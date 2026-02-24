« Impossible de participer à la Coupe du monde dans cet état » - Les fans affirment que Neymar est « fini » après la diffusion d'une vidéo virale montrant la star de Santos peinant à courir et à garder le ballon en jeu

Il est revenu à ses racines au début de l'année 2025 dans le but de mener à bien cette rédemption. Il s'est blessé au ligament du genou en tournant pour la Seleção à l'automne 2023. Neymar a passé 12 mois sur la touche pour se remettre de cette blessure.

Il a montré des éclairs de génie lors de son deuxième passage à Santos, le numéro 10 mercuriel restant un joueur décisif dans ses bons jours. Personne n'a jamais douté de sa capacité à déjouer ses adversaires grâce à ses multiples feintes.

Cependant, ses problèmes de condition physique ont eu des conséquences néfastes. Il a subi une nouvelle opération en décembre 2025, ce qui l'a contraint à suivre d'autres programmes de rééducation. Neymar a fait son retour sur les terrains à l'âge de 34 ans, mais certains le considèrent comme l'ombre du joueur qui avait rejoint le PSG en 2017 dans le cadre d'un transfert record de 222 millions d'euros (194 millions de livres sterling/262 millions de dollars).