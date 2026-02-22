« Il est tellement complet » - Pep Guardiola admiratif devant la star de Manchester City Nico O'Reilly après son doublé contre Newcastle

O'Reilly a inscrit deux de ces buts, de part et d'autre d'un but égalisateur de son coéquipier anglais Lewis Hall, également candidat à la Coupe du monde, et a finalement permis à City de remporter trois points inestimables. Il a peut-être été un héros inattendu aux yeux de certains, mais il a été poussé vers un poste plus avancé au milieu de terrain - après avoir souvent joué au poste d'arrière latéral - et ses exploits ne surprennent pas son entraîneur.

Guardiola a déclaré à TNT Sports à propos de la star locale O'Reilly : « Nico nous apporte au milieu le physique dont nous avons besoin. Il joue désormais à son poste. Il a toujours joué à ce poste, il est très complet et très jeune. Je suis vraiment ravi que l'académie ait formé ces joueurs incroyables, Nico, Phil [Foden] et Rico [Lewis]. »

L'ancien défenseur de City, Joleon Lescott, n'a pas tardé à saluer la performance de O'Reilly, ainsi que sa capacité à occuper plusieurs postes sur le terrain. L'ancien défenseur central a déclaré à BBC Sport: « Je pense qu'en tant que jeune joueur, vous voulez jouer et vous dites oui, je jouerai n'importe où. Mais quand on vous donne l'opportunité de jouer dans une équipe aussi incroyable à un moment aussi crucial de la saison, on vous donne l'opportunité de jouer à votre meilleur poste parce que le manager vous fait confiance pour influencer le jeu comme il l'a fait. Cela lui donnera beaucoup de confiance.

Je pense qu'il est en train de devenir incontournable. Encore une fois, c'est facile à reconnaître, car il a marqué deux buts aujourd'hui, mais lors des matchs précédents, il a fait preuve d'athlétisme et lorsque l'équipe manquait de jambes en transition, que ce soit en attaque ou en défense, il a montré qu'il pouvait récupérer et il a été bon ce soir en allant derrière. »