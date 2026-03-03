Getty Images Sport
« Il doit prendre conscience ! » - Adama Traoré interdit de musculation à West Ham, révèle Nuno Espirito Santo
La science de la génétique à Rush Green
Depuis son arrivée au centre d'entraînement Rush Green du club en janvier, Traoré a suivi un programme physique spécialement adapté par le personnel médical et les entraîneurs de West Ham. L'ailier de 30 ans, qui a retrouvé Nuno après une période fructueuse ensemble à Wolverhampton Wanderers, présente un profil physiologique qui défie les régimes d'entraînement standard de la Premier League. Alors que la plupart des joueurs passent des heures sous la barre de squat pour acquérir la puissance nécessaire, l'hypertrophie naturelle de Traoré est si extrême que le club a décidé de limiter son entraînement de résistance.
Nuno a précisé que cette restriction visait à améliorer l'efficacité et à prévenir les blessures. Le manager a déclaré que si les jeunes joueurs, comme le défenseur Airidas Golambeckis, 18 ans, sont encouragés à « passer des heures à la salle de sport » pour acquérir la masse musculaire nécessaire, Traoré se trouve à l'opposé. Le joueur, qui compte huit sélections avec l'Espagne, se concentre désormais uniquement sur la souplesse et le « travail de prévention » afin de s'assurer que sa masse musculaire importante ne compromette pas son arme principale : une accélération et une vitesse de pointe record.
« Il devrait éviter la salle de sport. »
Adama a toujours insisté sur le fait qu'il ne soulevait pas de poids, mais son coéquipier Crysencio Summerville a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Traoré en train de s'entraîner dans une salle de sport, afin de démystifier cette rumeur. Aujourd'hui, Nuno souligne que l'Espagnol devrait se concentrer sur la prévention des blessures plutôt que sur le développement musculaire.
« C'est incroyable, c'est génétique », a déclaré Nuno à propos de la morphologie du joueur. « Son patrimoine génétique est ainsi depuis un certain temps déjà, et il devrait éviter la salle de sport. Je lui ai dit de ne pas y aller. C'est l'une des choses dont il devrait prendre conscience, selon moi. Il a suffisamment de poids. Il fera du travail de prévention, mais il ne soulèvera pas de poids. »
À la recherche d'une place de titulaire dans le onze de Nuno
Malgré les gros titres, la transition de Traoré dans l'équipe titulaire de West Ham s'est faite progressivement. L'Espagnol est arrivé dans le cadre d'une campagne de recrutement intense en janvier, aux côtés d'Axel Disasi et Taty Castellanos, et a principalement servi de remplaçant de luxe. Sa seule titularisation à ce jour remonte à une victoire difficile en FA Cup contre Burton Albion, et ses apparitions en Premier League contre Manchester United, Chelsea et Liverpool ont toutes été effectuées depuis le banc, alors qu'il s'adapte au cadre tactique de l'équipe.
Nuno reste patient, reconnaissant que Traoré doit supplanter des joueurs très performants pour s'assurer une place de titulaire. « Il doit comprendre beaucoup de choses au sein de la dynamique de l'équipe », a expliqué le manager. « Mais bien sûr, devant lui, il y a deux joueurs au sommet de leur art, Jarrod Bowen et Summerville. Traoré est suffisamment patient pour réaliser que sa chance viendra. »
Le talent unique d'un joueur « de haut niveau »
La prochaine étape pour Traoré au London Stadium sera de passer du statut de « super remplaçant » spécialisé à celui d'atout tactique fiable. Les récentes performances de West Ham ont été irrégulières, comme en témoigne la défaite écrasante 5-2 à Anfield, où les failles défensives sur les coups de pied arrêtés ont éclipsé un jeu offensif prometteur. La capacité de Traoré à mettre à mal des défenses fatiguées sera un atout précieux dans l'arsenal de Nuno, alors que les Hammers traversent une série de matchs difficiles et tentent d'éviter la relégation.
À l'avenir, la prochaine trêve internationale, ainsi que le retour de joueurs blessés comme Pablo Felipe, mettront à l'épreuve la profondeur de l'effectif. Les prochaines semaines seront cruciales pour Traoré, qui devra montrer qu'il a pleinement assimilé les exigences tactiques de Nuno tout en conservant la « nouvelle énergie » qu'il a apportée au vestiaire. En pleine forme et bénéficiant d'un programme d'entraînement sur mesure qui lui évite la salle de musculation, l'ailier devrait jouer un rôle clé dans la dernière ligne droite de la saison.
