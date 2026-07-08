Seul un club de premier plan, habitué des compétitions internationales, pourrait faire vaciller la famille. En interne, le club de Bundesliga range dans cette catégorie Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool et Aston Villa.

Aucune proposition concrète de ce calibre n’étant actuellement sur la table, tout indique que le joueur restera une saison de plus en Rhénanie. Brighton & Hove Albion, longtemps présenté comme la destination privilégiée du camp El-Mala, devrait voir sa dernière tentative échouer. Si l’entraîneur Fabian Hürzeler entend jouer la carte de sa relation personnelle avec le jeune joueur de 19 ans, les chances de succès du club du sud de l’Angleterre demeurent faibles aux yeux des observateurs.