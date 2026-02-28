Getty Images Sport
Traduit par
« Il ne cesse de nous surprendre » – Berterame admire la maîtrise de Suárez à l'Inter Miami
- Getty Images Sport
Berterame a beaucoup à prouver
Berterame arrive des Rayados en tant que buteur confirmé et favori des fans, mais en Floride du Sud, il rejoint un vestiaire rempli d'icônes mondiales et de leaders confirmés. Le défi, admet-il, est de prouver qu'il a sa place.
« Lionel Messi, Rodrigo De Paul et Luis Suárez sont des joueurs d'une stature exceptionnelle qui vous élèvent collectivement et individuellement », a déclaré Berterame samedi. « Et surtout Suárez, puisque je joue à ses côtés en tant que numéro 9. Je vais en tirer pleinement parti. »
- AFP
« Il ne cesse jamais de nous surprendre. »
Même si Berterame devrait occuper le poste d'attaquant cette saison, il sait qu'il partage ce poste avec l'un des attaquants les plus accomplis de sa génération. Le palmarès de Suárez, qui a joué à Liverpool, à l'Ajax, à Barcelone et dans l'équipe nationale uruguayenne, parle de lui-même.
« Je l'ai regardé pendant des années à la télévision, tous ces matchs et ces buts à Barcelone et partout où il a joué », a déclaré Berterame. « Je l'ai aussi vu ici à Miami, et il ne cesse de nous surprendre. Maintenant que je suis à ses côtés tous les jours à l'entraînement, j'essaie de tirer le meilleur de lui, de son premier toucher, de sa finition et de sa patience dans la surface. C'est inestimable. »
- AFP
« À bien des égards, je me sens toujours argentin. »
Pour l'avenir, Berterame se concentre également sur sa carrière internationale. Après avoir choisi de représenter le Mexique, il devrait faire partie des plans de El Tri pour la Coupe du monde 2026.
Il reconnaît toutefois la diversité des identités qui le caractérisent. Avec plusieurs coéquipiers argentins dans les vestiaires de Miami, Berterame se sent lié aux deux facettes de son parcours footballistique.
« À Monterrey, j'avais quelques coéquipiers argentins, et à bien des égards, je me sens toujours argentin en raison de cette mentalité calme », a-t-il déclaré. « Ici, je suis entouré d'Argentins, mais je me sens aussi mexicain. Cela fait partie de qui je suis. »
- AFP
Et ensuite ?
Les Herons tenteront de rebondir après une défaite humiliante lors de leur première défense du titre de la MLS Cup lorsqu'ils se rendront à Orlando City dimanche pour la deuxième semaine. Les deux équipes se sont affrontées 18 fois toutes compétitions confondues, Orlando ayant un léger avantage : sept victoires contre six pour Miami, avec cinq nuls.
Publicité