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool et Aston Villa.
Aucune proposition concrète de ce calibre n’étant actuellement sur la table, tout indique que le joueur restera une saison de plus en Rhénanie. Brighton & Hove Albion, longtemps présenté comme la destination privilégiée du camp El-Mala, devrait voir sa dernière tentative échouer. Si l’entraîneur Fabian Hürzeler entend jouer la carte de sa relation personnelle avec le jeune joueur de 19 ans, les chances de succès du club du sud de l’Angleterre demeurent faibles aux yeux des observateurs.
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Où se situe la limite de tolérance du 1. FC Cologne à l'égard de Said El Mala ?
Selon plusieurs sources, le seuil de tolérance des « Geißböcke » s’élèverait à un montant total de 50 millions d’euros, primes comprises. Un tel accord ferait d’El Mala le départ le plus coûteux de l’histoire du club.
Un transfert vers le FC Brentford, pour lequel les discussions étaient avancées début juin et qui aurait atteint ces niveaux de rémunération, a échoué in extremis. Newcastle, après le refus de Cologne, s’est alors tourné vers Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), dont le montant du transfert se situait dans la même fourchette.
L’avenir de Saïd El Mala : le FC Cologne n’est pas contraint de le vendre
Le 1. FC Cologne se trouve dans une position de négociation confortable. Le transfert de l'ailier Jakub Kaminski au Benfica Lisbonne, estimé à 17 millions d'euros, étant déjà acté, le club n'a aucune obligation financière de céder d'autres joueurs clés lors de ce mercato.
Le contrat d’El Malas, qui court jusqu’en 2030 sans clause libératoire, donne à l’Effzeh un contrôle total sur les discussions. À cela s’ajoute le salaire relativement modeste de l’attaquant, estimé à un peu plus d’un million d’euros. Le club ne subit donc aucune pression.
Sportivement, le jeune attaquant figure donc bel et bien dans les plans pour l’exercice à venir. Lors de la saison 2025-2026, il s’est imposé comme le joueur le plus prolifique du club avec 18 points marqués (buts et passes décisives) en 34 matchs de championnat.
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