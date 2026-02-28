« Il ne cesse de nous surprendre » – Berterame admire la maîtrise de Suárez à l'Inter Miami

Même si Berterame devrait occuper le poste d'attaquant cette saison, il sait qu'il partage ce poste avec l'un des attaquants les plus accomplis de sa génération. Le palmarès de Suárez, qui a joué à Liverpool, à l'Ajax, à Barcelone et dans l'équipe nationale uruguayenne, parle de lui-même.

« Je l'ai regardé pendant des années à la télévision, tous ces matchs et ces buts à Barcelone et partout où il a joué », a déclaré Berterame. « Je l'ai aussi vu ici à Miami, et il ne cesse de nous surprendre. Maintenant que je suis à ses côtés tous les jours à l'entraînement, j'essaie de tirer le meilleur de lui, de son premier toucher, de sa finition et de sa patience dans la surface. C'est inestimable. »