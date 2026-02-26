Getty Images Sport
« Il doit arrêter » : Edinson Cavani brutalement invité à prendre sa retraite alors que l'ancienne star de Manchester United est huée en Argentine
Point d'ébullition à Boca : les supporters se retournent contre Cavani en difficulté
La situation a atteint son paroxysme vendredi dernier, lors du match nul 0-0 entre Boca et le Racing Club. Cavani, qui faisait son premier match depuis septembre, a été hué par ses propres supporters avant d'être complètement exclu de l'équipe pour le match de coupe contre Gimnasia Chivilcoy lundi. Depuis son arrivée au club en août 2023, les buts se sont nettement raréfiés pour le vétéran buteur. Après une année 2024 honorable, son rendement a chuté à seulement cinq buts en 2025, et la saison 2026 a été un cauchemar de rééducation, l'attaquant n'ayant disputé que deux matches après une longue période d'indisponibilité pour blessure.
La légende argentine annonce sa retraite
Les critiques virulentes ne se sont pas limitées aux tribunes. Oscar Ruggeri, icône du football argentin qui a remporté la Coupe du monde en 1986 et connu le succès avec Boca, a exhorté Cavani à protéger son héritage en se retirant dès maintenant. Ruggeri a exprimé sa consternation de voir un joueur du calibre de Cavani traité avec un tel mépris par le public. Dans une interview accordée à Marca, l'ancien défenseur s'est montré intransigeant dans son évaluation de la situation actuelle et des capacités physiques de l'attaquant, qui approche la quarantaine.
« Il doit arrêter de jouer », a déclaré Ruggeri sans détour. « C'est un péché que cette star soit insultée de cette manière [huée] avec l'immense carrière qu'elle a eue. Je ne le connais pas, nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois, mais cela me fait mal de le voir. Il est difficile de jouer en Argentine à 40 ans de nos jours. Pour moi, il ne prend pas la décision [de prendre sa retraite] parce qu'il veut continuer à essayer de renverser la situation et partir. »
Une carrière gâchée par des blessures à répétition
Les statistiques dressent un tableau sombre du déclin physique de Cavani. Depuis février 2023, l'attaquant a subi 13 blessures distinctes, qui l'ont contraint à manquer 36 matchs au total, soit l'équivalent d'une saison complète de championnat. Ses difficultés récentes sont principalement liées à des douleurs persistantes dans le bas du dos, qui l'ont tenu à l'écart des terrains pendant une grande partie de la saison actuelle. Bien qu'il ait brièvement fait son retour en tant que remplaçant contre Platense ce mois-ci, il est clair que l'athlétisme explosif qui caractérisait autrefois son jeu appartient désormais au passé.
Ruggeri estime que ces problèmes physiques sont un signe évident que son corps n'est plus à la hauteur des exigences du football professionnel. Le vainqueur de la Coupe du monde a développé ses préoccupations en janvier, en déclarant : « Je sais qu'il veut renverser la situation et qu'il veut bien faire, qu'il est venu à Boca et qu'il a réussi. Mais il doit sérieusement réfléchir à ce qu'il peut faire, car son corps est à bout. Il joue un peu, rate peut-être un but, et je vois certaines personnes rire, d'autres le taquiner, et je pense qu'il est tellement génial qu'il doit prendre la décision lui-même, pas nous. Il doit décider que si son corps ne peut plus suivre, c'est fini pour lui. »
L'héritage contre la soif d'en avoir toujours plus
Avec 24 trophées majeurs et 458 buts marqués au cours de sa carrière en club et en sélection nationale, Cavani n'a plus rien à prouver. Il avait annoncé sa retraite en décembre dernier, semblant mettre un terme à une odyssée de 20 ans qui a culminé avec un passage légendaire au Paris Saint-Germain. Cependant, l'Uruguayen est revenu sur sa décision, animé par une soif de compétition qui l'a poussé à poursuivre sa carrière à l'aube de ses 40 ans. Reste à voir s'il pourra égaler la longévité de son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic, mais la pression pour qu'il se retire avec élégance s'intensifie.
Ruggeri a averti que la voie actuelle ne servait qu'à attirer davantage de moqueries. « La carrière qu'il a eue, que peut-elle lui apporter de plus ? Cela signifie qu'il a atteint ses limites. Il n'a rien à prouver. Il est venu, il a essayé, mais physiquement, il n'a pas pu », a conclu Ruggeri. « Mais quand ces choses se produisent, remarquez que chaque fois qu'il est sur le point de commencer, quelque chose d'autre se produit. Ce sont des signaux que le football lui envoie, lui indiquant qu'il doit prendre la décision la plus difficile pour un footballeur, à savoir dire que c'est tout ce qu'il peut faire. »
