« Il doit arrêter » : Edinson Cavani brutalement invité à prendre sa retraite alors que l'ancienne star de Manchester United est huée en Argentine

Les critiques virulentes ne se sont pas limitées aux tribunes. Oscar Ruggeri, icône du football argentin qui a remporté la Coupe du monde en 1986 et connu le succès avec Boca, a exhorté Cavani à protéger son héritage en se retirant dès maintenant. Ruggeri a exprimé sa consternation de voir un joueur du calibre de Cavani traité avec un tel mépris par le public. Dans une interview accordée à Marca, l'ancien défenseur s'est montré intransigeant dans son évaluation de la situation actuelle et des capacités physiques de l'attaquant, qui approche la quarantaine.

« Il doit arrêter de jouer », a déclaré Ruggeri sans détour. « C'est un péché que cette star soit insultée de cette manière [huée] avec l'immense carrière qu'elle a eue. Je ne le connais pas, nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois, mais cela me fait mal de le voir. Il est difficile de jouer en Argentine à 40 ans de nos jours. Pour moi, il ne prend pas la décision [de prendre sa retraite] parce qu'il veut continuer à essayer de renverser la situation et partir. »