Il reste ! Le Real Madrid passe à côté de Dayot Upamecano, qui met fin aux rumeurs de départ en signant une prolongation de contrat à long terme avec le Bayern Munich
Madrid contraint de changer de cap après le refus d'Upamecano
Cette nouvelle met fin à plusieurs mois de tension à Munich, où la direction du club avait travaillé sans relâche pour empêcher l'un de ses piliers défensifs d'entrer dans la dernière année de son contrat. Alors que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient tous deux intéressés par le joueur dont le contrat expire cet été, le Bayern a réussi à maintenir la stabilité de sa défense. Upamecano, qui a rejoint le club en provenance du RB Leipzig en 2021, a déjà remporté trois titres de Bundesliga depuis son arrivée en Bavière.
Pour Madrid, cette prolongation marque un échec important dans sa stratégie de transfert préférée. Florentino Perez aurait identifié Upamecano comme le candidat idéal pour renforcer une défense récemment ravagée par les blessures. Son contrat touchant à sa fin, les Merengues espéraient s'attacher ses services sans payer de frais de transfert, comme ils l'avaient fait précédemment avec Antonio Rudiger et Kylian Mbappé.
Upamecano n'étant plus sur le marché, les Espagnols devraient intensifier leurs efforts pour recruter Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund. L'international allemand est devenu la nouvelle priorité du Santiago Bernabeu, même s'il devrait coûter plus de 50 millions d'euros. Le malheur de Madrid fait le bonheur du Bayern, qui conserve un joueur devenu « indispensable » sous la direction de Vincent Kompany.
Le déménagement qui a vendu la mèche
Si les négociations contractuelles ont parfois été qualifiées de difficiles, un indice majeur sur les intentions d'Upamecano a fait surface à la fin de l'année dernière. Selon certaines informations, le Français aurait déménagé dans le quartier huppé de Grunwald, devenant ainsi voisin de ses coéquipiers Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Un tel déménagement suggère que le joueur s'installe pour le long terme plutôt que de se préparer à faire ses valises pour Madrid ou Paris.
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, avait précédemment rejeté l'idée que le joueur formulait des demandes déraisonnables ou lançait des ultimatums. Qualifiant ces informations de « non-sens », Eberl a insisté sur le fait que le dialogue était resté professionnel tout au long du processus. Malgré les rumeurs de désaccord sur une clause libératoire potentielle de 65 millions d'euros et un salaire d'environ 16 millions d'euros, les deux parties ont finalement trouvé un terrain d'entente pour que le défenseur reste une figure centrale à Munich.
Upamecano vise la gloire européenne avec le Bayern
Depuis son arrivée il y a cinq ans, Upamecano a disputé 180 matches officiels avec le Bayern, s'imposant comme l'un des défenseurs les plus dominants physiquement du football européen. Bien que son parcours ait connu des moments d'inconstance, sa vitesse de récupération et sa capacité à jouer le ballon font de lui un élément parfait pour le système de ligne haute utilisé par le club. Son engagement s'inscrit dans la tendance du Bayern à conserver ses stars principales afin de rétablir sa domination sur la scène continentale.
« Je suis vraiment heureux de rester au Bayern et de continuer à jouer dans cette équipe. Nous avons une équipe formidable et un excellent entraîneur, a-t-il déclaré. Nous avons de grands objectifs à atteindre ensemble. Dans la vie, tout est question de mentalité. Je donne tout pour mes coéquipiers, à chaque entraînement, je veux garder ma cage inviolée à chaque match et je veux remporter autant de titres que possible avec le Bayern. »
Une déclaration d'intention du conseil d'administration du Bayern
Le renouvellement réussi est une victoire majeure pour la hiérarchie du Bayern, en particulier Max Eberl et Christoph Freund. Le club est actuellement confronté à un « casse-tête contractuel » avec plusieurs joueurs clés, et le fait d'avoir sécurisé Upamecano évite que se reproduise la situation qui a vu des stars comme David Alaba partir sans contrepartie. En s'attachant les services d'un joueur de 27 ans au sommet de son art, le Bayern a envoyé un message clair : il reste un club de destination capable de résister à l'attrait des géants de la Premier League et de la Liga.
Cette prolongation apporte une réponse définitive aux rumeurs « absurdes » faisant état d'une rupture de communication entre le club et les représentants du joueur. Après avoir franchi avec succès le « chas de l'aiguille », le Bayern peut désormais se concentrer sur d'autres questions urgentes, notamment l'avenir de Manuel Neuer et Serge Gnabry. Mais pour aujourd'hui, le titre est clair : Upamecano restera joueur du Bayern dans un avenir prévisible, et le Real Madrid devra chercher ailleurs.
« Dayot Upamecano est un autre joueur clé de notre équipe avec lequel nous avons pu prolonger le contrat », a déclaré Max Eberl, directeur des transferts du Bayern. « Une équipe a besoin de points d'ancrage, et nous avons trouvé le prochain avec Dayot. La question n'est souvent pas de savoir qui vous recrutez, mais qui vous formez. Dayot est devenu un joueur international de haut niveau ici, au Bayern. Nous sommes impatients de poursuivre notre aventure ensemble. »
