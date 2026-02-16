Getty Images Sport
« Il doit être au sommet de sa forme » - Le directeur général du Bayern Munich évoque l'avenir de Manuel Neuer alors que le géant allemand envisage de renouveler le contrat de son gardien de but « légendaire »
Performance plutôt que sentiment
L'incertitude qui plane sur l'avenir de Neuer a suscité de nombreux débats en Allemagne, beaucoup réclamant que le club lui accorde une prolongation de contrat. Certains suggèrent même qu'il pourrait revenir en équipe nationale pour la Coupe du monde en raison des difficultés rencontrées par Marc-André ter Stegen à Barcelone et à Gérone.
Au sujet des conditions spécifiques à remplir pour obtenir une prolongation, Eberl a déclaré que les attentes du club restaient extrêmement élevées malgré le statut de vétéran de Neuer. « Il doit être capable de performer au plus haut niveau, comme il le fait actuellement. Cela devra également être le cas lors de la saison à venir », a expliqué Eberl à Sport1. « Tout dépend de ce que ressent Manuel, s'il en a envie et s'il se sent capable de fournir les mêmes performances pendant une année supplémentaire. À presque 40 ans, il reste l'un des meilleurs gardiens de but d'Europe. »
Le directeur sportif a souligné qu'il était essentiel d'avoir une conversation honnête sur la motivation. « Bien sûr, cela doit continuer. Il faut discuter de sa motivation et de sa tension. En tant que club, c'est ce que nous attendons et nous voulons le découvrir avec lui. » Alors que le joueur lui-même a laissé entendre qu'il y réfléchirait davantage vers la fin de la saison, le club évalue déjà ses options à long terme pour s'assurer que le poste reste assuré.
La planification de la succession et le facteur Jonas Urbig
Malgré le statut emblématique de Neuer, le Bayern se prépare déjà à l'après-capitaine. L'émergence de Jonas Urbig a fourni au club un héritier potentiel, et le PDG Jan-Christian Dreesen a récemment révélé que Neuer s'impliquait activement dans le développement du jeune gardien. Ce plan de transition interne permet au géant bavarois d'éviter tout achat précipité sur le marché des transferts.
Eberl estime que la diversité des options actuellement disponibles place le club en position de force. « Manuel n'est pas un simple « transfert interne », c'est une légende, et il occupe le poste très décisif de gardien de but », a ajouté Eberl. « Notre situation au poste de gardien est confortable avec Manuel comme numéro 1, Jonas Urbig derrière lui, Sven Ulreich comme joueur expérimenté et Alexander Nubel, qui est toujours prêté au VfB Stuttgart. Nous ne courons après aucune évolution, mais pouvons discuter calmement avec toutes les parties concernées. Et la première personne à qui nous devons parler est Manuel. »
Upamecano signe alors qu'Eberl dénonce les « excès » du marché
Alors que la situation au poste de gardien reste incertaine, le Bayern a consolidé ses bases défensives en signant un nouveau contrat à long terme avec Dayot Upamecano jusqu'en 2030. Eberl a admis que les négociations avaient été difficiles, mais nécessaires pour éviter la spirale des coûts du marché des transferts moderne. Le directeur du Bayern a justifié les investissements massifs dans ses propres stars par les sommes astronomiques versées ailleurs en Europe.
« Les négociations n'ont certainement pas été faciles, mais elles le sont rarement », a-t-il déclaré. « Il y a toujours des problèmes, des souhaits et des attentes des deux côtés qui doivent être conciliés. Il était clair dès le début que Dayot voulait prolonger son contrat – il s'agissait alors simplement de trouver des solutions. Et nous avons réussi. »
Eberl a ajouté : « Bien sûr, les prolongations de contrat coûtent de l'argent. Mais cela coûte encore plus cher lorsque je dois acheter des joueurs de la qualité de Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies ou Dayot Upamecano – si tant est que vous puissiez les trouver. Par exemple, Jérémy Jacquet, de Rennes, aurait été un excellent joueur pour nous. Mais quand on voit qu'il va rejoindre Liverpool à l'âge de 19 ans pour un montant estimé à 70 millions d'euros, nous devons réfléchir à ce qui est le mieux pour le Bayern Munich. Et notre réponse a été de prolonger le contrat de Dayot. Il connaît le club, il est dans la fleur de l'âge et c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. D'un point de vue sportif et financier, c'est la bonne décision. C'est pourquoi je parle de « transfert interne ».
Stratégie de transfert et voie à suivre
Eberl a également abordé l'influence croissante des représentants des joueurs, admettant que les « excès » du métier d'agent ont considérablement augmenté ces dernières années. Revenant sur son mandat, il s'est déclaré satisfait de la stabilité de l'effectif actuel et de la capacité du club à planifier le mercato estival en position de force.
« Ces excès ont considérablement augmenté, en particulier ces dernières années, et parfois, des facteurs externes ont effectivement un impact. Mais en règle générale, nous pouvons les ignorer. Les personnes présentes à la table des négociations connaissent la situation actuelle et savent ce qui a été discuté. Les distractions que vous avez mentionnées doivent être gérées avec autant de soin que le contenu des négociations. »
Il a ajouté : « C'est toujours mauvais de devoir faire ses achats quand on a faim. Grâce aux signatures et aux prolongations que nous avons obtenues, nous pouvons désormais prendre notre temps pour chercher. Nous sommes toujours intéressés par le renforcement de l'équipe dans des domaines spécifiques, mais nous ne subissons plus la même pression intense. Nous pouvons faire nos achats de manière sélective et stratégique. »
