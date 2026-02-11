« Il me rend dingue ! » - Wayne Rooney s'en prend à Frank Illet pour avoir détourné l'attention de l'équipe de Manchester United avec son coup médiatique viral « United Strand ».

Ilett a été taquiné pour son défi après le match nul de Manchester United, alors que Michail Antonio, ancien joueur de West Ham et commentateur sur TNT, partageait son opinion sur le match : « Ils ont encore une grande opportunité, c'est l'équipe la plus en forme. Ils ont battu Arsenal, ils ont battu Man City. Ils auraient voulu une victoire, surtout pour ce gars, je ne me souviens plus de son nom, mais il veut se faire couper les cheveux. Tu ne vas pas te faire couper les cheveux maintenant ! C'est probablement l'équipe la plus en forme. Venir ici était un match difficile, surtout vu la façon dont West Ham a joué. [West Ham] s'est replié, ils ont eu du mal à les déstabiliser. [United] a dû faire entrer un attaquant pour envoyer plus de centres dans la surface. C'est la seule raison pour laquelle ils ont obtenu un point. Je ne vois pas pourquoi ils ne finiraient pas dans le top 4. »

Carrick a également exprimé sa déception de ne pas avoir gagné. Il a déclaré à MUTV : « Nous étions corrects. Je pense que nous sommes un peu déçus. Nous n'étions clairement pas au meilleur de notre forme. Nous avons disputé cinq matchs jusqu'à présent, et nous avons été à un très bon niveau. C'est un terrain difficile, ils nous ont donné du fil à retordre, et nous n'avons pas eu assez de précision ni d'étincelle pour trouver les solutions trop souvent. Mais au final, il faut rendre hommage aux garçons, à leur esprit, qui s'est manifesté à nouveau dans les dernières minutes, quand nous en avions besoin. C'est une grande qualité. Nous prenons donc le point et nous passons à autre chose. »

