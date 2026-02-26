Getty Images
« Il a changé » - Roberto Martinez explique pourquoi Cristiano Ronaldo « ne se soucie pas » d'atteindre l'objectif des 1 000 buts
Ronaldo a marqué 965 buts et continue de compter
Ronaldo a de nouveau marqué pour Al-Nassr lors du dernier match, où l'équipe de Jorge Jesus a battu Al-Najma 5-0, remportant ainsi sa neuvième victoire consécutive. À 41 ans, il compte désormais 965 buts à son actif et ne montre aucun signe de ralentissement, malgré le crépuscule de sa carrière. Ronaldo a déjà insisté sur le fait qu'il souhaitait marquer 1 000 buts avant de raccrocher ses crampons.
Il a déclaré lors des Globe Soccer Awards à Dubaï en décembre : « C'est difficile de continuer à jouer, mais je suis motivé. Ma passion est intacte et je veux continuer.
Ma passion est intacte et je veux continuer. Peu importe où je joue, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. J'aime toujours jouer au football et je veux continuer. Vous connaissez mon objectif. Je veux gagner des trophées et atteindre ce chiffre [1 000 buts] que vous connaissez tous. Je l'atteindrai à coup sûr, si je ne me blesse pas. »
Martinez affirme que Ronaldo « ne se soucie pas » de son objectif de buts
Cependant, Martinez insiste sur le fait que Ronaldo ne se concentre plus sur son nombre de buts. Il a déclaré à The Overlap, présenté par Sky Bet : « Cristiano, depuis mon arrivée en 2023, a été exemplaire. C'est un capitaine qui est un exemple pour tout le monde. Pour moi, cela a toujours été très clair. Ensuite, sur le plan footballistique, Cristiano n'est plus le Cristiano de ses débuts à Manchester United.
Il n'est pas un ailier, il n'est pas un joueur qui doit être très discipliné, numéro 9, il est notre finisseur. Il doit être prêt à faire ces courses entre la ligne défensive, en particulier dans la surface. Il a marqué 25 buts lors des 30 derniers matchs.
On parle des 1 000 buts. Il ne se soucie pas des 1 000 buts. Et il se dit : quelle différence cela fait-il pour moi de marquer 1 050 ou 950 buts ? Je suis le même joueur et maintenant, il est devenu un peu différent dans le dernier tiers. Je pense qu'il apprécie le fait d'attirer deux joueurs, il ouvre un espace pour pouvoir prendre de meilleures décisions, quand et quand ne pas le faire.
C'est vrai qu'il a changé. Ce n'est plus le joueur de 25 ou 26 ans qui avait besoin d'être motivé. C'est devenu un joueur qui a marqué plus de buts qu'il n'a disputé de matchs avec le Real Madrid. »
Ronaldo fait son retour après une grève
La série de buts de Ronaldo a été temporairement interrompue lorsque la superstar portugaise s'est mise en grève au milieu d'un conflit concernant les transferts et les finances de la Ligue professionnelle saoudienne. L'attaquant a manqué trois matchs, mais il est revenu sur le terrain et a marqué trois buts lors de ses quatre dernières sorties. L'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid a également insisté sur le fait qu'il souhaitait continuer à jouer au Moyen-Orient.
Il a déclaré : « Oui, je suis très heureux. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, j'appartiens à l'Arabie saoudite. C'est un pays qui m'a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici. Je veux continuer ici.
Et le plus important, c'est de continuer à aller de l'avant. Nous sommes en tête du classement. Notre travail consiste à gagner, à mettre la pression [sur nos rivaux pour le titre], et nous verrons bien. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes de retour, nous sommes en forme, nous sommes confiants. Match après match. Nous sommes en bonne forme. Voyons ce qui va se passer. »
Ronaldo a signé un nouveau contrat avec Al-Nassr cet été, qui court jusqu'en 2027.
Premier trophée Al-Nassr en vue pour Ronaldo ?
Ronaldo n'a toujours pas remporté de titre majeur avec Al-Nassr, mais il espère mettre fin à cette disette lors de la saison actuelle. Al-Nassr reste en lice dans la Saudi Pro League et occupe la première place du classement après 23 matchs disputés, avec deux points d'avance sur Al-Hilal. Le prochain match d'Al-Nassr aura lieu samedi contre Al-Fayha.
