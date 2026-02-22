« Il n'est pas entré dans les locaux » - La MLS déclare que Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami, n'a pas enfreint le règlement après examen

Miami, champion en titre de la MLS Cup, a débuté la saison par une défaite frustrante devant plus de 75 000 fans au LA Memorial Coliseum à Los Angeles. Le LAFC a pris l'avantage grâce à un but de David Martinez à la 38e minute et n'a jamais regardé en arrière, Denis Bouanga marquant à la 73e minute avant que Nathan Ordaz ne scelle définitivement le sort du match à la 94e minute.

Une vidéo a commencé à circuler peu après la fin du match, montrant Messi semblant tenter d'accéder au vestiaire des officiels tout en étant retenu par son coéquipier Luis Suarez. Les responsables de la MLS ont confirmé à GOAL que Messi n'était entré dans aucun lieu non autorisé et que la porte par laquelle il était entré n'était pas celle du vestiaire des arbitres ni celle d'une zone réservée.