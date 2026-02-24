Getty
« Impossible de participer à la Coupe du monde dans cet état » - Les fans affirment que Neymar est « fini » après la diffusion d'une vidéo virale montrant la star de Santos peinant à courir et à garder le ballon en jeu
Les blessures commencent à rattraper l'icône brésilienne Neymar.
Il est revenu à ses racines au début de l'année 2025 dans le but de mener à bien cette rédemption. Il s'est blessé au ligament du genou en tournant pour la Seleção à l'automne 2023. Neymar a passé 12 mois sur la touche pour se remettre de cette blessure.
Il a montré des éclairs de génie lors de son deuxième passage à Santos, le numéro 10 mercuriel restant un joueur décisif dans ses bons jours. Personne n'a jamais douté de sa capacité à déjouer ses adversaires grâce à ses multiples feintes.
Cependant, ses problèmes de condition physique ont eu des conséquences néfastes. Il a subi une nouvelle opération en décembre 2025, ce qui l'a contraint à suivre d'autres programmes de rééducation. Neymar a fait son retour sur les terrains à l'âge de 34 ans, mais certains le considèrent comme l'ombre du joueur qui avait rejoint le PSG en 2017 dans le cadre d'un transfert record de 222 millions d'euros (194 millions de livres sterling/262 millions de dollars).
Comment les fans ont réagi à la performance décevante de Neymar
Neymar côtoyait autrefois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo parmi les meilleurs joueurs de sa génération, mais il a connu une chute humiliante. Il n'est plus capable de fournir l'énergie qui le rendait si agréable à regarder.
Sa dernière apparition avec Santos contre Novorizontino, qui a mis fin à toute chance de remporter un titre majeur en 2026, a encore mis en évidence ses difficultés physiques. À un moment donné, Neymar a couru après un ballon perdu d'une manière douloureusement lente, sans parvenir à le garder en jeu, ce qui a donné lieu à une remise en jeu.
Réagissant à cette performance fatiguée, @movingnigerian a déclaré : « Neymar est fini. Je sais que c'est difficile pour lui de l'accepter, mais les blessures ont eu raison de sa mobilité. » Sur le même thème, @detunjirasheed a ajouté : « Il est fini. Il devrait prendre sa retraite, il ne pourra pas participer à la Coupe du monde dans cet état. »
Dans un avertissement à Neymar, @VloneVDoubleG a déclaré : « Il joue également sur du gazon artificiel, ce qui va vraiment abîmer ses articulations, surtout compte tenu de ses blessures récentes et de son âge. » Critiquant le manque de vitesse supposé de Neymar, @gady_sam a ajouté : « Gyokeres est plus rapide que Neymar, mon frère. »
Neymar annonce sa retraite
Neymar a admis qu'il pourrait être contraint d'envisager de raccrocher les crampons à la fin de l'année civile. Il a récemment déclaré à Caze TV : « Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant. Il se peut qu'en décembre, j'aie envie de prendre ma retraite. Je vis au jour le jour. Cette année est très importante, non seulement pour Santos, mais aussi pour l'équipe nationale brésilienne et pour moi-même. »
Son compatriote Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde en 2002, espère que Neymar pourra profiter d'une dernière danse sur la plus grande scène sportive. Il a déclaré à GOAL : « Je veux vraiment, vraiment voir Neymar à la Coupe du monde. En termes de condition physique, il est vraiment en retard sur tout le monde actuellement, à cause de ses blessures et parce qu'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière.
Avec le talent qu'il a, dès qu'il commencera à se sentir bien, à retrouver une bonne condition physique, il pourra probablement apporter beaucoup. Il n'arrivera pas à la Coupe du monde en pleine forme, mais une fois que la compétition aura commencé, surtout dans les conditions actuelles, il pourra être performant, car c'est le joueur le plus talentueux que nous ayons au Brésil. Les autres sont bons, mais personne ne peut faire ce que ce gamin est capable de faire.
Il doit retrouver une bonne condition physique, jouer régulièrement et rester sur le terrain. Quand je regarde tous les joueurs brésiliens, personne ne lui arrive à la cheville. On peut bien sûr parler de Vini Junior, Raphinha ou Estevao, mais ce que Neymar est capable de faire avec un ballon rend son marquage effrayant. Neymar est le joueur qui se rapproche le plus de Ronaldinho que j'ai vu. »
Neymar gagnera-t-il sa place dans l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde 2026 ?
Carlo Ancelotti a prévenu qu'il ne sélectionnerait pas Neymar uniquement sur la base de sa réputation, même si ce grand joueur moderne est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 79 buts. Il reste encore du temps pour retrouver toute sa forme et s'assurer une place dans les plans pour la Coupe du monde.
