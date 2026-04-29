Environ une heure avant le coup d’envoi de cette demi-finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern, un souffle de Pep Guardiola a soudain traversé le Parc des Princes. Les compositions d’équipe venaient d’être dévoilées : côté bavarois, Konrad Laimer était forfait, remplacé par Alphonso Davies. Confirmation officielle : pas de Konny !
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Il a pris un risque énorme face au PSG ! Vincent Kompany échappe à une sanction sévère au Bayern Munich
Sans aucune nécessité, l'entraîneur Vincent Kompany a modifié, précisément lors du match le plus attendu de tous, sa défense à quatre qui avait fait ses preuves lors de nombreux grands matchs cette saison. Ce choix audacieux a immédiatement rappelé son mentor, Pep Guardiola. L’ancien coach catalan appliquait toujours la même maxime : plus la rencontre est importante, plus les décisions de l’entraîneur doivent être radicales. Surtout durant ses trois saisons au Bayern Munich, Guardiola avait tendance à trop analyser les matchs, voire à les « sur-coacher ».
Lors du match retour de la demi-finale contre le Real Madrid en 2014, il a imposé à son équipe — sous la pression des cadres, comme on l’a appris par la suite — un schéma audacieux avec un double six formé de Bastian Schweinsteiger et Toni Kroos. Au lieu de renverser le 0-1 de l’aller, les Bavarois ont été punis en contres et ont coulé 0-4. Deux ans plus tard, en demi-finale aller contre l’Atlético Madrid, il surprit encore en écartant Thomas Müller et Franck Ribéry pour aligner le chouchou d’Uli Hoeneß, Juan Bernat. Le Bayern s’inclina 0-1 et fut à nouveau éliminé.
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Au FC Bayern, Laimer et Stanisic figurent parmi les grands gagnants de la saison.
Kompany et Davies remplacent donc Laimer. Pourquoi ce choix ? Laimer et son compère Josip Stanisic figurent parmi les grands bénéficiaires de cette saison impressionnante. Tous deux se distinguent par leur agressivité dans les duels et, surtout, par leur capacité à initier le jeu offensif. Laimer totalise déjà 15 points cette saison, Stanisic pas moins de dix.
Ces dernières semaines, la seule inconnue concernait leur positionnement : qui occuperait le couloir gauche, qui le droit ? « Nous abordons ce sujet au moins une fois par semaine à l’entraînement », confirmait Kompany la semaine passée. « Aucun de nous ne sait si Konrad ou Stani est meilleur à gauche ou à droite. Si vous me demandez lequel des deux joue le mieux à gauche et lequel à droite, c’est presque impossible de répondre. Pour nous, c’est un luxe. »
Pourtant, face au PSG, Kompany a surpris en renonçant à ce dilemme de luxe, préférant aligner Davies. L’ancien titulaire indiscutable à gauche, absent plusieurs mois après une rupture des ligaments croisés, De retour en décembre, il a connu plusieurs pépins physiques et des rumeurs de transfert ont même circulé. Ces dernières semaines, l’ancien latéral gauche a brillé en tant que remplaçant avant d’être titularisé lors des deux dernières journées de Bundesliga. On croyait que c’était simplement pour préserver Laimer et Stanisic… On se trompait.
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Vincent Kompany a misé sur la vitesse d’Alphonso Davies.
En faisant entrer Davies, Kompany a avant tout misé sur la vitesse. D’une certaine manière, l’entraîneur s’est ainsi aligné sur l’adversaire, au lieu de s’en tenir résolument à sa propre stratégie. Kompany s’est exposé à la critique et a pris le risque, en cas d’échec de son plan, de se voir attribuer – comme Guardiola en son temps – le jugement sans doute le plus désagréable pour un entraîneur : « mauvais coach » !
Peu avant la mi-temps, l’arrière gauche provoquait d’ailleurs, par une main discutable, le penalty transformé par Ousmane Dembélé, offrant à Paris le avantage 3-2. Hormis cette erreur, le Canadien a livré une prestation solide, et l’écho des critiques à la Guardiola s’est rapidement estompé au Parc des Princes. Si ce choix n’a pas tourné à l’opération de génie, il serait injuste de parler de « mauvais coaching ».
Le Canadien s’est montré attentif et a mieux contenu son couloir gauche face à Désiré Doué que ne l’a fait Stanisic, sans doute le maillon faible bavarois, sur son côté droit contre Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un doublé. C’est d’ailleurs de sa tête, dans sa propre surface, qu’il a lancé la contre-attaque conclue par le penalty transformé par Müller, offrant l’ouverture du score au Bayern.
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FC Bayern : qui sera titulaire lors du match retour contre le PSG ?
Aaron Danks, qui remplaçait Kompany, suspendu, sur le banc, l'a pourtant déjà sorti à la mi-temps. Laimer est entré en jeu, mais n'a pas réussi à trouver son meilleur niveau. Avant le 2-4, il a laissé son côté trop ouvert. S’il s’est montré actif en phase offensive, il n’a réussi que 74 % de ses passes, un rendement légèrement supérieur à celui de Stanisic (75 %), mais bien en deçà de la performance de Davies, auteur du meilleur taux de passes réussies (96 %) chez les titulaires bavarois.
Avant le match retour mercredi prochain à Munich, la composition des postes d’arrière latéral reste totalement incertaine. Il est envisageable que Kompany laisse alors Stanisic, peu convaincant à Paris, sur le banc et aligne Laimer à droite, où il est aussi performant que de l’autre côté.