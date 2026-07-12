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Gianluca Minchiotti

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Image décisive de la « spider cam » : le premier but de Bellingham résulte d’un contact avec le câble, protestations norvégiennes

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Norvège

Norvège-Angleterre : une victoire anglaise 2-1 aussi rare qu’exceptionnelle

La fin de la première mi-temps du quart de finale Norvège-Angleterre (1-2) a été marquée par un incident qui ne manquera pas de faire débat. Le but égalisateur anglais, inscrit par Bellingham dans le temps additionnel, est né d’une situation aussi insolite que difficile à reproduire : le ballon, repoussé par le gardien norvégien Nyland, a heurté le câble de la « spider cam » suspendue au-dessus de la pelouse.


Désorienté par ce rebond imprévu, le cuir estrevenu dans les pieds anglais. Gordon a aussitôt lancé l’action sur le flanc gauche avant de servir Bellingham dans l’axe. Le milieu de terrain a alors éliminé deux défenseurs puis battu Nyland d’une frappe en diagonale, ramenant les deux équipes à égalité.


  • LE CAPTEUR NE DÉTECTE PAS L'IMPACT

    Les joueurs norvégiens, emmenés par leur gardien Nyland, ont immédiatement contesté la décision de l’arbitre, signalant que le ballon avait heurté le câble de la caméra. Malgré leurs protestations, l’arbitrage a confirmé la validité du but.


    Selon le règlement, le jeu aurait dû être interrompu en cas de contact du ballon avec un élément extérieur tel que le câble de la « spider cam ». Cependant, durant la rencontre, la FIFA a précisé que le capteur logé à l’intérieur du ballon n’avait pas détecté l’impact avec le câble. En l’absence de confirmation technologique, ni l’arbitre Turpin ni le VAR ne sont intervenus, et l’action s’est poursuivie jusqu’au but égalisateur anglais. Un incident exceptionnel qui alimente déjà le débat sur l’utilisation de la technologie et la gestion des situations aussi rares.


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