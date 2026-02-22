Getty
Traduit par
« Il est tellement complet » - Pep Guardiola admiratif devant la star de Manchester City Nico O'Reilly après son doublé contre Newcastle
City a bataillé pour remporter trois points contre Newcastle
L'équipe de Guardiola avait besoin d'inspiration lorsqu'elle a accueilli les Magpies, qui devaient se sentir un peu épuisés après un voyage aller-retour de 8 000 km en Azerbaïdjan en milieu de semaine pour disputer la Ligue des champions.
City a évité les barrages de la phase à élimination directe en Europe, ce qui lui a permis de se reposer pour les matchs nationaux. Newcastle a mis la pression, mais tous les buts de cette rencontre animée ont été marqués dans les 27 premières minutes.
- Getty Images Sport
O'Reilly, joueur polyvalent, attire l'attention au milieu de terrain
O'Reilly a inscrit deux de ces buts, de part et d'autre d'un but égalisateur de son coéquipier anglais Lewis Hall, également candidat à la Coupe du monde, et a finalement permis à City de remporter trois points inestimables. Il a peut-être été un héros inattendu aux yeux de certains, mais il a été poussé vers un poste plus avancé au milieu de terrain - après avoir souvent joué au poste d'arrière latéral - et ses exploits ne surprennent pas son entraîneur.
Guardiola a déclaré à TNT Sports à propos de la star locale O'Reilly : « Nico nous apporte au milieu le physique dont nous avons besoin. Il joue désormais à son poste. Il a toujours joué à ce poste, il est très complet et très jeune. Je suis vraiment ravi que l'académie ait formé ces joueurs incroyables, Nico, Phil [Foden] et Rico [Lewis]. »
L'ancien défenseur de City, Joleon Lescott, n'a pas tardé à saluer la performance de O'Reilly, ainsi que sa capacité à occuper plusieurs postes sur le terrain. L'ancien défenseur central a déclaré à BBC Sport: « Je pense qu'en tant que jeune joueur, vous voulez jouer et vous dites oui, je jouerai n'importe où. Mais quand on vous donne l'opportunité de jouer dans une équipe aussi incroyable à un moment aussi crucial de la saison, on vous donne l'opportunité de jouer à votre meilleur poste parce que le manager vous fait confiance pour influencer le jeu comme il l'a fait. Cela lui donnera beaucoup de confiance.
Je pense qu'il est en train de devenir incontournable. Encore une fois, c'est facile à reconnaître, car il a marqué deux buts aujourd'hui, mais lors des matchs précédents, il a fait preuve d'athlétisme et lorsque l'équipe manquait de jambes en transition, que ce soit en attaque ou en défense, il a montré qu'il pouvait récupérer et il a été bon ce soir en allant derrière. »
Une course au titre passionnante : O'Reilly adore le défi
O'Reilly est désormais une star confirmée à City, après avoir fait ses débuts lors du Community Shield 2024, et il est en passe de remporter le premier titre majeur de sa carrière senior. Il savoure chaque minute de cette course au titre passionnante.
Le natif de Manchester a déclaré à propos du fait de rester au coude à coude avec Arsenal, leader de longue date : « Nous adorons ça, nous profitons de chaque instant. Nous avons eu une semaine de pause et nous en avons profité pour recharger nos batteries. Nous en avons une autre qui arrive [avant d'affronter Leeds samedi prochain]. »
City est passé maître dans l'art de la course au titre, Guardiola ayant supervisé six victoires au cours de son mandat emblématique à l'Etihad. Il est ravi d'avoir surmonté les quelques difficultés rencontrées cette saison et d'avoir remis les Blues en lice pour un nouveau titre national.
Il a déclaré à propos de la difficile épreuve contre les espoirs du top 4 du nord-est : « C'est un résultat énorme, Newcastle est une équipe incroyable, impressionnante par sa puissance physique et sa vitesse à l'avant. Une puissance physique au milieu. C'était vraiment difficile, mais l'équipe a été incroyable.
« 70 % des joueurs n'ont jamais connu cette situation [une course au titre serrée], et je ne joue pas. Nous devons donc vivre cela, ils savent que chaque match sera comme ça. Surtout à domicile, avec cinq matchs à jouer à la maison. Aujourd'hui, le public était le meilleur de l'année, c'était incroyable avec nos supporters, je suis vraiment fier d'être l'entraîneur de ces personnes et de ces fans incroyables. Maintenant, nous nous reposons trois jours, nous en avons besoin, puis nous jouons contre Leeds. »
- Getty Images Sport
Calendrier des matchs de Manchester City pour la saison 2025-26 : prochain rendez-vous à Leeds
City est également qualifié pour la finale de la Carabao Cup, le cinquième tour de la FA Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec d'autres affrontements contre Newcastle à venir. Il sera de retour sur le terrain samedi prochain pour un déplacement à Elland Road.
Publicité