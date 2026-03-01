Getty Images Sport
« Inacceptable » - Liam Rosenior exprime sa frustration face aux problèmes disciplinaires « profonds » de Chelsea après avoir reçu son neuvième carton rouge de la saison lors de la défaite contre Arsenal
Derrière l'habitude des cartons rouges de Chelsea
Le match s'est décidé sur des détails, avec le but de la tête de Jurrien Timber à la 66e minute qui s'est avéré être le but de la victoire après que l'autogoal de Piero Hincapie ait annulé l'ouverture du score de William Saliba. Cependant, les deux cartons jaunes rapides de Neto pour contestation et faute professionnelle ont laissé les visiteurs dans une situation difficile. Après le coup de sifflet final, l'ancien attaquant de Chelsea, Sutton, a exprimé son incrédulité face au manque de sang-froid dont a fait preuve l'international portugais, reflétant une frustration plus générale face à l'incapacité de l'équipe à garder 11 joueurs sur le terrain.
Rosenior exige un changement culturel immédiat
Rosenior s'est engagé à tenter de « résoudre rapidement » les problèmes disciplinaires de Chelsea, alors qu'il cherche à mener le club vers une qualification en Ligue des champions. « Nous devons absolument faire quelque chose [au sujet de notre discipline]. Je dois parler au staff technique, au personnel du club et aux joueurs, car cette situation est inacceptable », a déclaré Rosenior aux journalistes. « Surtout lors des deux derniers matchs, nous avons causé nos propres problèmes, même ici contre une très bonne équipe. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans notre jeu. Il y a beaucoup de bonnes choses sur le plan technique, tactique, la qualité de notre jeu. Mais si nous n'éradiquons pas cela, cela va nous coûter cher. »
Le manager a rapidement souligné que le problème ne pouvait pas être résolu simplement en sanctionnant financièrement les joueurs. Il a ajouté : « Vous pouvez infliger des amendes aux joueurs. Ce n'est pas une question de punition. Il s'agit de trouver la raison. Je ne pense pas que Pedro Neto aujourd'hui ou Wes Fofana la semaine dernière aient pensé à ce moment-là : « Si je reçois un carton rouge, je vais être sanctionné financièrement. C'est une question de concentration et d'attention que nous devons régler. Je sais que les résultats du club ne sont pas excellents depuis le début de la saison, et maintenant, ils empirent. Lorsque j'étais là, nous avons disputé 10 matchs sans rencontrer ces problèmes, mais nous en avons eu deux en deux matchs. Il y a quelque chose de profond que nous devons élucider. »
Le capitaine James demande un examen interne
Le capitaine du club, Reece James, a également souligné la gravité de la situation, reconnaissant que la fréquence de ces incidents nuit à la capacité de Chelsea à rivaliser au plus haut niveau. James a admis que, même si l'équipe fait preuve de moments de qualité, la récurrence des cartons rouges constitue un obstacle important. Il a fait remarquer que la diversité des joueurs impliqués suggère un problème systémique plutôt que la faute d'un seul individu, ce qui rend plus difficile pour le staff technique de trouver une solution pendant les séances d'entraînement.
James a expliqué honnêtement la situation à Sky Sports : « Nous en avons parlé, cela s'est produit à plusieurs reprises, chaque fois avec un joueur différent, jamais le même. En interne, nous devons revoir notre approche et continuer à nous améliorer. C'est un problème, nous jouons dans le championnat le plus difficile au monde, que vous jouiez contre les meilleurs ou les moins bons, 11 contre 11, c'est difficile, 11 contre 10, c'est encore plus difficile, peu importe contre qui vous jouez. Je n'ai aucun doute sur l'équipe et le staff, ça ne s'est pas passé comme nous le voulions aujourd'hui, mais nous devons nous regrouper et repartir de plus belle. »
Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?
Après leur défaite 2-1 contre Arsenal, qui les a fait chuter à la sixième place avec 45 points, les joueurs de Chelsea tenteront de renouer avec la victoire mercredi soir lorsqu'ils se rendront à Villa Park pour affronter Aston Villa.
