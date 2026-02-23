« Ils ont perdu toute personnalité ! » - Jamie Redknapp fustige Tottenham, qu'il qualifie d'« épouvantable », après la défaite cuisante face à Arsenal lors du derby, et prononce son verdict sur la relégation

Malgré les critiques acerbes dont ont fait l'objet leurs récentes performances, Redknapp garde espoir que la stature du club suffira à lui permettre de terminer la saison. Il admet toutefois que son optimisme repose davantage sur la réputation historique du club que sur des preuves tangibles observées sur le terrain cette saison. Le prochain match contre Fulham est désormais considéré comme un match à gagner absolument si le club veut sortir de la zone de relégation.

« Est-ce que je pense qu'ils vont se maintenir ? Oui, mais sur quoi me base-je ? Absolument rien. Je ne me base sur aucun fait, je pense simplement que c'est parce que c'est Tottenham qu'ils vont se maintenir », a avoué Redknapp. « Mais ils doivent faire preuve de caractère. Il doit obtenir des résultats rapidement, car ils sont manifestement dans une très mauvaise passe. Mais je pense qu'ils vont trouver quelque chose et se maintenir. Cependant, cela ne peut pas continuer ainsi chaque année. »

La nomination de Tudor comme solution provisoire après le limogeage de Thomas Frank visait à apporter un « nouvel élan », mais les ajustements tactiques du Croate se sont retournés contre lui de manière spectaculaire face à une équipe d'Arsenal déchaînée. Tudor a tenté un système de marquage individuel à haut risque qui a été impitoyablement exploité par les mouvements d'Eze et de Gyokeres.

Redknapp a souligné que ces expériences ratées étaient le signe de problèmes profondément enracinés qui affectent actuellement l'équipe de haut en bas, ajoutant : « Oui, ils ont des blessés, mais il est arrivé aujourd'hui pour changer les choses et passer à un marquage individuel, ce qui n'a pas fonctionné. »