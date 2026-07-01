« Incroyable » : Jürgen Klopp encense l'Anglais Harry Kane après son doublé spectaculaire

Kane a remis les Anglais sur les rails après un départ difficile face à l’outsider : il a d’abord égalisé à 1-1 sur un centre du remplaçant Anthony Gordon, puis il a inscrit le 2-1 d’un tir puissant du droit, un véritable but de rêve.

« Je n’ai encore jamais vu une telle influence de la part d’Harry Kane. Quand Harry Kane n’est pas au rendez-vous, et c’était le cas pendant les 30 premières minutes, l’Angleterre ne fonctionne pas non plus. Dès qu’il a trouvé un peu mieux ses marques, les occasions se sont immédiatement présentées », a déclaré Klopp sur Magenta TV.