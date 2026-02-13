Getty Images Sport
« Il est fou, il se battra contre n'importe qui ! » - James McClean, héros de Wrexham, soutenu pour ses débuts professionnels dans la boxe contre Jake Paul ou KSI
McClean se lance dans la boxe
McClean a révélé qu'il envisageait de se reconvertir dans la boxe une fois qu'il aurait quitté le football. Le milieu de terrain est né à Derry, en Irlande du Nord, et est revenu dans le club de sa ville natale après trois ans passés à Wrexham.
Dans une interview accordée à Nicky Byrne, membre du groupe Westlife, McClean a déclaré en 2025: « Pour être honnête, j'ai vraiment apprécié mon séjour [à Wrexham] jusqu'aux deux ou trois derniers mois. Ce n'était pas idéal, je n'ai pas joué autant que je l'aurais souhaité, ce qui n'est jamais une bonne chose.
On veut jouer et on veut être dans le coup. Je n'ai jamais très bien supporté de ne pas jouer. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise période, mais personnellement, je ne m'amuse pas autant. Quand on est plus jeune, on fait des bêtises et on ne gère pas les situations avec autant de maturité qu'en vieillissant.
Aujourd'hui, je canalise cette frustration et cette agacement et je m'entraîne. Avant, je piquais des crises. Maintenant, je canalise cette frustration dans le sac de frappe et cela semble me permettre de me défouler un peu. On se sent mieux après. »
McClean va-t-il affronter KSI ou Jake Paul ?
KSI et Jake Paul se sont tous deux lancés dans la boxe entre célébrités, tirant parti de leur notoriété sur YouTube pour attirer un large public.
L'ancien international irlandais Jeff Hendrick affirme que McClean est « ouvert » à tout adversaire potentiel.
Il a déclaré à Fruity King: « Il est impatient de disputer un combat de boxe professionnel. Il est ouvert. Il l'a dit, que ce soit dans des interviews ou sur les réseaux sociaux. Je pense que tous ceux qui le suivent voient qu'il boxe presque tous les jours. Ce n'est pas seulement un hobby pour lui, il adore ce sport. Il est déterminé à disputer un combat professionnel, donc je ne sais pas qui sera son adversaire.
Je ne dirais pas qu'il ne va pas disputer un combat professionnel. Je parierais plutôt qu'il le fera. Pourrait-il affronter Jake Paul ou KSI ?
Il s'entraîne dur à la boxe depuis plusieurs années. Il sera assez doué. Et sa condition physique, je le sais grâce au football, est excellente.
C'est l'un des joueurs les plus en forme avec lesquels j'ai joué. Il sera donc prêt et capable. Si un combat se présente et que c'est comme ça, il est fou, il combattra n'importe qui. J'espère juste qu'il me demandera de l'accompagner sur le ring. »
Le geste « surréaliste » de McClean
McClean a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre Derry lors de son arrivée lors du mercato hivernal.
Lors d'une conférence de presse, il a déclaré: « C'est un peu surréaliste que cela se soit produit ici, mais j'ai hâte de commencer. Wrexham et la façon dont ils ont géré cette situation, avec une classe absolue, ont rendu mon retour à la maison aussi facile que possible. J'ai parlé au manager [...] et je lui ai dit que l'endroit où je voulais aller, c'était chez moi.
J'aime les défis dans ma carrière et celui-ci est probablement l'un des meilleurs que j'ai à relever. Ce sera le dernier club de ma carrière, c'est ici que je terminerai ma carrière. Si je devais remporter un titre de champion ici et partir de cette manière, je ne pourrais pas rêver mieux. »
Son manager, Tiernan Lynch, a ajouté : « Pour moi et pour l'équipe, la décision a été facile à prendre. Ce qu'il a accompli dans le football parle de lui-même, je n'ai pas besoin de le dire. Mais ce qu'il va apporter à notre vestiaire, c'est son expérience et sa discipline. Je suis absolument ravi de l'accueillir parmi nous.
Cela va tout simplement élever le niveau de tout ce que nous faisons. Il suffit de discuter avec lui pour le comprendre. L'important maintenant, c'est de se mettre au travail. »
Et ensuite ?
McClean pourrait bien avoir un combat de boxe dans son avenir et il a clairement les yeux rivés sur cet objectif.
Il a déclaré : « Je veux vraiment faire de la boxe. Misfits (une société de boxe) offre à de nombreuses personnes qui ne sont pas des boxeurs professionnels la possibilité de se lancer et de découvrir ce que c'est que d'être boxeur.
C'est vraiment quelque chose que je veux faire et il y a eu des discussions à ce sujet, mais je suis sous contrat pour le moment. C'est vraiment quelque chose que je veux faire dans un avenir proche.
Une grande partie de mon entraînement actuel est consacré à la boxe. Je suis aujourd'hui plus passionné par la boxe que par le football. Je préfère regarder la boxe plutôt que le football. C'est quelque chose que je veux faire et que je veux expérimenter pour pouvoir le rayer de ma liste de choses à faire avant de mourir. »
