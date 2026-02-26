« Il a changé » - Roberto Martinez explique pourquoi Cristiano Ronaldo « ne se soucie pas » d'atteindre l'objectif des 1 000 buts

Cependant, Martinez insiste sur le fait que Ronaldo ne se concentre plus sur son nombre de buts. Il a déclaré à The Overlap, présenté par Sky Bet : « Cristiano, depuis mon arrivée en 2023, a été exemplaire. C'est un capitaine qui est un exemple pour tout le monde. Pour moi, cela a toujours été très clair. Ensuite, sur le plan footballistique, Cristiano n'est plus le Cristiano de ses débuts à Manchester United.

Il n'est pas un ailier, il n'est pas un joueur qui doit être très discipliné, numéro 9, il est notre finisseur. Il doit être prêt à faire ces courses entre la ligne défensive, en particulier dans la surface. Il a marqué 25 buts lors des 30 derniers matchs.

On parle des 1 000 buts. Il ne se soucie pas des 1 000 buts. Et il se dit : quelle différence cela fait-il pour moi de marquer 1 050 ou 950 buts ? Je suis le même joueur et maintenant, il est devenu un peu différent dans le dernier tiers. Je pense qu'il apprécie le fait d'attirer deux joueurs, il ouvre un espace pour pouvoir prendre de meilleures décisions, quand et quand ne pas le faire.

C'est vrai qu'il a changé. Ce n'est plus le joueur de 25 ou 26 ans qui avait besoin d'être motivé. C'est devenu un joueur qui a marqué plus de buts qu'il n'a disputé de matchs avec le Real Madrid. »