Ce nouvel échec s’inscrit dans la crise persistante qui frappe le football allemand depuis plusieurs années. Après les éliminations dès la phase de groupes des Coupes du monde 2018 et 2022, puis l’élimination en quarts de finale de l’Euro 2024 à domicile, la Mannschaft se retrouve une fois encore face à un véritable fiasco.

Ceux qui imputent cet échec au sélectionneur Julian Nagelsmann ou à un simple manque de chance ignorent un problème structurel qui touche l’équipe de la DFB depuis près d’une décennie. « Il nous a toujours manqué quelque chose, encore aujourd’hui », constatait Kai Havertz après la première séance de tirs au but perdue de l’histoire de l’Allemagne en Coupe du monde.

Ce « quelque chose » semble évident et résume le constat de ce tournoi : au plus haut niveau, le football allemand reste à des années-lumière de l’excellence individuelle nécessaire pour rivaliser avec ses ambitions.