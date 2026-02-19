Rosenior a déclaré aux journalistes, comme le rapporte The Independent : « C'est bouleversant. Il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Ce que je peux dire, c'est que toute forme de racisme dans la société, et pas seulement dans le football, est inacceptable.

Je ne peux pas parler d'un incident qui fait actuellement l'objet d'une enquête. Je ne parlerai pas de cet incident. Ce que je dirais, c'est que lorsqu'un joueur est bouleversé comme l'était Vinicius Jr, c'est généralement pour une bonne raison. »

Rosenior a ajouté, probablement en référence aux commentaires de Mourinho après le match, que la race ne devrait jamais être un facteur, « quelle que soit la façon dont un joueur célèbre ».

« J'ai moi-même été victime d'insultes racistes », a poursuivi Rosenior. « Je connais des personnes qui ont subi cela et ce que les gens doivent comprendre, c'est que lorsqu'on vous juge pour quelque chose dont vous devriez être fier, c'est la pire chose qui soit.

Si un joueur, un entraîneur ou un manager est reconnu coupable de racisme, il ne devrait pas avoir sa place dans le monde du football. C'est aussi simple que cela.

C'est une situation très complexe quand on parle de race ou de genre. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans la société. Pour être honnête, cela me rend malade. Je pense que le débat dépasse le cadre du football. Je pense qu'il faut davantage de responsabilité pour ces choses qui doivent être éradiquées. »