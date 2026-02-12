« Il est en pleine négociation » - Le père de Rodri fait le point sur l'avenir de la star de Manchester City alors que les rumeurs d'un transfert au Real Madrid vont bon train

L'avenir de Rodri fait l'objet de nombreuses discussions dans le monde du football européen depuis un certain temps, son contrat actuel avec Manchester City arrivant à expiration en 2027. L'international espagnol, qui est le pilier de la domination de Pep Guardiola depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid en 2019, serait une cible prioritaire pour le Real Madrid.

Lors d'une cérémonie de remise de prix à Madrid, le père de Rodri, Antonio Hernandez, a évoqué les spéculations entourant son fils. Tout en soulignant que le joueur de 29 ans était toujours heureux à Manchester, il s'est abstenu de garantir un renouvellement. « Si je disais quelque chose, je devrais vous tuer », a plaisanté Hernandez aux journalistes qui l'interrogeaient sur le sujet. « Je ne peux rien dire. Il se sent très bien là où il est. Il est possible qu'il ne sache pas encore [où il jouera]. Il est en négociation. Mais je ne sais rien. L'histoire reste à écrire. »