« Il est comme Ryanair » - Roy Keane livre une évaluation brutale de la recrue estivale de Manchester United

Keane s'en est pris à Sesko après son but spectaculaire. L'attaquant est sorti du banc et a repris un centre parfait de Bryan Mbeumo, envoyant le ballon dans la lucarne pour permettre à Carrick de rester invaincu depuis cinq matchs. Cependant, Keane estime, comme à son habitude, que cela reflète simplement le déclin du niveau à Old Trafford, qu'il compare à Ryanair.

Après le match, Carrick a toutefois fait l'éloge de Sesko.

Il a déclaré : « C'est une finition incroyable, vu l'angle, pour générer cela, pour atteindre la cible, pour finir - c'est un sacré but. Ben en est capable. Il l'a fait tout le temps. Ce n'est pas comme s'il venait de faire irruption sur la scène. Il l'a fait, il a prouvé qu'il pouvait aussi marquer des buts. Il l'a fait à l'entraînement pour nous aussi.

« Ce n'est pas surprenant, pour être honnête. Je pense que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire. »