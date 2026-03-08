« Il a l'air perdu ! » - Igor Tudor a dénoncé l'approche « absurde » de Tim Sherwood à Tottenham

Alors que la crise s'aggrave au stade, des noms issus du passé du club commencent à émerger comme des sauveurs potentiels. Glenn Hoddle, véritable icône du club qui a déjà dirigé l'équipe entre 2001 et 2003, a admis qu'il serait prêt à revenir pour aider l'équipe de son enfance à sortir de sa situation difficile actuelle.

S'exprimant dans le podcast « Could It Be Magic » avant la défaite des Spurs contre Crystal Palace jeudi, l'homme de 68 ans a évoqué son attachement au club. « Je pense que cela me plairait », a déclaré Hoddle. « En particulier avec Tottenham, car c'est mon club. Je le soutiens depuis l'âge de huit ans. Il a donc occupé une place importante dans ma vie. »

Il a ajouté à propos de son premier mandat en tant qu'entraîneur : « Sur le plan politique et financier, il n'y avait pas d'argent. Ce n'était certainement pas ce qu'on m'avait dit avant que je m'engage. »

Tudor espère alléger la pression qui pèse sur ses épaules lorsque les Spurs reprendront la compétition mardi soir, à l'extérieur, contre l'Atlético Madrid, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.