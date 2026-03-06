Getty Images Sport
« Il est trop détendu » - La cible de Manchester City se voit reprocher son « manque de détermination » malgré sa « saison exceptionnelle » au Borussia Dortmund
Une figure centrale, mais qui n'échappe pas aux critiques
Nmecha est devenu un joueur incontournable du BVB cette saison, avec 37 apparitions toutes compétitions confondues, cinq buts et trois passes décisives à son actif. Ses performances dominantes ont attiré l'attention de Manchester City, qui envisagerait de faire revenir son ancien joueur formé au club à l'Etihad. Cependant, malgré sa forme, son ancien coéquipier Kruse a publiquement remis en question le travail défensif et le langage corporel du milieu de terrain. Kruse a suggéré que le style de jeu naturellement calme de Nmecha pouvait parfois donner l'impression d'un manque de dynamisme lors des transitions défensives sous haute pression.
Questions sur la combativité défensive
Dans le podcast Flatterball, Kruse a donné une évaluation sans détour du style de jeu de Nmecha. Tout en louant le milieu de terrain comme une menace « grande et longiligne » similaire à Leon Goretzka du Bayern Munich, il a souligné un manque de « volonté absolue » dans les duels.
« Il a clairement franchi une nouvelle étape à Dortmund », a-t-il déclaré. « C'est un joueur similaire à Leon Goretzka. Lui aussi est grand et longiligne. Et fort dans les airs. Il effectue également des courses vers l'avant et des courses en profondeur. Je pense qu'on peut un peu le comparer à Leon. Il réalise une saison exceptionnelle à Dortmund.
Quand je regarde Felix Nmecha, j'ai parfois l'impression qu'il est un peu trop détendu. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais vu de l'extérieur, on dirait parfois qu'il est un peu indifférent et qu'il manque un peu de dynamisme.
Il manque de détermination ou de volonté absolue pour tacler quelqu'un dans un duel défensif. Il veut tout résoudre avec son jeu de passes et hésite à faire des tacles glissés. Je ne sais pas si cela suffit pour l'équipe nationale et le système de Julian Nagelsmann, et si cela fonctionnera. Mais il devrait jouer un rôle. »
La lutte pour conserver un atout clé
L'intérêt manifesté par City a suscité de l'inquiétude au Westfalenstadion, le joueur de 25 ans étant lié au club jusqu'en 2028. Afin de repousser les géants de la Premier League, le directeur sportif Sebastian Kehl a entamé des négociations pour prolonger le contrat de Nmecha. Actuellement rémunéré 5 millions d'euros par an, le club est prêt à lui offrir une augmentation significative afin de refléter son statut de pilier de l'équipe. Dortmund espère que la promesse d'un temps de jeu garanti l'emportera sur l'attrait d'un retour à Manchester.
Une décision cruciale pour le milieu de terrain
Nmecha fait face à un été décisif, alors qu'il hésite entre un retour potentiel à l'Etihad et devenir le visage de la nouvelle ère de Dortmund. Alors que City le considère comme un renfort précieux issu de son centre de formation pour rajeunir son milieu de terrain, Dortmund est déterminé à construire son équipe autour de lui. Le joueur de 25 ans doit désormais prouver à ses détracteurs qu'ils ont tort en ajoutant une touche plus agressive à son jeu. Qu'il reste en Bundesliga ou qu'il tente sa chance en Angleterre, ses performances lors des derniers mois de la saison détermineront probablement s'il est prêt à mener le jeu tant pour son club que pour son pays.
