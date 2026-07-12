Image décisive de la « spider cam » : le premier but de Bellingham résulte d’un contact avec le câble, protestations norvégiennes

La fin de la première mi-temps du quart de finale Norvège-Angleterre (1-2) a été marquée par un incident qui ne manquera pas de faire débat. Le but égalisateur anglais, inscrit par Bellingham dans le temps additionnel, est né d’une situation aussi insolite que difficile à reproduire : le ballon, repoussé par le gardien norvégien Nyland, a heurté le câble de la « spider cam » suspendue au-dessus de la pelouse.





Désorienté par ce rebond imprévu, le cuir estrevenu dans les pieds anglais. Gordon a aussitôt lancé l’action sur le flanc gauche avant de servir Bellingham dans l’axe. Le milieu de terrain a alors éliminé deux défenseurs puis battu Nyland d’une frappe en diagonale, ramenant les deux équipes à égalité.



