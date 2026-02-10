« Il faut être sympa avec les votants » - La star du FC Barcelone Raphinha s'insurge contre les « injustices » du Ballon d'Or et du FIFA Best

Raphinha a rejoint le Barça en provenance de Leeds United en 2022. Il a parfois été confronté à des questions sur son avenir, avec des rumeurs de transfert au Camp Nou, mais le joueur de 29 ans est ravi d'avoir prouvé sa valeur dans un environnement des plus exigeants.

Il a déclaré à propos de son rôle au sein du Blaugrana : « Honnêtement, je pense qu'au-delà de l'équipe, vivre dans cette ville était un rêve. Nous aimons vraiment la plage et le fait d'être dans une ville où il fait beau. Tout le monde nous a accueillis très chaleureusement dès le premier jour. Nous aimions déjà cet endroit auparavant, mais l'affection des gens l'a rendu encore plus spécial. »

Barcelone est en quête de nouveaux trophées cette saison, après avoir déjà remporté la Supercoupe d'Espagne. Le club reste en lice en Ligue des champions et en Copa del Rey, tout en conservant un point d'avance sur son rival du Clasico, le Real Madrid, en tête du classement de la Liga.

À propos de ses anciens adversaires qui le talonnent, Raphinha, qui espère remporter un troisième titre en Espagne, a déclaré : « Honnêtement, je ne prête attention à aucune des autres équipes. Je pense que nous devons faire notre travail, et si nous le faisons bien, nous ne nous soucions pas des autres. »