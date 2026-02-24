Getty
« Il sera un entraîneur différent » - Xabi Alonso soutenu pour revenir à la tête du Real Madrid alors que son ancien coéquipier le compare à Pep Guardiola et José Mourinho
Alonso déjà soutenu pour faire son retour au Bernabeu
Khedira a parlé en termes élogieux de son ancien partenaire au milieu de terrain. Malgré le caractère difficile du départ d'Alonso à la mi-janvier, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 est convaincu que la porte reste ouverte pour une future nomination. Khedira a suggéré que l'expérience de son premier mandat ne fera que le rendre plus redoutable en tant qu'entraîneur lorsque les chemins du club et de l'entraîneur se croiseront inévitablement à nouveau dans la décennie à venir.
Khedira fait une prédiction audacieuse
Khedira a fait une prédiction audacieuse concernant l'avenir d'Alonso, affirmant que le temps guérirait les blessures causées par son récent départ et lui permettrait de revenir avec une approche plus raffinée. « Je suis également convaincu qu'il redeviendra entraîneur du Real Madrid, disons dans dix ou quinze ans », a déclaré Khedira à Sky Sport. « Il sera alors un entraîneur différent. Pas nécessairement meilleur, mais peut-être différent, afin de mieux gérer la situation. »
L'ancien international allemand estime que l'échec madrilène ne diminue en rien la place d'Alonso parmi les meilleurs tacticiens du football. En fait, Khedira place le technicien de 44 ans au même niveau que certains des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football. « Il reste l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Je le place au même niveau que José Mourinho, Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Il a tout ce qu'il faut pour être un entraîneur de haut niveau », a souligné Khedira, insistant sur le fait qu'Alonso possède les qualités nécessaires pour diriger les plus grands clubs de la planète.
La philosophie d'Alonso a besoin de temps
Pour justifier ses éloges, Khedira a souligné la remarquable transformation qu'Alonso a supervisée au Bayer Leverkusen, où il a mis fin à la longue attente du club pour remporter un titre. « Ce qu'il a accompli avec Leverkusen est exceptionnel », a noté Khedira. « Si l'on repense aux quatre premiers mois, il a également connu des difficultés là-bas. Il a perdu certains matchs, les résultats n'étaient pas très bons. Il lui a fallu du temps pour mettre en place son système. Son style de jeu nécessite du temps, de la communication sur le terrain, la compréhension des joueurs et la confiance. » Cette comparaison met en évidence la patience nécessaire pour que la philosophie tactique d'Alonso s'enracine, un luxe qu'il n'a peut-être pas pu s'offrir à Madrid.
Le passage d'un club axé sur les projets comme Leverkusen à l'environnement du Real Madrid, où les résultats sont immédiats, est un obstacle auquel même les meilleurs entraîneurs sont confrontés. Khedira a émis l'hypothèse que le manque de temps dans la capitale espagnole avait empêché Alonso d'adapter sa philosophie au personnel dont il disposait. « Peut-être s'est-il trop concentré sur son style et pas assez sur le style dont ses meilleurs joueurs auraient eu besoin. C'est peut-être le point le plus important. Le Real Madrid est bien sûr quelque chose de spécial », a observé Khedira en réfléchissant aux raisons pour lesquelles le premier mandat n'a pas abouti à un succès durable.
La prochaine grande décision de Xabi Alonso
Malgré la récente déception, les observateurs proches du milieu s'accordent à dire qu'Alonso reste un entraîneur très convoité. Sa capacité à moderniser la structure tactique d'une équipe tout en conservant une culture gagnante fait de lui un candidat de choix pour occuper un poste vacant dans l'un des grands clubs européens. Khedira est convaincu que nous n'avons pas vu la dernière apparition du manager basque dans la zone technique d'un grand club, prédisant que sa prochaine étape le verra revenir sur la voie des trophées dans l'un des championnats les plus compétitifs au monde.
Pour conclure son analyse, Khedira a affirmé qu'Alonso retrouverait le chemin du podium, quel que soit son prochain poste. « Je pense que Xabi Alonso sera bientôt l'entraîneur d'un grand club. En Europe, en Angleterre ou ailleurs. Il sera à nouveau champion », a déclaré Khedira. Avec le carrousel des entraîneurs qui tourne sans cesse, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'Alonso ait l'occasion de prouver que son ancien coéquipier avait raison et de commencer potentiellement le long chemin vers un deuxième chapitre avec les Merengues.
