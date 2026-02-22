Getty Images Sport
« Il n'est pas entré dans les locaux » - La MLS déclare que Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami, n'a pas enfreint le règlement après examen
Que s'est-il passé ?
Miami, champion en titre de la MLS Cup, a débuté la saison par une défaite frustrante devant plus de 75 000 fans au LA Memorial Coliseumà Los Angeles. Le LAFC a pris l'avantage grâce à un but de David Martinez à la 38e minute et n'a jamais regardé en arrière, Denis Bouanga marquant à la 73e minute avant que Nathan Ordaz ne scelle définitivement le sort du match à la 94e minute.
Une vidéo a commencé à circuler peu après la fin du match, montrant Messi semblant tenter d'accéder au vestiaire des officiels tout en étant retenu par son coéquipier Luis Suarez. Les responsables de la MLS ont confirmé à GOAL que Messi n'était entré dans aucun lieu non autorisé et que la porte par laquelle il était entré n'était pas celle du vestiaire des arbitres ni celle d'une zone réservée.
PRO répond
Chris Rivett, directeur de la communication de l'Organisation professionnelle des arbitres, a soutenu Messi, affirmant que l'Argentin n'était pas entré dans les vestiaires.
« Après avoir discuté avec les arbitres, nous pouvons confirmer qu'il n'est pas entré dans les locaux », a déclaré Rivett à ESPN.
De son côté, Javier Mascherano, l'entraîneur de l'Inter Miami, a déclaré après le match qu'il n'était pas au courant de l'incident.
« Non, non, non, je n'ai rien vu », a déclaré l'entraîneur. « La vérité, c'est que le match s'est terminé et que je suis ensuite entré dans les vestiaires. »
Aucun rapport déposé
Les responsables de la MLS ont également confirmé à GOAL que les arbitres n'avaient pas déposé de rapport contre Messi.
Et ensuite ?
Messi et l'Inter Miami seront de retour sur le terrain le 1er mars, lorsqu'ils se rendront à Orlando City pour leur deuxième match de la saison MLS.
