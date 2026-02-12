« Inexact, insultant et incendiaire » : Andy Burnham fustige Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, pour ses propos sur les immigrés.

Ratcliffe a fait cette déclaration surprenante lors d'une interview avec Sky News. Il a déclaré : « J'ai souvent vu cela au sein du club de football. Si vous faites des choses difficiles, ce que nous estimions devoir faire à Manchester United.

Nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Mais cela vous rend très impopulaire pendant un certain temps. Eh bien, j'ai été très impopulaire à Manchester United parce que nous avons apporté beaucoup de changements. Mais pour le mieux, à mon avis. Et je pense que nous commençons à voir des signes dans le club de football qui montrent que cela commence à porter ses fruits. Mais vous avez les mêmes problèmes dans le pays.

Si vous voulez vraiment vous attaquer aux problèmes majeurs de l'immigration, aux personnes qui préfèrent toucher des allocations plutôt que de travailler pour gagner leur vie, si vous voulez vous attaquer à cela, alors vous allez devoir prendre des mesures impopulaires et faire preuve de courage. »

Il a poursuivi en disant : « Vous ne pouvez pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher.

Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d'habitants en 2020, elle est maintenant de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. »

Ratcliffe a ajouté en visant les dirigeants du pays : « Je ne sais pas si c'est simplement l'appareil qui n'a pas permis à Keir de le faire ou s'il est peut-être trop gentil - je veux dire, Keir est un homme gentil. Je l'apprécie, mais c'est un travail difficile et je pense qu'il faut prendre des mesures difficiles pour remettre le Royaume-Uni sur les rails, car pour l'instant, je ne pense pas que l'économie soit en bonne santé. »