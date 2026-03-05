Igor Tudor élude la question du licenciement en défendant de manière étrange les échecs de Tottenham après avoir perdu ses trois premiers matchs à la tête de l'équipe

Tudor a admis qu'il pouvait tout de même tirer des aspects positifs de ce match, malgré la prolongation à 11 matchs de la série sans victoire des Spurs en Premier League.

« Cela peut paraître étrange, mais je crois davantage après ce match qu'avant. J'ai vu quelque chose », a-t-il déclaré. « Je dois choisir les bons joueurs, car le bateau va dans la direction que je souhaite et doit prendre, et ceux qui sont à bord peuvent rester. Sinon, ils peuvent quitter le bateau. Ainsi, lorsque les autres joueurs reviendront et que j'aurai choisi les bons (joueurs), je suis sûr que nous aurons une bonne équipe et que les victoires reviendront. Ce n'est pas facile d'accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, mais c'est ainsi. »

S'adressant à la chaîne TNT Sports, Tudor a ajouté : « Il y a eu deux matchs. Après le carton rouge, c'était un deuxième match. En deuxième mi-temps, nous avons essayé et j'ai vu des choses intéressantes, mais je suis très déçu, tout comme les supporters. Nous devons travailler dur et y croire. Après ce match, j'y crois encore plus qu'avant. Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai vu quelque chose dans l'équipe. Même dans les vestiaires après le match. Lorsque nous serons au complet et que nous aurons choisi les bons joueurs, je pense que tout ira bien.

J'ai vu une bonne énergie, une envie de faire, plus de passion. Le combat était là, mais malheureusement, le carton rouge a changé le cours du match. Il reste neuf matchs à jouer. [Cristian] Romero revient, [Kevin] Danso a été bon aujourd'hui, [Pedro] Porro est totalement différent, peut-être que d'autres reviendront. Nous serons bons lorsque nous serons au complet. »