Getty
« Il faut être sympa avec les votants » - La star du FC Barcelone Raphinha s'insurge contre les « injustices » du Ballon d'Or et du FIFA Best
Raphinha a terminé cinquième du vote pour le Ballon d'Or 2025.
Raphinha a trouvé le chemin des filets à 34 reprises la saison dernière, établissant ainsi un record personnel, et est devenu un joueur emblématique du club catalan. Il a été considéré à un moment donné comme un candidat potentiel au Ballon d'or, mais a finalement laissé le prix à l'attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, vainqueur de la Ligue des champions.
Au vote, Raphinha a glissé à la cinquième place, derrière Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha et Mohamed Salah, et n'a pas non plus réussi à se hisser dans le top 3 du classement The Best.
- Getty
Raphinha réagit à son absence parmi les lauréats des plus grands prix
Ses exploits ont été récompensés en Espagne par le prix Toresky du meilleur athlète de l'année, et Raphinha a déclaré à Cadena SER: « La vérité, c'est que la reconnaissance de votre travail est très spéciale ; au final, savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même et recevoir un prix pour cela est très gratifiant. Pour moi, le plus important, ce sont les récompenses collectives, c'est pour cela que je suis venu dans ce club, mais si je vous disais que les récompenses individuelles ne sont pas importantes, je mentirais. »
Lorsqu'on lui a demandé si ses exploits en 2025-2026 avaient été injustement ignorés par beaucoup, il a ajouté : « Je ne dois rien à personne. Je sais quelle saison j'ai faite, et je sais que c'était très injuste ; au final, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe en dehors du terrain. En fin de compte, il faut être aimable avec les personnes qui votent. Je suis quelqu'un qui obtient des résultats sur le terrain, et quoi qu'il arrive, je suis satisfait de la saison que j'ai faite. »
L'attaquant brésilien vit son rêve en Catalogne
Raphinha a rejoint le Barça en provenance de Leeds United en 2022. Il a parfois été confronté à des questions sur son avenir, avec des rumeurs de transfert au Camp Nou, mais le joueur de 29 ans est ravi d'avoir prouvé sa valeur dans un environnement des plus exigeants.
Il a déclaré à propos de son rôle au sein du Blaugrana : « Honnêtement, je pense qu'au-delà de l'équipe, vivre dans cette ville était un rêve. Nous aimons vraiment la plage et le fait d'être dans une ville où il fait beau. Tout le monde nous a accueillis très chaleureusement dès le premier jour. Nous aimions déjà cet endroit auparavant, mais l'affection des gens l'a rendu encore plus spécial. »
Barcelone est en quête de nouveaux trophées cette saison, après avoir déjà remporté la Supercoupe d'Espagne. Le club reste en lice en Ligue des champions et en Copa del Rey, tout en conservant un point d'avance sur son rival du Clasico, le Real Madrid, en tête du classement de la Liga.
À propos de ses anciens adversaires qui le talonnent, Raphinha, qui espère remporter un troisième titre en Espagne, a déclaré : « Honnêtement, je ne prête attention à aucune des autres équipes. Je pense que nous devons faire notre travail, et si nous le faisons bien, nous ne nous soucions pas des autres. »
- Getty
Raphinha a-t-il taquiné Yamal en lui disant qu'il l'avait battu pour remporter le prix suprême ?
Raphinha a connu des problèmes physiques cette saison, mais il a tout de même inscrit 13 buts. Il est en concurrence avec Marcus Rashford, prêté par Manchester United, pour obtenir du temps de jeu, tandis que le jeune prodige Yamal brille sur le flanc opposé.
Yamal devrait remporter un Ballon d'Or à un moment donné, compte tenu de son potentiel, et Raphinha a répondu, lorsqu'on lui a demandé s'il avait taquiné son collègue de 18 ans au sujet du Toresky Award : « Non, non. En fin de compte, Lamine mérite aussi les récompenses qu'il a gagnées et celles qu'il n'a pas gagnées, et je pense que beaucoup ont été très injustes envers lui. C'est un jeune qui a encore beaucoup de rêves footballistiques devant lui, et je suis sûr qu'il remportera tous les prix individuels qui lui sont destinés. »
Barcelone disputera jeudi le match aller de la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. L'équipe restera sur la route pour affronter Gérone lundi, alors que l'équipe de Hansi Flick tentera de consolider sa place en tête de la Liga.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité