Il a pris un risque énorme face au PSG ! Vincent Kompany échappe à une sanction sévère au Bayern Munich

Kompany et Davies remplacent donc Laimer. Pourquoi ce choix ? Laimer et son compère Josip Stanisic figurent parmi les grands bénéficiaires de cette saison impressionnante. Tous deux se distinguent par leur agressivité dans les duels et, surtout, par leur capacité à initier le jeu offensif. Laimer totalise déjà 15 points cette saison, Stanisic pas moins de dix.

Ces dernières semaines, la seule inconnue concernait leur positionnement : qui occuperait le couloir gauche, qui le droit ? « Nous abordons ce sujet au moins une fois par semaine à l’entraînement », confirmait Kompany la semaine passée. « Aucun de nous ne sait si Konrad ou Stani est meilleur à gauche ou à droite. Si vous me demandez lequel des deux joue le mieux à gauche et lequel à droite, c’est presque impossible de répondre. Pour nous, c’est un luxe. »

Pourtant, face au PSG, Kompany a surpris en renonçant à ce dilemme de luxe, préférant aligner Davies. L’ancien titulaire indiscutable à gauche, absent plusieurs mois après une rupture des ligaments croisés, De retour en décembre, il a connu plusieurs pépins physiques et des rumeurs de transfert ont même circulé. Ces dernières semaines, l’ancien latéral gauche a brillé en tant que remplaçant avant d’être titularisé lors des deux dernières journées de Bundesliga. On croyait que c’était simplement pour préserver Laimer et Stanisic… On se trompait.