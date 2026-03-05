Getty Images Sport
Igor Tudor élude la question du licenciement en défendant de manière étrange les échecs de Tottenham après avoir perdu ses trois premiers matchs à la tête de l'équipe
Une autre nuit difficile pour Tottenham
Après une nouvelle défaite cuisante, Tottenham se trouve désormais à un point de la zone de relégation, avec seulement neuf matchs à jouer. Dominic Solanke avait donné l'avantage à son équipe en fin de première mi-temps, mais le cours de la soirée a complètement basculé avant la pause.
Van de Ven a été expulsé pour avoir retenu Ismaila Sarr en tant que dernier défenseur, et l'attaquant sénégalais a égalisé sur penalty. Jorgen Strand Larsen a donné l'avantage à Palace avant que Sarr ne marque à nouveau pour sceller le sort du match à la fin de la première mi-temps.
Tudor reste discret sur l'avenir des Spurs
On parle déjà du fait que Tudor pourrait perdre son poste après avoir échoué à redynamiser la saison des Spurs et à les maintenir en Premier League. Lors de sa conférence de presse d'après-match, le Croate a été interrogé sur la possibilité de le revoir sur le banc de Tottenham, ce à quoi il a simplement répondu : « Pas de commentaire sur cette question. »
Avant cela, Tudor avait été interrogé sur la question de savoir s'il pensait que la hiérarchie lui permettrait de conserver son poste. « Je ne pense pas dans leur sens, j'ai mon travail à faire et c'est tout », avait-il répondu.
Tudor a vu « des choses intéressantes » chez ses joueurs.
Tudor a admis qu'il pouvait tout de même tirer des aspects positifs de ce match, malgré la prolongation à 11 matchs de la série sans victoire des Spurs en Premier League.
« Cela peut paraître étrange, mais je crois davantage après ce match qu'avant. J'ai vu quelque chose », a-t-il déclaré. « Je dois choisir les bons joueurs, car le bateau va dans la direction que je souhaite et doit prendre, et ceux qui sont à bord peuvent rester. Sinon, ils peuvent quitter le bateau. Ainsi, lorsque les autres joueurs reviendront et que j'aurai choisi les bons (joueurs), je suis sûr que nous aurons une bonne équipe et que les victoires reviendront. Ce n'est pas facile d'accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, mais c'est ainsi. »
S'adressant à la chaîne TNT Sports, Tudor a ajouté : « Il y a eu deux matchs. Après le carton rouge, c'était un deuxième match. En deuxième mi-temps, nous avons essayé et j'ai vu des choses intéressantes, mais je suis très déçu, tout comme les supporters. Nous devons travailler dur et y croire. Après ce match, j'y crois encore plus qu'avant. Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai vu quelque chose dans l'équipe. Même dans les vestiaires après le match. Lorsque nous serons au complet et que nous aurons choisi les bons joueurs, je pense que tout ira bien.
J'ai vu une bonne énergie, une envie de faire, plus de passion. Le combat était là, mais malheureusement, le carton rouge a changé le cours du match. Il reste neuf matchs à jouer. [Cristian] Romero revient, [Kevin] Danso a été bon aujourd'hui, [Pedro] Porro est totalement différent, peut-être que d'autres reviendront. Nous serons bons lorsque nous serons au complet. »
Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Tudor espère toujours être aux commandes de Tottenham mardi prochain, lors du déplacement à l'Atlético Madrid pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'équipe se rendra ensuite à Liverpool dimanche prochain pour un match de Premier League, avant de disputer le match retour contre les hommes de Diego Simeone à domicile. Les Spurs termineront le mois de mars avant la trêve internationale par un match à domicile contre Nottingham Forest, leur rival dans la lutte contre la relégation.
