« Il n'y a pas de débat » - Rodrygo envoie un message fort à Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, à propos de Neymar avant la Coupe du monde 2026

Le cycle 2026 représente probablement la dernière chance pour Neymar de remporter la Coupe du monde, mais son parcours a été marqué par de nombreux revers physiques. Âgé actuellement de 34 ans, l'attaquant se bat pour revenir après une opération importante au genou, qui l'a contraint à manquer de nombreux matchs. Les commentaires de Rodrygo rappellent au staff technique que le vestiaire considère toujours Neymar comme le leader et le cœur créatif de l'équipe nationale.

Interrogé sur la nécessité de la présence de Neymar pour le prochain tournoi en Amérique du Nord, Rodrygo n'a pas mâché ses mots. « C'est logique. Pour moi, à mon avis, il n'y a même pas matière à discussion. Mais nous savons, bien sûr, qu'il doit être en forme, qu'il doit se préparer, qu'il revient d'une opération du genou. Sans lui, nous n'aurons pas la même grâce pour gagner, donc nous avons besoin de lui », a déclaré l'ailier de 25 ans.