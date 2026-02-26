Goal.com
Il n'est plus un joueur de deuxième division ! Comment Erling Haaland a élevé son jeu à un niveau supérieur pour Manchester City

Pep Guardiola a déclaré qu'il fallait toujours faire preuve de prudence lorsqu'on critiquait des attaquants comme Erling Haaland. Il suffit, selon le manager de Manchester City, qu'ils marquent à nouveau pour « vous faire taire ». Ces derniers temps, cependant, Haaland fait taire les critiques sans marquer. Au cours de l'année dernière, il est devenu un attaquant complet, encore plus redoutable pour ses adversaires qu'auparavant, et un atout encore plus précieux pour les espoirs de quadruplé de City.

L'époque où Haaland se contentait principalement de rôder autour de la surface de réparation adverse et de se concentrer uniquement sur le but, en s'appuyant fortement sur ses coéquipiers attaquants comme Kevin De Bruyne pour lui faire des passes ou en se jetant sur les ballons perdus, est révolue.

Aujourd'hui, il est tout aussi capable de marquer un but que d'en préparer un. Haaland a délivré trois passes décisives lors de ses quatre derniers matchs de Premier League, et seul Bruno Fernandes a fait mieux dans le championnat anglais cette saison. Avec sept passes décisives, Haaland n'est plus qu'à une unité de son meilleur total, établi en 2022-23, et il reste encore 11 matchs de championnat à disputer.

Sa passe décisive à Nico O'Reilly pour le deuxième but de City lors de la victoire de samedi contre Newcastle a surpris beaucoup de monde, car c'était le genre de geste que l'on attendrait plutôt de Bernardo Silva ou Rayan Cherki. Ce but s'est avéré être le but de la victoire qui a permis à City de rester au coude à coude avec Arsenal en tête du classement, mais ce n'était qu'une des nombreuses interventions décisives de Haaland dans ce match.

Il a remporté 12 duels, plus que dans n'importe quel autre match de sa carrière, tout en effectuant le plus grand nombre de dégagements de tous les joueurs de City et en touchant plus de ballons (43) que lors de n'importe quel autre match de Premier League.

    « Une pensée effrayante »

    Wayne Rooney a été très impressionné. « Il était partout sur le terrain », a déclaré la légende de Manchester United dans l'émission « Match of the Day ». « Il adapte légèrement son jeu. Il devient davantage un avant-centre polyvalent, plutôt qu'un simple buteur. »

    Haaland apporte également son aide en tant que défenseur supplémentaire lors des coups de pied arrêtés et chaque fois que City est sous pression. La Premier League devenant de plus en plus physique et de plus en plus de matchs se décidant sur des coups de pied arrêtés, la taille (1,93 m) et la puissance de Haaland font de lui un atout encore plus précieux que les années précédentes. 

    Il a participé en moyenne à 3,9 duels aériens par match cette saison, contre 3,55 par match en 2024-25 et 2,89 en 2023-24. Et c'est Haaland qui a pris ses responsabilités en défense lorsque Newcastle assiégeait la surface de City et mettait le gardien Nick Pope dans le pétrin.

    « Défensivement, quand on a besoin de lui, dans sa propre surface, il est fort, puissant », a ajouté Rooney. « À la dernière minute, sur le dernier coup de pied du match, le ballon arrive dans la surface de réparation, il est là, et il le repousse d'une superbe tête. Normalement, avec Haaland, on voit sa carte thermique, et elle est centrée, juste autour de la surface de réparation. Il était partout. Il trouve de nouvelles choses dans son jeu, ce qui est effrayant. »

    Ce n'est pas une nouvelle tendance.

    Si c'est lors du match contre Newcastle que le monde entier a vraiment remarqué les progrès globaux de Haaland, ce n'était en aucun cas sa première performance exceptionnelle de la saison. Haaland assume de nouvelles responsabilités depuis le début de la campagne, après avoir été nommé capitaine de City par Guardiola, une décision sans précédent de la part de l'entraîneur étant donné que Haaland venait tout juste d'avoir 25 ans.

    Haaland s'est montré beaucoup plus collectif depuis le début de la saison, mais comme il marquait très souvent, avec 19 buts lors de ses 15 premiers matchs, ce sont ses statistiques brutes qui ont naturellement fait la une des journaux. La victoire 3-0 contre Manchester United lors du derby en septembre en est un bon exemple : Haaland a effectué six dégagements dans la surface ce jour-là, mais ses deux buts en seconde période ont évidemment retenu davantage l'attention. 

    Il en a été de même lorsque City a fait match nul 1-1 à Arsenal plus tard dans le mois. Haaland a marqué le premier but et a déclenché l'action loin derrière la ligne médiane en lançant Tijjani Reijnders, avant de sprinter pour récupérer une passe du Néerlandais et marquer. Une fois que City a pris l'avantage, les joueurs se sont repliés et se sont concentrés sur le blocage du jeu d'Arsenal, et Haaland a joué un rôle crucial à cet égard. 

    Il a également pressé sans relâche, dépossédant Mikel Merino près de la surface d'Arsenal, ce qui a permis à Reijnders de tirer sur David Raya. Guardiola a surpris tout le monde en remplaçant Haaland à la mi-temps par Nico Gonzalez, une décision peu ambitieuse mais tout à fait logique compte tenu du plan de jeu de City. Cependant, Gabriel Martinelli ayant égalisé dans le temps additionnel, cette décision s'est retournée contre lui, Haaland ayant été très efficace pour étouffer le jeu des Gunners.

    « Incroyablement généreux »

    Bien sûr, Haaland n'a pas été aussi performant à chaque match. Un joueur de sa carrure ne peut pas courir sur le terrain pendant 90 minutes deux fois par semaine, et il a dû assumer une charge de travail plus importante que d'habitude en raison de l'absence d'Omar Marmoush, parti disputer la Coupe d'Afrique des nations. Haaland a donc dû jouer des matchs de coupe auxquels il n'aurait normalement pas participé.

    Dans la plupart des matchs disputés par City, c'est l'équipe qui attaque, et il est donc tout à fait logique que Haaland se concentre sur le dernier tiers du terrain. Mais lorsque City doit résister à la pression dans certains matchs, il est prêt et disposé à jouer un rôle différent.

    Comme l'a déclaré Guardiola après le match contre Newcastle : « Cette victoire n'aurait pas été possible sans lui. Je ne suis pas très favorable à l'idée de faire défendre Erling, mais il nous a aidés. Je sais qu'après le match, les gens l'ont embrassé et ont célébré avec lui, et je lui suis reconnaissant de nous avoir aidés. C'est un joueur incroyablement généreux. »

    Évolution naturelle

    Cette performance contrastait avec les autres grands matchs des années précédentes, où Haaland était presque toujours critiqué s'il ne marquait pas.

    Prenons les commentaires tristement célèbres de Roy Keane après le match nul 0-0 de City contre Arsenal en 2024 : « En termes de finition, il est le meilleur au monde, mais son jeu en général est tellement médiocre. Il ressemble presque à un joueur de deuxième division. C'est ainsi que je le vois. Son jeu en général doit s'améliorer. Ce sera le cas au cours des prochaines années. C'est fantastique d'être un attaquant aussi brillant, mais il doit améliorer son jeu dans tous les domaines. »

    Haaland y est certainement parvenu, même si ceux qui le connaissent le mieux affirment qu'il s'agit d'une évolution naturelle plutôt que d'un travail particulier à l'entraînement.

    Haaland est aujourd'hui dans une très bonne passe, tant sur le terrain qu'en dehors. Le contrat de 10 ans qu'il a signé avec City en janvier dernier lui a permis d'y voir plus clair quant à son avenir et, à l'aube de sa quatrième saison, il éprouve une profonde gratitude et un grand amour pour le club. 

    Le fait d'avoir été nommé capitaine lui a donné une responsabilité supplémentaire et il occupe une position unique dans le vestiaire, car il est assez jeune pour avoir un lien fort avec les nouveaux joueurs d'une équipe qui a été remaniée au cours des trois dernières périodes de transfert, tout en étant assez expérimenté pour être considéré comme un joueur senior par Guardiola et le groupe de dirigeants.

    Dans un bon endroit

    Haaland a une autre raison d'être heureux sur le plan footballistique, puisqu'il participera à sa première Coupe du monde avec la Norvège cet été. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à lui, puisqu'il a marqué 16 buts lors des huit matchs de qualification.

    Sur le plan personnel, la saison dernière a été difficile pour Haaland, non seulement en raison des résultats de City, mais aussi à causedu décès d'Ivar Eggja, un ami de la famille qui était comme un oncle pour lui. 

    « Comment vais-je faire pour surmonter cela ? C'est difficile. C'est triste qu'il ne soit plus là. Il me manquera toute ma vie », a déclaré Haaland lorsqu'on lui a posé la question en début de saison.

    À peu près au moment du décès d'Eggja, Haaland et sa petite amie attendaient leur premier enfant, ce qui, comme tous les parents peuvent en témoigner, est une période passionnante mais extrêmement stressante. Il en va de même pour les premiers mois après la naissance, remplis de nuits blanches et d'inquiétudes quant à la façon dont on va se comporter en tant que parent. Mais l'anxiété se transforme rapidement en une joie indescriptible, et maintenant que son fils a fêté son premier anniversaire en décembre, Haaland vit les meilleurs moments que la paternité peut offrir. 

    « Avoir un enfant me rend encore meilleur, car je déconnecte plus que jamais », a-t-il admis en octobre. « Je ne pense plus du tout au football, alors que quand on est plus jeune, on pense à tout et n'importe quoi. On s'inquiète un peu pour certaines choses. Mais quand je rentre chez moi, je me détends encore plus. Je pense que je dois remercier mon fils. »

    Une nouvelle façon de faire taire les critiques

    Avec Haaland aussi bien installé, il n'est pas étonnant qu'il ait débloqué différents aspects de son jeu et soit devenu un attaquant plus complet. Les critiques à l'encontre de Haaland semblent souvent peu sérieuses au vu de ses statistiques de buts sans précédent. Même après avoir disputé huit matchs sans marquer de but en jeu ouvert au tournant de l'année, il totalise toujours 22 buts en Premier League et sept en Ligue des champions pour la saison. 

    Il a marqué 153 fois en 184 matchs pour City, des chiffres que n'importe quel attaquant rêverait d'atteindre. Comme l'a déclaré Sergio AgueroàGOAL lorsqu'on lui a demandé son avis sur cette récente série sans but hors penalty : « De quelle baisse de forme parlent-ils ? Le fait est que Haaland a gâté tout le monde. Chaque saison, il marque de plus en plus de buts, alors quand il ne marque pas pendant quelques matchs, on le remet en question. » 

    Haaland a trouvé une nouvelle façon de répondre à ses détracteurs en améliorant son jeu dans tous les domaines et en augmentant son nombre de passes décisives. Il fera taire encore beaucoup de critiques d'ici la fin de la saison.

