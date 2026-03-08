Getty Images Sport
Traduit par
« Il a l'air perdu ! » - Igor Tudor a dénoncé l'approche « absurde » de Tim Sherwood à Tottenham
Sherwood tire la sonnette d'alarme pour les Spurs
Sherwood a livré une évaluation brutale du bref mandat de Tudor. L'ancien entraîneur de la Juventus a été nommé entraîneur par intérim début février, mais le rebond attendu avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur n'a pas eu lieu, alors que les craintes de relégation grandissaient.
Tottenham occupe actuellement la 16e place avec 29 points en 29 matchs, se trouvant dangereusement à seulement un point au-dessus de Nottingham Forest et West Ham United. Pour aggraver encore la situation, les Spurs ont perdu leurs cinq derniers matchs, contrastant fortement avec West Ham, qui a récemment récolté huit points grâce à deux victoires, deux nuls et une défaite.
- Getty Images Sport
La réalité de la Premier League frappe Tudor
Sherwood estime que la dure réalité du football anglais a complètement pris Tudor au dépourvu, l'ancien entraîneur de la Juve ayant perdu ses trois matchs à la tête des Spurs à ce jour. S'adressant à Sky Sports, l'ancien milieu de terrain et entraîneur des Spurs a déclaré : « Je pense qu'il a été directement confronté à la réalité de la compétition en Premier League. Ce n'est pas facile. C'est une compétition difficile. »
Il a également critiqué l'attitude de Tudor, suggérant que le manager manquait d'expérience. « Il a parfois l'air perdu sur la touche ; il n'y connaît rien », a ajouté Sherwood. « Il est passé de "Je garantis à 100 % que nous passerons la saison prochaine en Premier League" à "les joueurs ne sont pas assez en forme, nous ne sommes pas bons en attaque, nous ne sommes pas bons au milieu, nous ne sommes pas bons en défense, nous avons besoin que nos joueurs blessés retrouvent la forme" ».
Appel à une approche managériale favorable
Avec seulement neuf matchs restant pour assurer leur maintien en Premier League, Sherwood estime qu'un style autoritaire est exactement ce dont le vestiaire des Spurs n'a pas besoin en ce moment. Il insiste sur le fait que l'entraîneur doit cesser de trouver des excuses, déclarant : « Il faut faire avec ce qu'on a. Oubliez toutes ces absurdités. Concentrez-vous sur les joueurs qui sont en forme en ce moment et essayez de leur donner un coup de pouce. Ce n'est pas en les frappant avec un bâton que vous obtiendrez ce rebond. Pas si le revers de la médaille est la relégation. Vous devez les réconforter. Vous devez trouver la meilleure solution. Vous devez leur donner une solution simple pour savoir comment nous allons jouer. C'est ainsi que nous jouons. »
- Getty Images Sport
Hoddle laisse entendre un possible retour à Tottenham
Alors que la crise s'aggrave au stade, des noms issus du passé du club commencent à émerger comme des sauveurs potentiels. Glenn Hoddle, véritable icône du club qui a déjà dirigé l'équipe entre 2001 et 2003, a admis qu'il serait prêt à revenir pour aider l'équipe de son enfance à sortir de sa situation difficile actuelle.
S'exprimant dans le podcast « Could It Be Magic » avant la défaite des Spurs contre Crystal Palace jeudi, l'homme de 68 ans a évoqué son attachement au club. « Je pense que cela me plairait », a déclaré Hoddle. « En particulier avec Tottenham, car c'est mon club. Je le soutiens depuis l'âge de huit ans. Il a donc occupé une place importante dans ma vie. »
Il a ajouté à propos de son premier mandat en tant qu'entraîneur : « Sur le plan politique et financier, il n'y avait pas d'argent. Ce n'était certainement pas ce qu'on m'avait dit avant que je m'engage. »
Tudor espère alléger la pression qui pèse sur ses épaules lorsque les Spurs reprendront la compétition mardi soir, à l'extérieur, contre l'Atlético Madrid, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Publicité