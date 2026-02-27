« Il ne parlait que des erreurs » - Angel Di Maria critique l'ancien entraîneur de Manchester United pour avoir rendu son passage à Old Trafford « merdique »

Di Maria a expliqué qu'il était sous les feux de la rampe en raison du battage médiatique qui a suivi sa signature et il a donné une évaluation brutalement honnête de sa saison solitaire à United. Il a expliqué : « J'avais vendu plus de maillots que quiconque à mon arrivée en Premier League, donc je me retrouvais sous beaucoup de pression. Vraiment, cette année-là, c'était de la m***. »

Non seulement le joueur avait une relation difficile avec Van Gaal, mais sa femme, Jorgelina Cardoso, était profondément malheureuse à Manchester. En effet, elle n'avait jamais voulu s'y installer, car elle n'avait pas aimé la ville lors d'une visite à Sergio Aguero après sa signature à Manchester City. Elle a révélé : « Je ne voulais pas aller à Manchester parce qu'à cette époque, j'étais amie avec Gianinna Maradona, qui était mariée à [Sergio] Aguero, et nous avons pris l'avion de Madrid à sa maison à Manchester pour lui rendre visite pendant deux ou trois jours, alors qu'Angel avait quelques jours de congé au Real Madrid.

C'était horrible ! Tout était horrible, nous sommes allés à la maison et nous avons dit... « À plus tard les gars, on se tire d'ici ». Quand nous sommes partis, je lui ai dit : « Va dans n'importe quel pays, sauf en Angleterre ». Quoi qu'il en soit, un an plus tard, nous étions en Angleterre et c'était horrible, un vrai trou à rats. Tu marches dans la rue et tu ne sais pas s'ils vont te tuer ou quoi. Toutes les filles sont pomponnées, parfaitement maquillées, et moi, je suis là, avec mes cheveux en chignon et sans maquillage. »

L'Argentin ne s'est toutefois pas laissé abattre par sa saison cauchemardesque à Manchester. Il a marqué 92 buts et contribué à 120 passes décisives pour le PSG au cours d'une période de sept ans riche en trophées, tout en remportant trois trophées consécutifs avec l'Argentine, la Copa America en 2021 et 2024, ainsi que la Coupe du monde, en marquant lors de la finale contre la France. À 38 ans, il termine aujourd'hui sa carrière dans son pays natal, au sein du club de son enfance, Rosario Central.