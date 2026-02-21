« Ils ont tenu leurs promesses » - Manchester City favori pour devancer Arsenal dans la course au titre de Premier League, la différence clé entre les prétendants expliquée

Lescott, qui a remporté deux titres de Premier League en cinq ans avec City, a déclaré que les dernières recrues du club, Antoine Semenyo et Marc Guehi, jouent comme s'ils avaient déjà remporté des titres, même s'ils viennent tout juste de rejoindre les Cityzens après avoir respectivement quitté Bournemouth et Crystal Palace.

« Même les joueurs qu'ils ont achetés et qu'ils ne connaissent pas, Marc Guehi et Semenyo, qui n'ont jamais remporté le titre, jouent comme s'ils étaient des champions », a-t-il déclaré. « Ils jouent avec calme et sans autant d'émotion que les joueurs d'Arsenal, et je pense que c'est la clé. L'expérience dont disposent certains joueurs de l'équipe de Man City leur permet de transmettre leur savoir-faire, de rester calmes et, espérons-le, de franchir la ligne d'arrivée. »

Cole a ajouté à propos de Semenyo et Guehi : « Ce que ces deux garçons ont apporté, c'est leur soif de victoire. Ils se sont battus toute leur vie pour arriver à ce stade et devenir champions. Ils apportent leur soif de victoire, ils apportent quelque chose à l'équipe. Ils entrent probablement dans le vestiaire en se disant : « Ça y est, je suis à Man City, je vais gagner des titres ». Ils arrivent dans un endroit détendu, ce qui leur permet de se concentrer sur leur jeu et d'apporter quelque chose à l'équipe. Cela pourrait être l'un des meilleurs mercato de janvier qu'un club en tête de la Premier League ait jamais connu. Ces deux garçons ont été sensationnels. »