« Il est en pleine négociation » - Le père de Rodri fait le point sur l'avenir de la star de Manchester City alors que les rumeurs d'un transfert au Real Madrid vont bon train
Négociations contractuelles et rumeurs concernant le Real Madrid
L'avenir de Rodri fait l'objet de nombreuses discussions dans le monde du football européen depuis un certain temps, son contrat actuel avec Manchester City arrivant à expiration en 2027. L'international espagnol, qui est le pilier de la domination de Pep Guardiola depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid en 2019, serait une cible prioritaire pour le Real Madrid.
Lors d'une cérémonie de remise de prix à Madrid, le père de Rodri, Antonio Hernandez, a évoqué les spéculations entourant son fils. Tout en soulignant que le joueur de 29 ans était toujours heureux à Manchester, il s'est abstenu de garantir un renouvellement. « Si je disais quelque chose, je devrais vous tuer », a plaisanté Hernandez aux journalistes qui l'interrogeaient sur le sujet. « Je ne peux rien dire. Il se sent très bien là où il est. Il est possible qu'il ne sache pas encore [où il jouera]. Il est en négociation. Mais je ne sais rien. L'histoire reste à écrire. »
Le long chemin vers la reprise
Les 18 derniers mois ont été les plus difficiles de la brillante carrière de Rodri. Après avoir subi une grave blessure au ligament croisé en septembre 2024, le milieu de terrain a été contraint de rester sur la touche pendant une année entière, une interruption brutale pour un joueur qui était au sommet de son art et venait de remporter le Ballon d'Or. Depuis son retour, le chemin vers son meilleur niveau a été loin d'être facile.
Hernandez s'est confié sur les conséquences mentales et physiques de cette blessure sur son fils. « Ça a été difficile, car pour un vainqueur du Ballon d'Or, s'arrêter soudainement, puis devoir se réadapter un an plus tard et se dire qu'on veut redevenir le même, c'est difficile », a-t-il expliqué. Bien que Rodri ait disputé 14 matches de championnat cette saison, il a été victime de problèmes musculaires récurrents, manquant plus de deux mois en raison de blessures aux ischio-jambiers.
Une course contre la montre pour la Coupe du monde
Avec la Coupe du monde 2026 qui approche, les enjeux sont plus importants que jamais pour Rodri. L'Espagne compte sur son talisman pour ancrer son milieu de terrain en Amérique du Nord, mais sa condition physique reste préoccupante. Son père a révélé que l'objectif principal était désormais de gérer sa charge de travail afin qu'il soit au meilleur de sa forme au moment opportun pour l'équipe nationale.
« Cette année a été très difficile, mais il s'est bien remis après un an sans jouer. Il a toujours des problèmes musculaires, mais il est extrêmement impatient de participer à la Coupe du monde », a déclaré Hernandez. « Il s'entraîne très bien, il suffit de le regarder pour s'en rendre compte. Il a repris le jeu et, lors de son premier match, il était presque le même Rodri qu'avant, donc la confiance que nous, sa famille, avons en lui est absolue. »
Un héritage de succès à l'Etihad
Peu importe ce que l'avenir lui réserve, Rodri a déjà consolidé son statut de légende à Manchester City. Il a joué un rôle central dans la période la plus fructueuse de l'histoire du club, remportant 11 trophées majeurs, dont quatre titres de Premier League et la très convoitée Ligue des champions. Son but lors de la finale à Istanbul contre l'Inter en 2023 restera à jamais gravé dans la mémoire des supporters de City.
Cependant, l'incertitude qui plane sur son contrat ajoute une touche d'intrigue à ce qui pourrait être sa dernière saison complète au sein du club. Si les négociations s'enlisent, City pourrait être contraint de prendre une décision difficile plutôt que de risquer de perdre gratuitement un atout précieux en 2027. Pour l'instant, l'attention reste focalisée sur le terrain, mais avec le Real Madrid qui guette et un contrat non signé, la saga de l'avenir de Rodri devrait faire la une des journaux jusqu'à la fin du mercato estival.
