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Harry KaneGetty Images
Daniel Buse

Traduit par

« Incroyable » : Jürgen Klopp encense l'Anglais Harry Kane après son doublé spectaculaire

Coupe du monde
Angleterre
H. Kane
Angleterre vs RD Congo
Bayern Munich

Après le doublé d'Harry Kane, qui a permis à l'Angleterre de battre le Congo 2-1 en seizièmes de finale de la Coupe du monde, Jürgen Klopp s'est montré enthousiaste à l'égard de l'attaquant.

Kane a remis les Anglais sur les rails après un départ difficile face à l’outsider : il a d’abord égalisé à 1-1 sur un centre du remplaçant Anthony Gordon, puis il a inscrit le 2-1 d’un tir puissant du droit, un véritable but de rêve. 

« Je n’ai encore jamais vu une telle influence de la part d’Harry Kane. Quand Harry Kane n’est pas au rendez-vous, et c’était le cas pendant les 30 premières minutes, l’Angleterre ne fonctionne pas non plus. Dès qu’il a trouvé un peu mieux ses marques, les occasions se sont immédiatement présentées », a déclaré Klopp sur Magenta TV.  

  • Son verdict est sans appel : « Le grand favori a imposé sa loi grâce à un joueur quasi indescriptible. En seconde période, il était tout bonnement impossible à contenir. Extraordinaire. » 

    Kane a inscrit ses quatrième et cinquième buts de la Coupe du monde nord-américaine, rappelant qu’il est l’homme clé de l’équipe de Thomas Tuchel, laquelle vise un premier titre mondial depuis 60 ans. Même en cas d’échec final, Klopp en est convaincu : « Je ne sais pas si des statues ont déjà été érigées en son honneur, mais elles le seront en Angleterre, c’est sûr à 100 %. » 

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    Harry Kane : « Pour moi, c’était l’un de ces jours-là. »

    Avec ces buts, Kane prolonge une saison exceptionnelle sous le maillot du FC Bayern Munich, au cours de laquelle il a une nouvelle fois décroché le titre de meilleur buteur de la Bundesliga : en 31 matchs, il a marqué 36 fois dans l’élite allemande. Au total, le joueur de 32 ans a inscrit 61 buts et délivré sept passes décisives en 51 matchs officiels pour le club le plus titré d’Allemagne.

    « C'est une sensation formidable, c'était un match de folie. Il y a des moments vraiment héroïques – et pour moi, c'était une de ces journées », a déclaré Kane après cette victoire riche en émotions pour les Three Lions, qui affronteront le Mexique, co-organisateur du tournoi, en huitièmes de finale à l'Azteca (lundi, 2 h).

  • Harry Kane avec l’équipe nationale d’Angleterre :

    Matchs : 118
    Buts : 84
    Premiers pas : 27 mars 2015
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