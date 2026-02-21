Getty
« Ils ont tenu leurs promesses » - Manchester City favori pour devancer Arsenal dans la course au titre de Premier League, la différence clé entre les prétendants expliquée
City possède l'ingrédient crucial qui manque à Arsenal
Alors que Guardiola affirme qu'il « se fiche complètement » des changements hebdomadaires dans la course au titre, plusieurs experts soutiennent que City ira jusqu'au bout et dépassera Arsenal après la défaite surprise des Gunners face aux Wolves, la pire équipe du championnat cette saison. S'exprimant avant le match de City contre Newcastle sur TNT Sports, les anciens défenseurs Joleon Lescott et Joe Cole ont tous deux suggéré que l'équipe de Guardiola disposait d'un atout crucial que les hommes de Mikel Arteta n'avaient pas.
« Pep sait que ses joueurs sont des champions. »
Cole a déclaré : « Ils ont fait leurs preuves. Tous les vrais grands joueurs, plus la pression est forte, plus les regards sont braqués sur eux, plus ils adorent ça et plus ils se surpassent. Arteta a des joueurs qu'il considère comme des champions, sinon il ne les aurait pas recrutés, mais il ne sait pas. Pep a des joueurs dont il sait qu'ils sont des champions. Quand il les fait jouer, il n'a qu'à leur dire : « Faites ce que vous savez faire, vous avez remporté plusieurs titres. »
Lescott est d'accord : « Les équipes championnes dont j'ai fait partie étaient nouvelles. Ce n'est pas nouveau pour Pep, ce n'est plus nouveau pour ce club. Ils ont de l'expérience. Leur espoir et leur conviction, c'est la Premier League, mais leurs attentes concernent toutes les compétitions. Pour Arsenal, je pense que c'est la Premier League. S'ils pouvaient choisir de remporter un seul trophée maintenant, ils choisiraient celui-là. City dirait non, nous ne sacrifierons pas un titre pour en remporter quatre et nous pensons pouvoir les remporter tous les quatre. C'est ce que Pep veut dire quand il dit qu'il s'en fiche, il accorde la même importance à tout. »
Guehi et Semenyo « jouent comme des champions »
Lescott, qui a remporté deux titres de Premier League en cinq ans avec City, a déclaré que les dernières recrues du club, Antoine Semenyo et Marc Guehi, jouent comme s'ils avaient déjà remporté des titres, même s'ils viennent tout juste de rejoindre les Cityzens après avoir respectivement quitté Bournemouth et Crystal Palace.
« Même les joueurs qu'ils ont achetés et qu'ils ne connaissent pas, Marc Guehi et Semenyo, qui n'ont jamais remporté le titre, jouent comme s'ils étaient des champions », a-t-il déclaré. « Ils jouent avec calme et sans autant d'émotion que les joueurs d'Arsenal, et je pense que c'est la clé. L'expérience dont disposent certains joueurs de l'équipe de Man City leur permet de transmettre leur savoir-faire, de rester calmes et, espérons-le, de franchir la ligne d'arrivée. »
Cole a ajouté à propos de Semenyo et Guehi : « Ce que ces deux garçons ont apporté, c'est leur soif de victoire. Ils se sont battus toute leur vie pour arriver à ce stade et devenir champions. Ils apportent leur soif de victoire, ils apportent quelque chose à l'équipe. Ils entrent probablement dans le vestiaire en se disant : « Ça y est, je suis à Man City, je vais gagner des titres ». Ils arrivent dans un endroit détendu, ce qui leur permet de se concentrer sur leur jeu et d'apporter quelque chose à l'équipe. Cela pourrait être l'un des meilleurs mercato de janvier qu'un club en tête de la Premier League ait jamais connu. Ces deux garçons ont été sensationnels. »
La finale de la Carabao Cup « revêt plus d'importance pour Arsenal »
City et Arsenal s'affronteront pour remporter un trophée deux mois avant la fin du championnat de Premier League, lors de la finale de la Carabao Cup qui se déroulera à Wembley en mars. Arsenal a remporté son dernier trophée en 2020 et Lescott estime que la finale aura un impact plus important sur Arsenal que sur City, quel que soit le résultat.
« C'est crucial, cela revêt une importance plus grande pour Arsenal », a-t-il ajouté. « Même s'ils gagnent, cela leur donnera plus de confiance qu'à City, mais une défaite serait plus préjudiciable à Arsenal. Dans tous les cas, cela pourrait avoir un impact plus important sur Arsenal, cela pourrait les déstabiliser légèrement. »
