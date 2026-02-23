Getty Images Sport
Traduit par
« Ils ont perdu toute personnalité ! » - Jamie Redknapp fustige Tottenham, qu'il qualifie d'« épouvantable », après la défaite cuisante face à Arsenal lors du derby, et prononce son verdict sur la relégation
Les Gunners démantèlent les Spurs
Arsenal a repris cinq points d'avance en tête de la Premier League grâce à une victoire écrasante 4-1 lors du derby du nord de Londres au Tottenham Hotspur Stadium. Après un match nul en milieu de semaine contre les Wolves, Eze et Gyokeres ont chacun marqué deux buts pour faire taire les détracteurs d'Arsenal. Les Spurs ont brièvement égalisé grâce à Randal Kolo Muani après l'ouverture du score d'Eze, mais les Gunners se sont déchaînés en seconde période, laissant leurs rivaux dans la zone de relégation alors que Gyokeres scellait la victoire.
Ce résultat place les Spurs dans une position périlleuse, leur entraîneur par intérim Igor Tudor peinant à enrayer une série noire qui voit le club incapable de remporter le moindre match de championnat depuis le début de l'année. Redknapp, qui était capitaine du club pendant sa carrière de joueur, était visiblement furieux du manque de combativité affiché par les joueurs actuels, démantelés par leurs rivaux les plus féroces sur leur propre terrain.
- Getty Images Sport
Les Spurs en chute libre totale
La dernière victoire du club en championnat remontant au 28 décembre, les statistiques dressent un tableau sombre pour une équipe qui disputait encore récemment les compétitions européennes. La défaite face à l'équipe de Mikel Arteta, en lice pour le titre, n'est que le dernier épisode d'une série désastreuse qui a vu les champions en titre de la Ligue Europa ne récolter que quatre points lors de leurs neuf derniers matches.
Interrogé en tant que consultant sur Sky Sports, Redknapp n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a demandé si son ancienne équipe était désormais réellement menacée de relégation.
« Bien sûr qu'ils le sont, ils n'ont pas gagné un seul match en 2026. Ils ont été épouvantables. C'est une équipe dépourvue de personnalité, ils ont subi un bypass de personnalité », s'est emporté Redknapp lors de l'analyse d'après-match. L'évaluation de l'ancien milieu de terrain reflète un sentiment croissant d'angoisse au Tottenham Hotspur Stadium, où l'optimisme des époques précédentes a été remplacé par la froide réalité d'une deuxième bataille consécutive contre la relégation après la 17e place obtenue la saison dernière sous Ange Postecoglou.
Tottenham peut-il éviter la relégation ?
Malgré les critiques acerbes dont ont fait l'objet leurs récentes performances, Redknapp garde espoir que la stature du club suffira à lui permettre de terminer la saison. Il admet toutefois que son optimisme repose davantage sur la réputation historique du club que sur des preuves tangibles observées sur le terrain cette saison. Le prochain match contre Fulham est désormais considéré comme un match à gagner absolument si le club veut sortir de la zone de relégation.
« Est-ce que je pense qu'ils vont se maintenir ? Oui, mais sur quoi me base-je ? Absolument rien. Je ne me base sur aucun fait, je pense simplement que c'est parce que c'est Tottenham qu'ils vont se maintenir », a avoué Redknapp. « Mais ils doivent faire preuve de caractère. Il doit obtenir des résultats rapidement, car ils sont manifestement dans une très mauvaise passe. Mais je pense qu'ils vont trouver quelque chose et se maintenir. Cependant, cela ne peut pas continuer ainsi chaque année. »
La nomination de Tudor comme solution provisoire après le limogeage de Thomas Frank visait à apporter un « nouvel élan », mais les ajustements tactiques du Croate se sont retournés contre lui de manière spectaculaire face à une équipe d'Arsenal déchaînée. Tudor a tenté un système de marquage individuel à haut risque qui a été impitoyablement exploité par les mouvements d'Eze et de Gyokeres.
Redknapp a souligné que ces expériences ratées étaient le signe de problèmes profondément enracinés qui affectent actuellement l'équipe de haut en bas, ajoutant : « Oui, ils ont des blessés, mais il est arrivé aujourd'hui pour changer les choses et passer à un marquage individuel, ce qui n'a pas fonctionné. »
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Le défi pour Tudor est d'autant plus complexe que Tottenham doit encore, d'une manière ou d'une autre, concilier sa lutte pour le maintien en championnat avec sa campagne en Ligue des champions après avoir terminé parmi les huit premiers. Cette double exigence pousse une équipe déjà réduite à bout, et Redknapp a averti que le club ne pouvait pas se permettre de répéter ces erreurs. Le cycle des changements de direction et des mauvais recrutements a laissé le club à son plus bas niveau depuis longtemps, et les choses ne s'améliorent pas pour l'entraîneur intérimaire sous le feu des critiques. Les Spurs doivent maintenant se ressaisir pour un déplacement difficile à Londres dimanche prochain, où ils affronteront une équipe de Fulham résiliente à Craven Cottage, dans un match qui pourrait s'avérer décisif pour leur maintien en première division.
Publicité