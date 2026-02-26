Il n'est plus un joueur de deuxième division ! Comment Erling Haaland a élevé son jeu à un niveau supérieur pour Manchester City

L'époque où Haaland se contentait principalement de rôder autour de la surface de réparation adverse et de se concentrer uniquement sur le but, en s'appuyant fortement sur ses coéquipiers attaquants comme Kevin De Bruyne pour lui faire des passes ou en se jetant sur les ballons perdus, est révolue.

Aujourd'hui, il est tout aussi capable de marquer un but que d'en préparer un. Haaland a délivré trois passes décisives lors de ses quatre derniers matchs de Premier League, et seul Bruno Fernandes a fait mieux dans le championnat anglais cette saison. Avec sept passes décisives, Haaland n'est plus qu'à une unité de son meilleur total, établi en 2022-23, et il reste encore 11 matchs de championnat à disputer.

Sa passe décisive à Nico O'Reilly pour le deuxième but de City lors de la victoire de samedi contre Newcastle a surpris beaucoup de monde, car c'était le genre de geste que l'on attendrait plutôt de Bernardo Silva ou Rayan Cherki. Ce but s'est avéré être le but de la victoire qui a permis à City de rester au coude à coude avec Arsenal en tête du classement, mais ce n'était qu'une des nombreuses interventions décisives de Haaland dans ce match.

Il a remporté 12 duels, plus que dans n'importe quel autre match de sa carrière, tout en effectuant le plus grand nombre de dégagements de tous les joueurs de City et en touchant plus de ballons (43) que lors de n'importe quel autre match de Premier League.