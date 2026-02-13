« Il est fou, il se battra contre n'importe qui ! » - James McClean, héros de Wrexham, soutenu pour ses débuts professionnels dans la boxe contre Jake Paul ou KSI

McClean a révélé qu'il envisageait de se reconvertir dans la boxe une fois qu'il aurait quitté le football. Le milieu de terrain est né à Derry, en Irlande du Nord, et est revenu dans le club de sa ville natale après trois ans passés à Wrexham.

Dans une interview accordée à Nicky Byrne, membre du groupe Westlife, McClean a déclaré en 2025: « Pour être honnête, j'ai vraiment apprécié mon séjour [à Wrexham] jusqu'aux deux ou trois derniers mois. Ce n'était pas idéal, je n'ai pas joué autant que je l'aurais souhaité, ce qui n'est jamais une bonne chose.

On veut jouer et on veut être dans le coup. Je n'ai jamais très bien supporté de ne pas jouer. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise période, mais personnellement, je ne m'amuse pas autant. Quand on est plus jeune, on fait des bêtises et on ne gère pas les situations avec autant de maturité qu'en vieillissant.

Aujourd'hui, je canalise cette frustration et cette agacement et je m'entraîne. Avant, je piquais des crises. Maintenant, je canalise cette frustration dans le sac de frappe et cela semble me permettre de me défouler un peu. On se sent mieux après. »