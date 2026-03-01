« Inacceptable » - Liam Rosenior exprime sa frustration face aux problèmes disciplinaires « profonds » de Chelsea après avoir reçu son neuvième carton rouge de la saison lors de la défaite contre Arsenal

Rosenior s'est engagé à tenter de « résoudre rapidement » les problèmes disciplinaires de Chelsea, alors qu'il cherche à mener le club vers une qualification en Ligue des champions. « Nous devons absolument faire quelque chose [au sujet de notre discipline]. Je dois parler au staff technique, au personnel du club et aux joueurs, car cette situation est inacceptable », a déclaré Rosenior aux journalistes. « Surtout lors des deux derniers matchs, nous avons causé nos propres problèmes, même ici contre une très bonne équipe. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans notre jeu. Il y a beaucoup de bonnes choses sur le plan technique, tactique, la qualité de notre jeu. Mais si nous n'éradiquons pas cela, cela va nous coûter cher. »

Le manager a rapidement souligné que le problème ne pouvait pas être résolu simplement en sanctionnant financièrement les joueurs. Il a ajouté : « Vous pouvez infliger des amendes aux joueurs. Ce n'est pas une question de punition. Il s'agit de trouver la raison. Je ne pense pas que Pedro Neto aujourd'hui ou Wes Fofana la semaine dernière aient pensé à ce moment-là : « Si je reçois un carton rouge, je vais être sanctionné financièrement. C'est une question de concentration et d'attention que nous devons régler. Je sais que les résultats du club ne sont pas excellents depuis le début de la saison, et maintenant, ils empirent. Lorsque j'étais là, nous avons disputé 10 matchs sans rencontrer ces problèmes, mais nous en avons eu deux en deux matchs. Il y a quelque chose de profond que nous devons élucider. »