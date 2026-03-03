« Il doit prendre conscience ! » - Adama Traoré interdit de musculation à West Ham, révèle Nuno Espirito Santo

Depuis son arrivée au centre d'entraînement Rush Green du club en janvier, Traoré a suivi un programme physique spécialement adapté par le personnel médical et les entraîneurs de West Ham. L'ailier de 30 ans, qui a retrouvé Nuno après une période fructueuse ensemble à Wolverhampton Wanderers, présente un profil physiologique qui défie les régimes d'entraînement standard de la Premier League. Alors que la plupart des joueurs passent des heures sous la barre de squat pour acquérir la puissance nécessaire, l'hypertrophie naturelle de Traoré est si extrême que le club a décidé de limiter son entraînement de résistance.

Nuno a précisé que cette restriction visait à améliorer l'efficacité et à prévenir les blessures. Le manager a déclaré que si les jeunes joueurs, comme le défenseur Airidas Golambeckis, 18 ans, sont encouragés à « passer des heures à la salle de sport » pour acquérir la masse musculaire nécessaire, Traoré se trouve à l'opposé. Le joueur, qui compte huit sélections avec l'Espagne, se concentre désormais uniquement sur la souplesse et le « travail de prévention » afin de s'assurer que sa masse musculaire importante ne compromette pas son arme principale : une accélération et une vitesse de pointe record.