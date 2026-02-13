Il reste ! Le Real Madrid passe à côté de Dayot Upamecano, qui met fin aux rumeurs de départ en signant une prolongation de contrat à long terme avec le Bayern Munich

Cette nouvelle met fin à plusieurs mois de tension à Munich, où la direction du club avait travaillé sans relâche pour empêcher l'un de ses piliers défensifs d'entrer dans la dernière année de son contrat. Alors que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient tous deux intéressés par le joueur dont le contrat expire cet été, le Bayern a réussi à maintenir la stabilité de sa défense. Upamecano, qui a rejoint le club en provenance du RB Leipzig en 2021, a déjà remporté trois titres de Bundesliga depuis son arrivée en Bavière.

Pour Madrid, cette prolongation marque un échec important dans sa stratégie de transfert préférée. Florentino Perez aurait identifié Upamecano comme le candidat idéal pour renforcer une défense récemment ravagée par les blessures. Son contrat touchant à sa fin, les Merengues espéraient s'attacher ses services sans payer de frais de transfert, comme ils l'avaient fait précédemment avec Antonio Rudiger et Kylian Mbappé.

Upamecano n'étant plus sur le marché, les Espagnols devraient intensifier leurs efforts pour recruter Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund. L'international allemand est devenu la nouvelle priorité du Santiago Bernabeu, même s'il devrait coûter plus de 50 millions d'euros. Le malheur de Madrid fait le bonheur du Bayern, qui conserve un joueur devenu « indispensable » sous la direction de Vincent Kompany.