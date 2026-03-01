AFP
« Il n'y a pas de débat » - Rodrygo envoie un message fort à Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, à propos de Neymar avant la Coupe du monde 2026
Rodrygo croit en un sixième titre mondial potentiel pour le BrésilLors d'une apparition dans l'émission Um Dia Com... sur CazeTV, Rodrygo a défendu avec passion son idole, soulignant l'importance symbolique et émotionnelle de l'ancienne superstar du FC Barcelone. Le jeune attaquant, devenu un pilier essentiel tant pour son club que pour son pays, estime qu'un éventuel sixième titre mondial pour le Brésil serait incomplet sans la présence du légendaire numéro 10. Malgré les changements tactiques modernes, la star du Real Madrid insiste sur le fait que la hiérarchie de l'équipe doit toujours s'articuler autour du génie de son meilleur buteur de tous les temps.
La victoire n'aurait pas eu la même grâce sans Neymar.
Le cycle 2026 représente probablement la dernière chance pour Neymar de remporter la Coupe du monde, mais son parcours a été marqué par de nombreux revers physiques. Âgé actuellement de 34 ans, l'attaquant se bat pour revenir après une opération importante au genou, qui l'a contraint à manquer de nombreux matchs. Les commentaires de Rodrygo rappellent au staff technique que le vestiaire considère toujours Neymar comme le leader et le cœur créatif de l'équipe nationale.
Interrogé sur la nécessité de la présence de Neymar pour le prochain tournoi en Amérique du Nord, Rodrygo n'a pas mâché ses mots. « C'est logique. Pour moi, à mon avis, il n'y a même pas matière à discussion. Mais nous savons, bien sûr, qu'il doit être en forme, qu'il doit se préparer, qu'il revient d'une opération du genou. Sans lui, nous n'aurons pas la même grâce pour gagner, donc nous avons besoin de lui », a déclaré l'ailier de 25 ans.
La condition physique reste le principal obstacle
Même si l'enthousiasme est grand, la condition physique de Neymar reste un obstacle que Carlo Ancelotti doit surmonter. La superstar a récemment montré des signes de son talent d'antan, marquant deux buts lors de la victoire 2-1 contre Vasco, une performance qui a suscité le soulagement et l'enthousiasme des supporters brésiliens. Cependant, maintenir ce niveau d'intensité dans le contexte très stressant de la Coupe du monde est un tout autre défi, et c'est à Ancelotti qu'il reviendra de prendre la décision finale concernant la participation du vétéran.
La relation entre Rodrygo et Ancelotti pourrait être un facteur décisif dans ces négociations. Ayant travaillé en étroite collaboration au Santiago Bernabeu, les deux hommes partagent un lien unique de confiance et de compréhension tactique. Le lobbying public de Rodrygo en faveur de Neymar est plus qu'un simple soutien de la part d'un coéquipier ; il s'agit d'une incitation stratégique à l'intention de son entraîneur afin de s'assurer que le plus grand talent individuel du Brésil ait toutes les chances de mener l'attaque en 2026.
Lien générationnel entre le passé et l'avenir
La position de Rodrygo est particulièrement significative compte tenu de son statut grandissant. À 25 ans, il a consolidé sa place parmi les meilleurs joueurs au monde, mais il reste suffisamment humble pour défendre l'héritage de celui qui portait le numéro 10 avant lui. En comblant le fossé entre les stars confirmées et les talents émergents, Rodrygo contribue à favoriser un sentiment d'unité qui a souvent fait défaut lors des précédentes campagnes brésiliennes.
La décision revient en fin de compte à Ancelotti, qui doit trouver un équilibre entre le romantisme du retour de Neymar et les exigences cliniques d'un tournoi international moderne. À l'approche de la Coupe du monde, la pression monte sur l'Italien pour qu'il trouve la formule gagnante.
