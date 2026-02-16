« Il doit être au sommet de sa forme » - Le directeur général du Bayern Munich évoque l'avenir de Manuel Neuer alors que le géant allemand envisage de renouveler le contrat de son gardien de but « légendaire »

L'incertitude qui plane sur l'avenir de Neuer a suscité de nombreux débats en Allemagne, beaucoup réclamant que le club lui accorde une prolongation de contrat. Certains suggèrent même qu'il pourrait revenir en équipe nationale pour la Coupe du monde en raison des difficultés rencontrées par Marc-André ter Stegen à Barcelone et à Gérone.

Au sujet des conditions spécifiques à remplir pour obtenir une prolongation, Eberl a déclaré que les attentes du club restaient extrêmement élevées malgré le statut de vétéran de Neuer. « Il doit être capable de performer au plus haut niveau, comme il le fait actuellement. Cela devra également être le cas lors de la saison à venir », a expliqué Eberl à Sport1. « Tout dépend de ce que ressent Manuel, s'il en a envie et s'il se sent capable de fournir les mêmes performances pendant une année supplémentaire. À presque 40 ans, il reste l'un des meilleurs gardiens de but d'Europe. »

Le directeur sportif a souligné qu'il était essentiel d'avoir une conversation honnête sur la motivation. « Bien sûr, cela doit continuer. Il faut discuter de sa motivation et de sa tension. En tant que club, c'est ce que nous attendons et nous voulons le découvrir avec lui. » Alors que le joueur lui-même a laissé entendre qu'il y réfléchirait davantage vers la fin de la saison, le club évalue déjà ses options à long terme pour s'assurer que le poste reste assuré.