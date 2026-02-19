Getty Images Sport
Traduit par
« Ils n'ont pas leur place dans le football » : Liam Rosenior, entraîneur de Chelsea, envoie un message fort contre le racisme après les insultes proférées à l'encontre de Vinicius Jr
Rosenior prend la défense de Vinicius Jr dans le cadre d'une enquête pour insultes racistes
Rosenior s'est exprimé alors que la controverse continue après les accusations d'insultes racistes portées contre Prestianni mardi. Jose Mourinho et Mark Clattenburg ont été critiqués pour leurs réactions à l'incident, tandis que Benfica a publié des messages sur les réseaux sociaux pour défendre son joueur, ce qui a encore aggravé la situation.
Une enquête sur les propos tenus par Prestianni est en cours, et celui-ci pourrait être suspendu pour au moins 10 matchs s'il est reconnu coupable d'insultes racistes, selon The Mirror. L'Argentin a nié ces accusations dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.
Lors de sa conférence de presse jeudi, Rosenior a donné son avis sur la situation en exprimant sa sympathie envers Vinicius Jr. Il a clairement indiqué que la discrimination raciale n'avait pas sa place dans le football, affirmant que toute personne reconnue coupable de racisme « ne devrait pas être autorisée à jouer ».
- Getty Images Sport
Ce qu'a dit Rosenior au sujet des accusations de racisme visant Vinicius Jr.
Rosenior a déclaré aux journalistes, comme le rapporte The Independent : « C'est bouleversant. Il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Ce que je peux dire, c'est que toute forme de racisme dans la société, et pas seulement dans le football, est inacceptable.
Je ne peux pas parler d'un incident qui fait actuellement l'objet d'une enquête. Je ne parlerai pas de cet incident. Ce que je dirais, c'est que lorsqu'un joueur est bouleversé comme l'était Vinicius Jr, c'est généralement pour une bonne raison. »
Rosenior a ajouté, probablement en référence aux commentaires de Mourinho après le match, que la race ne devrait jamais être un facteur, « quelle que soit la façon dont un joueur célèbre ».
« J'ai moi-même été victime d'insultes racistes », a poursuivi Rosenior. « Je connais des personnes qui ont subi cela et ce que les gens doivent comprendre, c'est que lorsqu'on vous juge pour quelque chose dont vous devriez être fier, c'est la pire chose qui soit.
Si un joueur, un entraîneur ou un manager est reconnu coupable de racisme, il ne devrait pas avoir sa place dans le monde du football. C'est aussi simple que cela.
C'est une situation très complexe quand on parle de race ou de genre. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans la société. Pour être honnête, cela me rend malade. Je pense que le débat dépasse le cadre du football. Je pense qu'il faut davantage de responsabilité pour ces choses qui doivent être éradiquées. »
Les commentaires de Mourinho alors que l'ancien entraîneur de Chelsea est sous le feu des critiques
Cela fait suite aux propos tenus par l'ancien entraîneur de Chelsea, Mourinho, après le match, qui ont donné lieu à des accusations de manipulation mentale : « Cela aurait dû être le moment fou du match, un but incroyable. Malheureusement, [il] ne s'est pas contenté de se réjouir d'avoir marqué ce but étonnant. Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse. »
Il a ajouté : « J'ai dit [à Vinicius] que lorsqu'on marque un but comme celui-là, on se contente de célébrer et de retourner sur le terrain. Quand il a évoqué le racisme, je lui ai répondu que la plus grande personnalité de l'histoire de ce club [Eusebio] était noire.
Ce club est tout sauf raciste. S'il avait quelque chose en tête à ce sujet, c'est le Benfica.
Ils [Vinicius et Prestianni] m'ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je veux rester indépendant. »
- IMAGO / ZUMA Press
L'enquête devrait se poursuivre alors que le match retour de la Ligue des champions approche à grands pas.
L'enquête sur l'incident survenu à l'Estádio Da Luz devrait prendre plusieurs semaines, ce qui signifie que Prestianni pourrait être disponible pour jouer lorsque Benfica se rendra au Real pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi prochain. Les répercussions des commentaires de Mourinho et Benfica se poursuivront sans aucun doute dans les jours à venir.
Chelsea accueille Burnley, 19e du classement, samedi en Premier League et espère renouer avec la victoire afin de se hisser parmi les quatre premiers sous la houlette de Rosenior cette saison. Le club se rendra ensuite à l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal le 1er mars.
Publicité