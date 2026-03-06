« Il est trop détendu » - La cible de Manchester City se voit reprocher son « manque de détermination » malgré sa « saison exceptionnelle » au Borussia Dortmund

Dans le podcast Flatterball, Kruse a donné une évaluation sans détour du style de jeu de Nmecha. Tout en louant le milieu de terrain comme une menace « grande et longiligne » similaire à Leon Goretzka du Bayern Munich, il a souligné un manque de « volonté absolue » dans les duels.

« Il a clairement franchi une nouvelle étape à Dortmund », a-t-il déclaré. « C'est un joueur similaire à Leon Goretzka. Lui aussi est grand et longiligne. Et fort dans les airs. Il effectue également des courses vers l'avant et des courses en profondeur. Je pense qu'on peut un peu le comparer à Leon. Il réalise une saison exceptionnelle à Dortmund.

Quand je regarde Felix Nmecha, j'ai parfois l'impression qu'il est un peu trop détendu. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais vu de l'extérieur, on dirait parfois qu'il est un peu indifférent et qu'il manque un peu de dynamisme.

Il manque de détermination ou de volonté absolue pour tacler quelqu'un dans un duel défensif. Il veut tout résoudre avec son jeu de passes et hésite à faire des tacles glissés. Je ne sais pas si cela suffit pour l'équipe nationale et le système de Julian Nagelsmann, et si cela fonctionnera. Mais il devrait jouer un rôle. »