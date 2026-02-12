Getty Images Sport
« Il est comme Ryanair » - Roy Keane livre une évaluation brutale de la recrue estivale de Manchester United
Keane tente sa chance
Keane s'en est pris à Sesko après son but spectaculaire. L'attaquant est sorti du banc et a repris un centre parfait de Bryan Mbeumo, envoyant le ballon dans la lucarne pour permettre à Carrick de rester invaincu depuis cinq matchs. Cependant, Keane estime, comme à son habitude, que cela reflète simplement le déclin du niveau à Old Trafford, qu'il compare à Ryanair.
Après le match, Carrick a toutefois fait l'éloge de Sesko.
Il a déclaré : « C'est une finition incroyable, vu l'angle, pour générer cela, pour atteindre la cible, pour finir - c'est un sacré but. Ben en est capable. Il l'a fait tout le temps. Ce n'est pas comme s'il venait de faire irruption sur la scène. Il l'a fait, il a prouvé qu'il pouvait aussi marquer des buts. Il l'a fait à l'entraînement pour nous aussi.
« Ce n'est pas surprenant, pour être honnête. Je pense que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire. »
La prise de position audacieuse de Keane
Keane a déclaré dans Stick To Football: « C'était une belle finition. Désolé, mais n'est-ce pas ce qu'il est censé faire ? Il sort du banc et ils sont en train de rattraper leur retard.
Manchester United et ses attentes, c'est comme Ryanair. Si un vol est à l'heure, tout le monde applaudit, rit et plaisante. Mais en général, vous avez deux heures de retard, et tout le monde pense que c'est normal !
J'ai pris un vol Ryanair dimanche et il avait deux heures de retard. Personne ne s'est plaint, car c'est ce à quoi on s'attend. On a peu d'attentes...
Avec Ryanair, vous savez quand vous atterrissez et qu'ils passent de la musique parce que le vol était à l'heure ? C'est comme ça avec Sesko et United, c'est ce qu'on est censé faire...
« Vous avez de faibles attentes, c'est un attaquant ! J'ai vu le but, c'était une belle finition avec un timing parfait. Tout le monde s'emballe parce que c'est un but égalisateur, [Ian] Wright faisait ça toutes les semaines...
« Vous (Neville) êtes leur supporter, vous et Jim Ratcliffe ! Un match nul à West Ham et c'est incroyable ? C'est ce que je veux dire, il n'y a aucune pression sur cette équipe de United. »
La forme de Sesko
Sesko a marqué six buts en Premier League cette saison, et compte désormais quatre buts lors de ses cinq dernières sorties avec le club.
Carrick a ajouté : « Le dernier but lui a fait le plus grand bien. Ce soir, c'était un peu différent en raison de l'émotion du match, mais c'était certainement un moment important et décisif pour lui et pour nous. »
Et ensuite ?
Manchester United affrontera Everton à l'extérieur lundi soir, avant de rencontrer Crystal Palace. L'équipe de Carrick occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League, avec 11 points de retard sur le leader Arsenal. Le club n'a qu'un point d'avance sur Chelsea, cinquième.
Michael Owen a déclaré à GOAL que United pourrait bien se battre à nouveau pour le titre d'ici deux ans, affirmant : « Même s'ils se débrouillent très bien, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que l'on peut ajouter à cette équipe pour lui donner une chance de gagner quelque chose. Nous savons tous que Casemiro va partir. Nous pensons tous qu'ils ont encore besoin de joueurs. Il y a également un point d'interrogation concernant Bruno Fernandes et son éventuel départ. Il se pourrait que cette équipe subisse encore quelques changements importants cet été. Difficile à dire.
Dans sa configuration actuelle, avec l'équipe actuelle et la façon dont elle joue en ce moment, elle pourrait terminer deuxième ou troisième du championnat à la fin de la saison. Si le championnat commençait demain, on ne pourrait pas exclure la possibilité qu'elle ait une réelle chance de se battre pour le titre, vu la façon dont elle joue, la façon dont Liverpool joue, la façon dont City joue. En général, leurs saisons ont été assez médiocres et le total de points nécessaires pour remporter le championnat sera faible cette saison. On ne peut pas exclure cette possibilité vu la façon dont ils jouent actuellement. »
