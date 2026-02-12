Getty Images
« Inexact, insultant et incendiaire » : Andy Burnham fustige Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, pour ses propos sur les immigrés.
Burnham s'en prend à Ratcliffe et aux Glazer
Dans une réponse cinglante à Ratcliffe, Burnham a souligné que les commentaires incendiaires « vont à l'encontre de tout ce que Manchester a toujours défendu ». Il semble également avoir pris pour cible le groupe américain propriétaire de United.
Alors que la famille Glazer continue de tirer les ficelles depuis le sommet de la chaîne alimentaire d'Old Trafford, Burnham s'est élevé contre « ceux qui ont peu contribué à notre vie ici et qui ont plutôt passé des années à siphonner la richesse de l'une de nos institutions les plus fières ».
Ce qu'a dit Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United
Ratcliffe a fait cette déclaration surprenante lors d'une interview avec Sky News. Il a déclaré : « J'ai souvent vu cela au sein du club de football. Si vous faites des choses difficiles, ce que nous estimions devoir faire à Manchester United.
Nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Mais cela vous rend très impopulaire pendant un certain temps. Eh bien, j'ai été très impopulaire à Manchester United parce que nous avons apporté beaucoup de changements. Mais pour le mieux, à mon avis. Et je pense que nous commençons à voir des signes dans le club de football qui montrent que cela commence à porter ses fruits. Mais vous avez les mêmes problèmes dans le pays.
Si vous voulez vraiment vous attaquer aux problèmes majeurs de l'immigration, aux personnes qui préfèrent toucher des allocations plutôt que de travailler pour gagner leur vie, si vous voulez vous attaquer à cela, alors vous allez devoir prendre des mesures impopulaires et faire preuve de courage. »
Il a poursuivi en disant : « Vous ne pouvez pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher.
Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d'habitants en 2020, elle est maintenant de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. »
Ratcliffe a ajouté en visant les dirigeants du pays : « Je ne sais pas si c'est simplement l'appareil qui n'a pas permis à Keir de le faire ou s'il est peut-être trop gentil - je veux dire, Keir est un homme gentil. Je l'apprécie, mais c'est un travail difficile et je pense qu'il faut prendre des mesures difficiles pour remettre le Royaume-Uni sur les rails, car pour l'instant, je ne pense pas que l'économie soit en bonne santé. »
Réponse du maire du Grand Manchester
Starmer a réagi à cette interview en qualifiant les propos de Ratcliffe d'« offensants et erronés ». Il a exhorté l'homme de 73 ans à présenter ses excuses. Cette position est soutenue par Burnham, qui a également ressenti le besoin de s'élever contre une personnalité éminente de Manchester.
Dans une déclaration officielle publiée sur les réseaux sociaux, il a déclaré : « Ces commentaires vont à l'encontre de tout ce que Manchester a toujours représenté : un lieu où des personnes de toutes races, de toutes confessions et sans confession se sont unies au fil des siècles pour construire notre ville et nos institutions, y compris le Manchester United FC. Appeler à limiter l'immigration est une chose, mais dépeindre ceux qui viennent ici comme une force d'invasion hostile en est une autre. C'est inexact, insultant, incendiaire et cela devrait être retiré.
Les footballeurs venus du monde entier pour jouer dans le Grand Manchester ont enrichi la vie de notre ville-région, tout comme les nombreuses personnes qui travaillent dans le NHS (service national de santé) et d'autres services et industries essentiels du Grand Manchester.
Nous apprécions leur contribution en tant que ville-région réputée pour la chaleur de son accueil. Si des critiques doivent être formulées, elles devraient viser ceux qui ont peu contribué à notre vie ici et qui ont plutôt passé des années à siphonner les richesses de l'une de nos institutions les plus prestigieuses. »
Ratcliffe et Ineos sont présents à Old Trafford depuis 2023.
Ratcliffe et son groupe Ineos ont acquis leur participation dans Manchester United en 2023. Ils contrôlent désormais les opérations footballistiques à Old Trafford. Le club a récemment connu un revirement de situation sur le terrain sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, après le limogeage de Ruben Amorim, mais les supporters ont été déçus par le prix et la disponibilité des billets pendant cette nouvelle période difficile pour les Red Devils.
