« Ils ne nous rendront pas le point ! » - Joan Laporta réagit à l'aveu d'erreur de la Commission espagnole des arbitres concernant le « tacle flagrant » lors de la défaite de Barcelone contre Gérone

S'exprimant lors d'un événement de campagne à Mercabarna, où il a été vu en train de discuter avec des travailleurs et même de monter brièvement sur un chariot élévateur, Laporta n'a pas mâché ses mots. « J'ai le sentiment que notre plainte a été reconnue comme fondée. Tout ce désordre aurait pu être évité si le VAR était intervenu. C'était un tacle flagrant, et tous les tacles sont sanctionnés. Il est sage de rectifier le tir, je les félicite, mais ils ne nous rendront pas ce point », a déploré Laporta, qui a récemment démissionné de son poste de président du FC Barcelone afin de se présenter à sa réélection.

Le rapport officiel de la CTA sur l'incident était assez explicite quant à la défaillance de la technologie ce soir-là. Suite à cet aveu, le compte officiel du club sur les réseaux sociaux a même critiqué les autorités enpubliant : « Reconnaître une erreur est un grand pas en avant. L'éviter est la prochaine étape. » Ces échanges publics soulignent la position du Barça, qui mène actuellement un combat difficile contre divers facteurs externes alors qu'il cherche à s'assurer le titre national face à son rival, le Real Madrid.