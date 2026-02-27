AFP
« Il ne parlait que des erreurs » - Angel Di Maria critique l'ancien entraîneur de Manchester United pour avoir rendu son passage à Old Trafford « merdique »
La saison frustrante de Di Maria à Manchester United
Di Maria a pris un excellent départ avec Manchester United, marquant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 4-0 contre Queens Park Rangers pour ses débuts à domicile. Il a également marqué et délivré une passe décisive lors du match suivant contre Leicester City, même si celui-ci s'est soldé par une défaite 5-3. Il a de nouveau trouvé le chemin des filets contre Everton lors de son septième match, mais les choses se sont rapidement dégradées et il n'a marqué qu'un seul but avant de partir pour le Paris Saint-Germain, terminant une période très décevante chez les Red Devils avec quatre buts et 11 passes décisives en 32 apparitions.
Le footballeur et sa famille ont également vécu un incident traumatisant lorsque leur maison a été cambriolée alors qu'ils étaient chez eux. Mais le facteur principal qui l'a empêché de donner le meilleur de lui-même et qui l'a poussé à vouloir partir si tôt a été la détérioration de ses relations avec l'entraîneur Louis van Gaal, qui critiquait violemment Di Maria chaque fois qu'il commettait une erreur pendant un match, comme perdre le ballon.
Di Maria et son ancien coéquipier Ander Herrera ont évoqué cette année malheureuse dans « Angel di Maria : Breaking down the Wall », un documentaire Netflix à venir sur la carrière de l'Argentin.
Di Maria : Van Gaal n'a pas mentionné mes buts
Di Maria a déclaré : « Nous étions en train de gagner, je faisais des passes décisives et je marquais des buts, mais il n'en a pas parlé. Il ne voulait parler que des erreurs. Il est bien sûr essentiel d'identifier ses erreurs et d'en tirer des leçons. Mais étant donné ma position d'attaquant, je suis amené à faire des erreurs, car j'essaie toujours. Mon travail consiste à toujours chercher à faire une passe décisive ou à tirer au but. »
Herrera : Ça a dégénéré.
L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Herrera, qui a passé cinq ans au club, a ajouté : « Van Gaal était le genre d'entraîneur très critique lorsqu'il analysait les actions de ses joueurs. Et j'ai trouvé surprenant qu'il considère comme inacceptable qu'Angel commette trois ou quatre erreurs par match. La situation a fini par dégénérer. Comparé à tous les autres membres de l'équipe, il semblait que l'entraîneur était beaucoup plus sévère avec lui. Finalement, je pense que toutes ces critiques ont fini par saper la confiance d'Angel. »
Di Maria a souffert sous la pression à United
Di Maria a expliqué qu'il était sous les feux de la rampe en raison du battage médiatique qui a suivi sa signature et il a donné une évaluation brutalement honnête de sa saison solitaire à United. Il a expliqué : « J'avais vendu plus de maillots que quiconque à mon arrivée en Premier League, donc je me retrouvais sous beaucoup de pression. Vraiment, cette année-là, c'était de la m***. »
Non seulement le joueur avait une relation difficile avec Van Gaal, mais sa femme, Jorgelina Cardoso, était profondément malheureuse à Manchester. En effet, elle n'avait jamais voulu s'y installer, car elle n'avait pas aimé la ville lors d'une visite à Sergio Aguero après sa signature à Manchester City. Elle a révélé : « Je ne voulais pas aller à Manchester parce qu'à cette époque, j'étais amie avec Gianinna Maradona, qui était mariée à [Sergio] Aguero, et nous avons pris l'avion de Madrid à sa maison à Manchester pour lui rendre visite pendant deux ou trois jours, alors qu'Angel avait quelques jours de congé au Real Madrid.
C'était horrible ! Tout était horrible, nous sommes allés à la maison et nous avons dit... « À plus tard les gars, on se tire d'ici ». Quand nous sommes partis, je lui ai dit : « Va dans n'importe quel pays, sauf en Angleterre ». Quoi qu'il en soit, un an plus tard, nous étions en Angleterre et c'était horrible, un vrai trou à rats. Tu marches dans la rue et tu ne sais pas s'ils vont te tuer ou quoi. Toutes les filles sont pomponnées, parfaitement maquillées, et moi, je suis là, avec mes cheveux en chignon et sans maquillage. »
L'Argentin ne s'est toutefois pas laissé abattre par sa saison cauchemardesque à Manchester. Il a marqué 92 buts et contribué à 120 passes décisives pour le PSG au cours d'une période de sept ans riche en trophées, tout en remportant trois trophées consécutifs avec l'Argentine, la Copa America en 2021 et 2024, ainsi que la Coupe du monde, en marquant lors de la finale contre la France. À 38 ans, il termine aujourd'hui sa carrière dans son pays natal, au sein du club de son enfance, Rosario Central.
