« Il me rend dingue ! » - Wayne Rooney s'en prend à Frank Illet pour avoir détourné l'attention de l'équipe de Manchester United avec son coup médiatique viral « United Strand ».
West Ham met fin aux rêves de coupe de cheveux
West Ham a mis fin mardi soir aux rêves de The United Strand d'obtenir une coupe de cheveux bien nécessaire en faisant match nul 1-1 contre Manchester United. L'équipe de Carrick abordait ce match après quatre victoires consécutives, ce qui laissait espérer qu'Ilett pourrait enfin mettre fin à sa longue attente pour se faire couper les cheveux. Cependant, les Red Devils n'ont pu arracher qu'un point au London Stadium, grâce à l'égalisation de Benjamin Sesko, entré en jeu en fin de match.
Ilett a été déçu par ce match nul, qui signifie que son défi va se poursuivre, même s'il se réjouit que son coup médiatique sur les réseaux sociaux continue de récolter des fonds pour une œuvre caritative. « Plus ça dure, mieux c'est pour l'association », a déclaré Ilett lors de son live stream. « Je ne veux pas que cela tourne autour de moi, même si je suis sûr que ce sera probablement le cas, mais je reste invaincu et en bonne forme. »
Rooney s'en prend à The United Strand
Rooney s'est lâché au United Strand avant le match de Manchester United contre West Ham mardi. Il a déclaré dans le podcast No Tippy Tappy Football: « Je l'enverrais à l'autre bout du pays. Il me rend dingue. On parle de Michael Carrick et de Man United qui tentent de remporter leur cinquième match consécutif, et tout le monde ne parle que de ce type qui se fait couper les cheveux. Je parie qu'il sera dévasté si Man United gagne, car il deviendra insignifiant. »
« Tu ne vas pas te faire couper les cheveux maintenant ! »
Ilett a été taquiné pour son défi après le match nul de Manchester United, alors que Michail Antonio, ancien joueur de West Ham et commentateur sur TNT, partageait son opinion sur le match : « Ils ont encore une grande opportunité, c'est l'équipe la plus en forme. Ils ont battu Arsenal, ils ont battu Man City. Ils auraient voulu une victoire, surtout pour ce gars, je ne me souviens plus de son nom, mais il veut se faire couper les cheveux. Tu ne vas pas te faire couper les cheveux maintenant ! C'est probablement l'équipe la plus en forme. Venir ici était un match difficile, surtout vu la façon dont West Ham a joué. [West Ham] s'est replié, ils ont eu du mal à les déstabiliser. [United] a dû faire entrer un attaquant pour envoyer plus de centres dans la surface. C'est la seule raison pour laquelle ils ont obtenu un point. Je ne vois pas pourquoi ils ne finiraient pas dans le top 4. »
Carrick a également exprimé sa déception de ne pas avoir gagné. Il a déclaré à MUTV : « Nous étions corrects. Je pense que nous sommes un peu déçus. Nous n'étions clairement pas au meilleur de notre forme. Nous avons disputé cinq matchs jusqu'à présent, et nous avons été à un très bon niveau. C'est un terrain difficile, ils nous ont donné du fil à retordre, et nous n'avons pas eu assez de précision ni d'étincelle pour trouver les solutions trop souvent. Mais au final, il faut rendre hommage aux garçons, à leur esprit, qui s'est manifesté à nouveau dans les dernières minutes, quand nous en avions besoin. C'est une grande qualité. Nous prenons donc le point et nous passons à autre chose. »
Qu'a dit Manchester United à propos d'Ilett ?
Carrick a également été interrogé sur le défi lancé par United Strand avant le match contre West Ham et a minimisé l'importance de cette initiative. Il a déclaré aux journalistes : « Je peux dire que j'en suis conscient, oui. Ce sont mes enfants qui m'en ont fait part, mais cela n'aura certainement pas d'incidence sur le discours que je tiendrai à l'équipe d'un point de vue professionnel. Je comprends ce qui se passe et cela me fait sourire, mais cela n'aura finalement aucun impact. »
Le capitaine Bruno Fernandes a également été interrogé sur le moment où Ilett devrait prendre rendez-vous chez le coiffeur et a répondu : « Non, non, je dois prendre rendez-vous pour moi-même. Je ne regarde pas vraiment si les autres ont besoin d'aller chez le coiffeur. Ce n'est pas important pour moi. »
Les cinq prochains matchs de Manchester United
Les supporters de Manchester United doivent désormais patienter longtemps avant de revoir les Red Devils en action. L'équipe de Carrick a une pause dans son calendrier et ne jouera pas avant le 23 février contre Everton. United affrontera ensuite Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa et Bournemouth en Premier League.
