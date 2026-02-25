Getty Images Sport
Traduit par
« Ils ne nous rendront pas le point ! » - Joan Laporta réagit à l'aveu d'erreur de la Commission espagnole des arbitres concernant le « tacle flagrant » lors de la défaite de Barcelone contre Gérone
La colère de Barcelone après la bourde de Gérone
L'incident en question s'est produit dans les dernières minutes du match, lorsque Claudio Echeverri, prêté par Manchester City, a semblé tacler violemment Koundé avant que Fran Beltran ne marque le but décisif. Si l'entraîneur Hansi Flick a déclaré dans ses commentaires d'après-match qu'il ne voulait pas utiliser cet incident comme excuse, la direction du club s'est montrée beaucoup plus virulente quant à l'injustice perçue. L'aveu de la CTA confirme que le VAR aurait dû intervenir pour sanctionner le « tacle imprudent » qui a changé le cours du match.
- AFP
Qu'a dit Laporta ?
S'exprimant lors d'un événement de campagne à Mercabarna, où il a été vu en train de discuter avec des travailleurs et même de monter brièvement sur un chariot élévateur, Laporta n'a pas mâché ses mots. « J'ai le sentiment que notre plainte a été reconnue comme fondée. Tout ce désordre aurait pu être évité si le VAR était intervenu. C'était un tacle flagrant, et tous les tacles sont sanctionnés. Il est sage de rectifier le tir, je les félicite, mais ils ne nous rendront pas ce point », a déploré Laporta, qui a récemment démissionné de son poste de président du FC Barcelone afin de se présenter à sa réélection.
Le rapport officiel de la CTA sur l'incident était assez explicite quant à la défaillance de la technologie ce soir-là. Suite à cet aveu, le compte officiel du club sur les réseaux sociaux a même critiqué les autorités enpubliant : « Reconnaître une erreur est un grand pas en avant. L'éviter est la prochaine étape. » Ces échanges publics soulignent la position du Barça, qui mène actuellement un combat difficile contre divers facteurs externes alors qu'il cherche à s'assurer le titre national face à son rival, le Real Madrid.
Un effort titanesque contre « tout et tout le monde »
Malgré ce revers, Laporta utilise la controverse pour motiver l'équipe pour le reste de la saison. Il a réitéré sa conviction que l'équipe doit être nettement meilleure que ses adversaires pour que les résultats ne dépendent pas des décisions des arbitres. « Nous espérons que cela ne se reproduira pas. C'est une motivation supplémentaire pour les joueurs. Nous devons être bien supérieurs à nos rivaux pour gagner. L'équipe est concentrée, nous avons du talent, de l'engagement et nous allons fournir un effort titanesque », a-t-il expliqué aux supporters et aux médias réunis.
Son discours met de plus en plus l'accent sur une « mentalité de siège » à l'approche de la fin de la saison. Il a conclu son allocution par un message provocateur concernant les aspirations du club au titre, déclarant : « Je suis convaincu que nous remporterons le championnat contre tout et contre tous. » Cette position provocatrice intervient à un moment où l'écart en tête du classement s'est réduit, faisant de chaque décision arbitrale un tournant potentiel dans une bataille historique pour la suprématie espagnole.
- AFP
Analyse technique de la défaillance du VAR
Dans leur déclaration commune avec la Fédération espagnole de football (RFEF), la CTA a précisé qu'Echeverri avait effectivement commis une infraction avant que le but victorieux ne soit marqué. Elle a souligné que la règle relative aux fautes et aux comportements antisportifs était applicable, car l'action de l'attaquant de Gérone avait écarté le défenseur du jeu en utilisant une force excessive. Selon le protocole actuel, cela a été considéré comme une « erreur manifeste et évidente » qui nécessitait un examen sur le moniteur au bord du terrain, une étape qui a été inexplicablement ignorée par les arbitres VAR en service pendant le match.
Si cette admission constitue une victoire morale pour Barcelone, le classement reste inchangé. L'équipe de Hansi Flick doit désormais mettre cette controverse derrière elle et se préparer pour une fin de saison difficile. Alors que la saison touche à sa fin et qu'un Clasico monumental se profile à l'horizon en mai, les Blaugrana espèrent que l'appel de Laporta en faveur de normes plus strictes sera entendu par la commission d'arbitrage afin de garantir que le titre soit décidé par les joueurs sur le terrain plutôt que par des erreurs dans la cabine VAR.
Publicité